VS en EU maken einde aan slepend conflict over staalheffingen

Er komt een einde aan de slepende reeks tariefophogingen van handelsheffingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo heeft zaterdag tijdens een persmoment op de G20-top uitleg gegeven over vergevorderde onderhandelingen daarover. De twee handelspartners zijn het erover eens dat zij zich met een overeenkomst beter kunnen wapenen tegen het overaanbod van goederen uit China, in plaats van elkaar importheffingen op onder meer staal op te leggen. De deal biedt ook de gelegenheid om de flink verstoorde handelsrelatie tussen de VS en de EU te verbeteren.

Als de landen erin slagen de overeenkomst voor 1 december vast te leggen, is ook een op die datum geplande verhoging van Europese heffingen afgewend. Vanuit de EU wordt de export naar de VS waarschijnlijk iets verhoogd.

Tegen de financiële website Bloomberg, die eerder al berichtte dat Amerikaanse en Europese diplomaten met elkaar in gesprek waren over de tarieven, zei de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan dat wordt overwogen om de invoerheffingen aan quota te koppelen. Tot een maximumhoeveelheid kunnen staal en aluminium tegen een gunstig tarief worden ingebracht en gelden daarna hogere importkosten.

De onderlinge problemen begonnen in 2018, toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump importheffingen instelde van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld. Brussel reageerde, en stelde heffingen in op Amerikaanse goederen, waaronder motoren en spijkerbroeken. Die gerichte tarieven kunnen worden geschrapt. De oorspronkelijke tarieven blijven wel van kracht, de regering van Joe Biden wil die niet helemaal terugdraaien. Zijn voorganger beriep zich op de „nationale veiligheid” bij het instellen van de tarieven. Nog steeds is er de vrees dat de eigen Amerikaanse staalindustrie ineen zou storten als de invoer te goedkoop zou zijn.

