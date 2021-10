Geniet u ook zo van de maanwappies Jade en Citrien van Lexmond? Dat zijn die twee krankjorume zussen die aan Jupiter vragen of ze naar de kapper moeten en wat ze daarna het beste kunnen eten. Een veganistische pasta met Toscaanse hazelnoten? Of biologisch geteelde quinoa met Portugese tamme kastanjes? Wilde tamme kastanjes. Geen gekweekte. Met in zuiver bronwater gewelde rozijnen. Ongezwavelde rozijnen uiteraard. Na zo’n sterrenmenu zal Uranus zacht naar ze knipogen.

Geen idee of de dames echt in deze lulkoek geloven of dat de Van Lexmondjes gewoon glijerige gladjakkers zijn. Zogenaamde Sywerts. Deze week waren de zusjes stevig in beeld omdat ze ‘geneeskrachtige’ nepstenen aan hun goedgelovige aanhang hadden verkocht. Stukjes glas die je bij de Xenos per kilo kan kopen en die gewoon door kleine kinderhandjes voor twee euro per maand in plastic zakjes zijn gestopt. Dit alles gebeurt in bordkartonnen schuurtjes in een buitenwijk van het Indiase New Delhi, een van de smerigste steden ter wereld.

Duizenden westerse zweefteven leggen die onzin dagelijks op hun holistisch gemasseerde buik, waarna ze zeker weten dat hun gal minder bitterheid voortbrengt. En u weet: een milde gal vergemakkelijkt je spijsvertering. En soepele darmen beïnvloeden weer je denken, dromen en voelen. Tenminste: als de dwergplaneet Haumea gunstig staat. Dat mysterieuze hemellichaam spreekt altijd duidelijke taal.

Deze week sprak ik een chique dame die in dit soort kul gelooft. Zij nam het op voor de zusjes, die door de groothandel belazerd zouden zijn.

„En”, vroeg ik voorzichtig. „ze voelden niet aan die stenen dat het gewoon hobbyglas van de Blokker was? Als een steen zwijgt dan voel je toch stront aan die knikker?”

De mevrouw sloeg met spoed een zijweg in en begon bozig over de vaccinatiedwang van onze Hugo. Hoe erg dat wel niet was! Waarna ik opmerkte dat ze misschien geen voorstander van de coronavaccinatie is, maar dat ze tegen een gezellig botoxprikje overduidelijk geen bezwaar had. Haar gezicht was namelijk een lamgelegde lijkwade waar ze in Turijn een moord voor zouden doen. Om dat laatste kon ze niet lachen. Dat wou ze misschien wel, maar haar lachspieren deden het niet meer. Ik was trouwens de eerste die recht in haar verbouwde tronie zei dat ik medelijden met haar mislukte harses had. Dat schijnt ‘not done’ te zijn. Maar dat is het voordeel als je zelf niet de mooiste bent. Dan durf je meer.

Thuis vertelde ik mijn vrouw wat ik tegen de dame gezegd had en zij vroeg wanneer ik volwassen werd. Zij kent het antwoord. Nooit!

Voor de zekerheid ben ik daarna een uurtje in de tuin naar de hemel gaan koekeloeren. Ik heb gewoon wat vragen gesteld. Wel met een rood wijntje erbij. De sterren waren helder: dat het zeewater tussen nu en een eeuw twee meter stijgt is onzin. Het wordt drie meter. Net als dat Mark Zuckerberg het beste met de mensheid voorheeft. En Wopke wist niks van de smerige lastercampagne van het CDA om Mark zwart te maken. Volgens Wopke kan Mark dat namelijk heel goed zelf. Pieter Omtzigt is daar niet bij geweest. Althans niet echt. Beetje maar. Klein beetje. Heel klein beetje. En met Ronald Koeman komt het ook goed. De Grote Beer fluisterde dat hij binnen een jaar naar AS Roma gaat. Mourinho gaat dan naar Napoli en wordt daar eind 2022 afgeperst. Iets met valse cryptovaluta. En de Nederlandse fiscus heeft onbedaarlijk veel spijt van de zwarte lijst met zogenaamde fraudeurs. Echt heel veel spijt. Verschrikkelijk veel spijt zelfs. Wopke wist van niks en stelt uiteraard een onderzoek in. In 2029 wordt de uitslag verwacht.

Maar toen vroeg ik aan de hemel wie de nieuwe directeur van onze Rotterdamse voetbalconcurrent moet worden. Een donkere wolk schoof voor de maan en het werd stil. Doodstil. Angstaanjagend stil zelfs. Zo’n mooie club. Zo’n rijke historie. En voor het eerst mompelde ik uit de grond van mijn Amsterdamse hart: „Hup Feyenoord!”

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven