Rusland gaat toch weer voldoende gas leveren aan Moldavië

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft een overeenkomst gesloten met Moldavië om vanaf 1 november toch weer voldoende gas te gaan leveren. Dat meldt het bedrijf in een verklaring. Nadat een overeenkomst tussen de twee landen in september afliep, leverde Gazprom Moldavië onverwacht minder gas, tegen een anderhalf keer hogere prijs. De Russen wilden hiermee afspraken tussen de Moldavische regering en de Europese Unie ondergraven.

Gazprom is verantwoordelijk voor 99 procent van de gastoevoer aan Moldavië. Het land met 2,6 miljoen inwoners verbruikt vanwege de afhankelijkheid van zware industrie ongeveer evenveel gas als bijvoorbeeld Griekenland of Finland. Volgens marktanalist ICIS kreeg Moldavië sinds september ineens nog maar 54 miljard in plaats van 80 miljard kubieke meter gas. De prijs steeg van omgerekend 477 euro naar 685 euro per 1.000 kubieke meter, een te hoog bedrag voor Moldavië.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zei dat hoewel gasprijzen overal ter wereld stijgen, de prijsstijging bij Gazprom een geval is van „het beperken van de gasvoorziening als wapen”. In augustus werd in Moldavië, een voormalige Russische satellietstaat, een pro-Europese regering gekozen. De nieuwe president zegt dat het land misschien zelfs bij de EU wil gaan horen. Er zijn tussen Moldavië en de EU al vrijhandelsafspraken gemaakt. Volgens de Britse zakenkrant The Financial Times wilde Rusland die afspraken ondergraven.

