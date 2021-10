Partijprominenten: PvdA en GroenLinks moeten één fractie worden in Amsterdam

De fracties van de Amsterdamse PvdA en GroenLinks moeten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 verdergaan als één „team”. Dat schrijven twee prominenten van beide partijen in een opiniebrief in Het Parool op zaterdag. De brief is ondertekend door „tientallen” leden van de lokale GroenLinks en PvdA, onder wie Job Cohen, Walter Etty en Andrée van Es. Ze roepen de twee fractieleiders op om zo snel mogelijk te besluiten „als gezamenlijke fractie de gemeenteraad in te gaan”.

„Er is een brede roep in Amsterdam om de stad socialer, groener en rechtvaardiger te maken”, schrijven Sarah Biddle (GroenLinks) en Gabriël van Rosmalen (PvdA) in de brief. Dat vraagt volgens hen om een „strijdbaar links progressief blok”. Zo’n blok heeft de „dominante kracht” om de „koers van de toekomst te bepalen”, en moet de snelle versplintering van de gemeenteraad tegengaan. In de Amsterdamse gemeenteraad zitten nu veertien fracties.

In de brief verwijzen de partijleden ook naar de landelijke ontwikkelingen tussen GroenLinks en de PvdA. Toen een coalitie met (een van de) linkse partijen nog een mogelijkheid was, besloten partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) aan elkaar vast te houden: ze wilden niet zonder elkaar regeren. Volgens de briefschrijvers maakt dat duidelijk dat „een nauwe samenwerking loont”.