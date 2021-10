Ondergang van horecabaas Sjoerd Kooistra

De horecamagnaat Sjoerd Kooistra had op het hoogtepunt van zijn carrière meer dan 85 zaken, vooral in Groningen en Amsterdam; zijn vermogen werd geschat op 130 miljoen euro. Hij bezat onder meer de keten Drie Gezusters, de Heineken Hoek en de Oesterbar. Een flamboyante man die bekendstond om zijn meedogenloze manier van zakendoen. Zo op papier leek het de Groninger voor de wind te gaan. Maar waarom maakte hij in juni 2010 dan plotseling een einde aan zijn leven? Wie was deze man en wat leidde tot deze daad? Makers Myrthe Klaus en Geesje Oostland duiken in zijn leven en laten zien hoe Kooistra zijn imperium opbouwde, maar dat ook zag instorten. In Groningen is de serie al een grote hit, maar het verdient zeker een groot publiek buiten de grenzen van die provincie.

Zakenleven 6 afleveringen van 30 min. Dagblad van het Noorden