Nederlandse vrouw verschijnt voor rechter VS om financiering Somalische terreurgroep

De Nederlandse Farhia H., die ervan verdacht wordt geld te hebben gestuurd naar de Somalische terreurgroep Al-Shabaab, is vrijdag voor de eerste keer voor een federale rechter verschenen in de Amerikaanse staat Virginia. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De vrouw werd onlangs door Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten en riskeert een maximale gevangenisstraf van 15 jaar.

De 38-jarige H., geboren in Somalië, zou onderdeel zijn geweest van een internationaal netwerk van vrouwen dat Al-Shabaab financierde. H. zou in Nederland geld hebben ingezameld, zogenaamd voor de bouw van scholen voor weeskinderen, maar in werkelijkheid stuurde ze het opgehaalde bedrag direct naar leden van Al-Shabaab. De terreurgroep zou het geld onder meer hebben gebruikt voor de financiering van vrachtwagens en wapens.

Het netwerk waar H. deel van zou hebben uitgemaakt was tussen februari 2011 en juli 2014 vanuit meer dan tien landen actief. Het uitleveringsproces van H. duurde ruim zeven jaar, omdat zij dat in Nederland aanvocht. Advocaten van Farhia H. vinden dat een Nederlandse vrouw om de genoemde verdenkingen niet uitgeleverd had mogen worden aan de VS, meldt persbureau AP. De Amerikaanse rechter Anthony Trenga besliste vorig jaar anders, omdat meerdere personen uit het financieringsnetwerk in de VS woonden en het land een belang zou hebben bij het vervolgen van aanhangers van een terroristische organisatie.

Twee leden van het netwerk werden in 2015 in de VS tot celstraffen tot 12 jaar veroordeeld.