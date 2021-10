Massale protesten in Soedan, artsen melden enkele doden door ingrijpen militaire ordetroepen

In meerdere steden in Soedan zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan, om te demonstreren tegen de militaire leiding die deze week de macht greep in het land. Daarover berichten internationale persbureaus verslag. Volgens de Sudan Central Doctors Committee, een samenwerkingsverbond van artsen, zijn in de stad Omduraman onder die demonstranten twee doden gevallen. Militairen zouden daar hebben opgetreden tegen de actievoerders en met scherp hebben geschoten op de menigte.

Een van de dodelijke slachtoffers zou in het hoofd zijn geschoten door de ordetroepen, de ander werd in de buik geraakt, staat beschreven in een verklaring die de organisatie via Facebook en Twitter verspreidt. Omduraman ligt aan de oevers van de Nijl, tegenover hoofdstad Khartoem. Ook daar trokken mensen door de wijken, en scandeerden volgens persbureau Reuters leuzen als „Militair bewind is niets om te juichen” en „Dit is land is van ons, en onze regering bestaat uit burgers”. In de hoofdstad zouden veel ordetroepen zijn, en wegen die naar overheidsgebouwen leiden zijn geblokkeerd.

Macht

De demonstranten uiten hun onvrede over de staatsgreep door Soedanese militairen, die maandagochtend premier Abdalla Hamdok arresteerden en de noodtoestand uitriepen. Hamdok stond aan het hoofd van een overgangsregering waarin civiele en militaire leiders samenwerkten. Dat orgaan was opgezet na het afzetten van de dictator Omar al-Bashir in 2019, en moest Soedan klaarmaken voor nieuwe landelijke verkiezingen die waren gepland voor november van dit jaar. De militairen die begin deze week een einde maakten aan de overheidsregering, zouden hebben gevreesd dat zij aan invloed zouden inboeten en economische voordelen zouden verliezen met de uitkomst van die ophanden zijnde stembusgang.

Eerdere protesten op maandag in de hoofdstad Khartoem werden, neergeslagen door troepen die worden aangestuurd door de militairen. Dat geweld had enkele doden en zeker 170 gewonden tot gevolg. VN-secretaris António Guterres riep deze week de generaals op om straatprotesten toe te staan en terughoudend op te treden. Volgens de Soedanese vereniging van artsen „kijkt de hele wereld naar deze misdadige coup, en zijn de daders ervan daardoor politiek geïsoleerd. Hoe meer zij hun criminele acties zullen doorzetten, des te dieper zal hun val zijn, want ze wekken alleen maar de woede van het volk op”.

