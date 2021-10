Laatste repatriëringsvlucht vanuit Marokko geland op Schiphol

De laatste van tien repartiëringsvluchten van Marokko naar Nederland is vrijdagavond geland op Schiphol. Rond 23.30 uur arriveerde de vlucht vanuit Marrakesh in Amsterdam, meldt een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Transavia volgens persbureau ANP.

Vanwege de oplopende coronabesmettingen in Marokko verbood het land eerder deze maand reguliere vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Later gaven Marokkaanse autoriteiten Transavia toestemming om gestrande Nederlanders te repatriëren.

Het is niet bekend hoeveel mensen door Transavia in totaal zijn opgehaald. Eerder schatte de luchtvaartmaatschappij dat er ongeveer 3.500 Nederlanders in Marokko waren gestrand. Een aantal daarvan reisde al via België en Frankrijk terug. Transavia meldde begin deze week dat iedereen die met Transavia vanuit Nederland naar Marokko is gevlogen via één van de tien vluchten ook weer kon terugkeren.