Kletsen over de Grieken, de oorlog, de LPF

Drie geschiedenisfanaten, die nooit geschiedenis hebben gestudeerd, of hooguit één jaartje, praten over, je raadt het al, geschiedenis. Ze schakelen moeiteloos over van de Peloponnesische Oorlog naar het einde van de LPF. Of van een verborgen Veluwedorp in de Tweede Wereldoorlog naar de martelingen die Balthasar Gerards moest ondergaan na zijn aanslag op Willem van Oranje. Gezellige kletscast, die af en toe wat diepte mist. Je zult niets horen dat een stevig potje googlen je ook niet oplevert, maar dan moet je het gezellige trio Nynke de Jong, Arco Gnocchi en Thom Aalmoes ook missen. Waarschijnlijk niet de beste bron voor je geschiedenisproefwerk, maar je bent wel drie gezellige vrienden en een heleboel leuke feitjes rijker!

Geschiedenis 6 afleveringen van 30 min. Dag & Nacht