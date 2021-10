Gemeenten willen terughoudendheid kabinet bij beloften compensatie Toeslagenaffaire

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het kabinet terughoudender wordt in de communicatie over nieuwe regelingen ter compensatie van slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Dat laat de organisatie vrijdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. De VNG doelt op de recent aangekondigde regelingen om meer dan honderdduizend gedupeerde kinderen, ex-partners en andere slachtoffers te compenseren, waarvoor het kabinet meer dan 1 miljard euro reserveert. Volgens de VNG moet het kabinet eerst „orde op zaken stellen” en daarna pas over nieuwe oplossingen spreken.

De VNG verwacht dat het kabinet de beloftes voor de nieuwe compensatieregelingen voorlopig niet kan nakomen. In meerdere gemeenten heeft de uitvoering van eerdere regelingen volgens de organisatie namelijk niet voor snellere compensatie, maar voor vertraging en onzekerheid gezorgd. VNG: „Zeker voor de zwaarst gedupeerde gezinnen aan wie gemeenten graag zo snel mogelijk ondersteuning willen bieden”.

De VNG adviseert het kabinet om plannen pas naar buiten te brengen als het „de uitvoering waar kan maken”. De organisatie vindt dat het kabinet het gesprek met gedupeerden over de nieuwe compensatieregelingen pas moet hebben als er intern duidelijkheid is over hoe het slachtoffers kan compenseren, en als gemeenten de juiste informatie daarover hebben gekregen.

