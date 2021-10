Een vriendschap rondom Britney Spears

Chris Stedman ontmoet Alex op een belangrijk punt in zijn leven. Als jonge homoseksueel die zijn weg in het leven nog moest vinden, bleek Alex de juiste persoon om hem te helpen. Er ontstaat een diepe vriendschap tussen de twee. Ze hebben nog iets gemeen: liefde voor popster Britney Spears. Alex herkent zich in Britneys worsteling met haar mentale problemen. Tot Chris in 2019 een mail van Alex ontvangt met de strekking: „Als je dit leest, ben ik er niet meer.” Aan de mail zijn geluidsfragmenten toegevoegd waarin je Alex hoort praten met een vrouw wiens stem op die van Britney Spears lijkt. Wat volgt is een onderzoek naar de vriendschap tussen Chris en Alex. En van wie is die vrouwenstem? Een prachtige 4-delige serie over vriendschap, verlies en buitenbeentjes.

Religie 4 afleveringen van 45 min. iHeartRadio