Deelnemers klimaattop per trein vertrokken naar Glasgow

Hoekstra op G20 in gesprek met andere ministers over ‘taskforce’ volgende gezondheidscrisis

De G20-top van staats- en regeringsleiders begint vandaag in Rome, maar vrijdag had minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) in de Italiaanse hoofdstad al een overleg met zijn collega’s van Financiën en van Volksgezondheid. Daarbij werden plannen besproken voor een nieuw coördinatiemechanisme bij een volgende gezondheidscrisis als de coronapandemie. „Italië heeft flink aangedrongen op de oprichting van een taskforce voor de ministers van Financiën en die van Volksgezondheid, die veel vaker moeten samenkomen om bij een nieuwe gezondheidscrisis beter te kunnen coördineren”. Die moet bestaan uit medewerkers van de ministeries, die na overleg hun vakministers briefen.

„Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar landen in Azië die al een SARS-uitbraak achter de rug hadden, vielen toch snel terug op hun draaiboek, het scenario dat ze al kenden,” zegt Hoekstra in een gesprek met enkele Nederlandse media, waaronder NRC. „Heel veel andere landen in het Westen is de coronacrisis vooral overkomen.” De taskforce moet herhaling voorkomen. De ministers spraken in Rome daarnaast ook nog hun voornemen uit om landen in het Zuiden te helpen met toegang krijgen tot vaccins.

Hoekstra ging in het persgesprek ook in op de Italiaanse coronaherstelplannen. Tijdens de coronacrisis botste het flink tussen Italië en Nederland, na de hardnekkige opstelling van onder meer Hoekstra over Europese financiële steun aan het land. „Dat ligt alweer anderhalf jaar achter ons,” relativeert de minister, „en ook toen zijn de persoonlijke contacten altijd zeer goed gebleven”. Hij is ervan overtuigd dat hameren op strikte hervormingen, als voorwaarde voor financiële steun, de juiste aanpak was. „Het Italiaanse herstelplan sluit erg nauw aan bij de aanbevelingen die de Europese Commissie specifiek voor Italië formuleert. Het plan bevat een goede balans van hervormingen, investeringen en innovaties. Draghi’s aanwezigheid brengt vertrouwen. Zijn regering is op het vlak van stabiliteit en economie uitstekend bezig.”

De G20-top in Rome, die zondag wordt afgesloten, geldt als de laatste voorbereiding op de klimaattop in Glasgow. Afspraken maken over het klimaat zijn „een levensgrote opgave” volgens Hoekstra, die voelt dat de voorbije jaren het gevoel van urgentie overal, ook buiten Europa, is toegenomen. Hij hoopt dat het overleg in Rome dit weekend wat oplevert, zodat daarna in Glasgow nieuwe stappen kunnen worden gezet. Maar hij is niet optimistisch. „De meningen in de wereld lopen sterk uiteen,” stelt hij vast. „Sommigen komen vermoedelijk niet naar de top, van anderen is de vraag of ze met een lege koffer komen. Niet alle berichten zijn hoopgevend.”

Door Ine Roox, onze correspondent in Rome.