Als een zombie

Soms vraag je je af wat mensen bezielt. Dat bedrijven willen groeien ten koste van de toekomst van de planeet, voedselproducenten dreigende taal uitslaan, of sommigen de volksgezondheid in gevaar brengen met hun recht asociaal te zijn, is met enige moeite nog wel te snappen. Daar zijn egoïstische motieven in het spel. Maar dat hen de hand boven het hoofd gehouden wordt, is minder begrijpelijk.

Een ander beschermen, zelfs al heeft dat alleen maar negatieve gevolgen voor jou en je nageslacht, doen sommige lieveheersbeestjes ook. Vaak gaat het dan om het zevenstippelig lieveheersbeestje, Coccinella septempunctata, dat de pech kan hebben aangemerkt te worden als geschikte gastheer. Of beter gezegd: gastvrouw, want meestal zijn vrouwelijke exemplaren de uitverkorene. Vrouwen hebben namelijk meer inhoud. En meer is beter voor de hongerige larve van de schildwesp die de wetenschappelijke naam Dinocampus coccinellae draagt. Een Nederlandse naam heeft dit elegante dier met groene ogen en lange antennen niet, maar dat weerhoudt haar er niet van hier rond te vliegen op zoek naar een lieveheersbeestje waarin ze een ei kan leggen. De larve die daaruit kruipt, is initieel heel behulpzaam. Ze verorbert eventuele andere parasieten in het lichaam. Maar dan is het gedaan met de goede bedoelingen en begint ze aan de gastvrouw zelf. Daarbij mijdt ze essentiële organen, want ze houdt haar maaltijd graag in leven. Die heeft ze in een later stadium nog nodig. In plaats daarvan nuttigt ze de voortplantingsorganen van de kever. Ook het vetlichaam is prima kost, vooral ook omdat dat voortdurend wordt aangevuld met de bladluizen die het lieveheersbeestje als voedsel dienen, terwijl zij zelf als voedsel dient. Eten en gegeten worden.

Eenmaal volgroeid, kronkelt de larve zich een weg naar buiten. Het slachtoffer leeft dan nog steeds, maar kan zich niet verzetten. Toen de schildwesp haar ei legde, injecteerde ze ook een virus dat nu de hersenen van de kever heeft bereikt. Dat virus veroorzaakt verlamming. Machteloos staat het lieveheersbeestje stil, terwijl de larve onder haar, met de verlamde poten als ankerpunten, een vlassige, taankleurige cocon spint. Daarbinnen ondergaat de schildwesp haar metamorfose, terwijl het slachtoffer haar niet alleen een hand boven het hoofd houdt, maar het hele lichaam. Als een zombie staat ze daar haar belager te beschermen. Het enige dat ze kan bewegen, zijn haar tasters – de korte, antenne-achtige structuren bij de monddelen. Die zal ze dreigend laten trillen als een vijand van haar vijand nadert.

De meeste lieveheersbeestjes gaan dood als ze hun doel als beschermvrouw hebben gediend. Toch weet een kwart uiteindelijk in leven te blijven. Als de vlassige cocon is verlaten en ze zich daarvan weet los te worstelen, kan zo’n gastvrouw gewoon weer verder met bladluizen eten. Haar nageslacht is het leven echter onmogelijk gemaakt door de opgroeiende schildwesp. Dat is dan de dank voor het in bescherming nemen van een ander.

Van het lieveheersbeestje weten we wat het bezielt: een virus. Maar mensen die anderen in bescherming nemen die een duidelijk negatieve invloed hebben op de toekomst?

