Weinig applaus voor klimaatstap Shell

Het leek een ambitieuze aankondiging die menig duurzame aandeelhouder tevreden zou kunnen stellen. Shell maakte donderdag bekend dat het zijn eigen uitstoot en die van zijn toeleveranciers in 2030 heeft gehalveerd. Maar het olie- en gasconcern ligt de laatste tijd zo onder vuur, dat het groene voornemen in wederom een roerige week publicitair tussen wal en schip viel.

Zo kwam de trouwe aandeelhouder ABP afgelopen dinsdag met het onverwachte nieuws volledig uit de fossiele wereld te stappen. Het pensioenfonds trachtte jarenlang via overleg in de boardroom bedrijven als Shell tot een groenere koers te verleiden, maar in die strategie gelooft het niet meer. En één dag na het aangekondigde vertrek van ABP meldde het activistische Third Point zich met het voornemen om Shell te willen splijten in een fossiel en in een duurzamer deel.

Op donderdag kreeg dan eindelijk Shell zelf de vloer. Het concern maakt niet alleen een kwartaalwinst van 4,1 miljard dollar (3,5 miljard euro) bekend, maar het presenteerde ook de aanscherping van zijn CO 2 -beleid.

Goed nieuws? Allerminst, zegt Milieudefensie. Directeur Donald Pols noemde de stap van Shell „gerommel in de marge”. Omdat met name de eigen uitstoot van Shell wordt berekend, en dus niet die van de verbrande benzine van de klant, gaat het volgens Milieudefensie om een reductie van slechts 2,4 procent van de hele uitstoot.

Milieudefensie won dit voorjaar een rechtszaak van Shell, met als gevolg dat het bedrijf in 2030 de uitstoot met 45 procent moet hebben teruggebracht. En ook de uitstoot van de klant moet terug, oordeelde de Haagse rechter die in dit verband sprak van een „zware inspanningsverplichting” voor Shell.

De activistische beleggingsgroep Follow This toont zich ook niet erg enthousiast over het nieuwe klimaatdoel. De aangescherpte doelstelling van Shell is volgens oprichter Mark van Baal te vergelijken met „een tabaksfabrikant die belooft zelf minder te gaan roken maar sigaretten blijft verkopen”.

Volgens olie-expert Jilles van den Beukel is de CO 2 -reductie een logisch gevolg van de strategie van het olieconcern. „Die besparing op de eigen uitstoot [ten opzichte van 2016] wordt voor een groot deel gerealiseerd door de stroomlijning van de raffinage. Twintig jaar geleden waren er nog zo’n vijftig raffinaderijen, nu zijn dat er misschien tien en over een paar jaar nog minder. Die andere zijn inmiddels verkocht, want het is geen winstgevende business, de marges zijn laag. Shell boekt op deze manier dus CO 2 -winst, maar wereldwijd maakt het niets uit.”

Daar kun je volgens Van den Beukel, als geofysicus lange tijd in dienst bij Shell, op twee manieren naar kijken. „Je kunt dat Shell verwijten, maar aan de andere kant kunnen andere organisaties, of dat nu de Haagse rechtbank is of het ABP of wie dan ook, zich ook afvragen of hun acties richting Shell het klimaat wel helpen.”

Het afstoten van raffinaderijen past volgens Van den Beukel in het beeld dat de westerse oliebedrijven hun investeringen terugdraaien. „Het Internationale Energieagentschap IEA concludeerde onlangs dat de lage westerse investeringen in olie en gas zo’n beetje de enige indicator zijn die passen in het Parijse scenario waarmee de wereld slechts anderhalve graad opwarmt.” Als de vraag naar olie niet snel minder wordt, dreigt hetzelfde te gebeuren als nu met gas gebeurt. De prijzen stijgen verder.

Ook in de financiële wereld lijkt het nieuwe klimaatdoel weinig opzien te baren. „Het maakt totaal geen indruk wat Shell nu heeft aangekondigd. En sowieso niet wat het aan verduurzaming doet”, zegt financieel analist Jos Versteeg van de bank InsingerGilissingen.

Verbijsterend vindt hij dat, zeker omdat Shell over 20-25 jaar over andere grondstoffen moet beschikken. „En dan is alles wat ze nu hebben waardeloos. Shell verkocht onlangs voor 9 miljard aan olievelden in Amerika. Van dat bedrag gaat 7 miljard naar aandeelhouders. Dat moet die aandeelhouders tevreden stellen, maar sorry, een groot deel van die aandeelhouders is natuurlijk enorm kortzichtig. Waarom steek je die 7 miljard niet in de toekomst?”

Grote uitdaging voor Shell is het vinden van mogelijke investeringen die én duurzaam én profijtelijk genoeg zijn. „Dat is ook een groot probleem, daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in”, zegt Versteeg. „Maar al blijft de wereld de komende jaren afhankelijk van fossiele brandstof, als je nu niets doet, gebeurt er ook niets. Dan heb je als bedrijf op termijn wel een enorm probleem.”