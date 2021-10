Weer een verdrag? Is sabotage niet effectiever?

In mijn vergeefse poging om oppervlakkige publieke aandacht en erkenning te ontvluchten beland ik in een congrescentrum waar ik naar verhalen luister over de rol van jongeren en lokale gemeenschappen in de aanpak van klimaatverandering. Op het podium houdt de 23-jarige Aoife Fleming een intelligent betoog waarin zij mij en de overige vijftig aanwezigen vraagt of we met haar op reis willen. Een reis om ’s werelds grootste probleem (lees: klimaatverandering) naar ’s werelds hoogste gerechtshof te brengen.

Zij verwijst naar het World’s Youth for Climate Justice, een wereldwijde campagne waarin jongeren via de Algemene Vergadering van de VN en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag advies willen vragen inzake klimaatverandering en mensenrechten. Daarmee hopen de jongeren dat het gerechtshof een helder juridisch kader schetst voor de rol van staten in de bescherming van huidige en toekomstige generaties tegen de excessen van klimaatverandering.

De zaal hangt aan Flemings lippen. Haar kalme stem en doordachte zinnen dwingen gezag af. Met dit soort jongeren, denk ik optimistisch, komt het goed met de wereld. Maar het cynisme in mij leidt mij vrij snel naar een confronterende vraag: zijn de bestaande politieke, economische en juridische instituties voldoende toegerust om het klimaatvraagstuk aan te pakken?

Er is onvoldoende bewijs om die vraag bevestigend te beantwoorden. Het wordt zelfs bijna een open deur om te stellen dat bestaande instituties niet in staat zijn om klimaatverandering aan te pakken. Zo blijkt uit het Production Gap Report 2021 dat landen nog steeds afspraken maken om in 2030 meer dan het dubbele van de hoeveelheid CO 2 te produceren dan afgesproken in het Parijs-akkoord. Terwijl wereldwijd de gas- en olieproductie toeneemt blijven investeringen in schone energie achter.

Er zijn tientallen juridische kaders die staten nu al in staat stellen om het klimaatvraagstuk aan te pakken. De historische gerechtelijke uitspraken in Nederland, Colombia, Duitsland en elders, waarin rechters de overheid op de vingers tikken vanwege achterblijvende klimaatambities, zijn gebaseerd op bestaande (internationale) verdragen.

Plat gezegd, de wereld lijdt niet aan een tekort aan wetgeving om het klimaatvraagstuk aan te pakken, maar aan een gebrek aan urgentie om vastgestelde wetten en verdragen uit te voeren. De regerende elites in onze fossiele kapitalistische wereldorde beheersen als geen ander de kunst om prachtige verdragen op papier te zetten, om zich er daarna, zonder schaamte, niet aan te houden.

De poging om het klimaatvraagstuk naar het Internationaal Gerechtshof te brengen past in een brede trend waarin jongeren het recht als instrument inzetten voor de aanpak van klimaatverandering. Het is geen verrassende strategie. Juridisering, de neiging om maatschappelijke vraagstukken met nieuwe wetten en regelgeving op te lossen, kan een emancipatoir effect hebben voor kwetsbare groepen.

Tegelijkertijd kan juridisering als een afleidingsmanoeuvre ingezet worden om de noodzakelijke transitie uit te stellen. Het duurt meestal jaren voordat een nieuw verdrag wordt aangenomen. Het recht als middel om de bla-bla-cultuur voort te zetten. Daarnaast is het bindende karakter van de meeste verdragen discutabel, vooral als ze afhankelijk zijn van het politieke tij in het land.

Het is een constatering met ongemakkelijke implicaties. Als instituties decennialang een onvoldoende scoren in de aanpak van een van de meeste existentiële bedreigingen voor het voortbestaan van levende wezens, moet je hun bestaansrecht dan niet ter discussie durven stellen? Moeten die instituties niet hervormd of zelfs vervangen worden?

Om deze fundamentele vraag te beantwoorden helpt het als we helder definiëren wat wij onder instituties verstaan: bindende afspraken en regels (zowel formeel als informeel) over hoe wij met elkaar dienen om te gaan. De geschiedenis leert dat het vooral machtige groepen zijn die de dominante regels in de samenleving vaststellen. Maar de geschiedenis leert ook dat een beleidstransitie pas plaatsvindt als het alternatief aantrekkelijker is dan de status quo, of als ze met geweld onder druk wordt gezet.

In het buitengewoon confronterende boek How to Blow Up a Pipeline betoogt Andreas Malm dat sabotage de meest voor de hand liggende strategie is voor klimaatactivisme. Er is geen harder geluid in de oren van de fossiele elite dan het geluid van brandend fossiel bezit.

Het is te hopen dat Fleming en andere jongeren volgende week tijdens de VN-klimaattop in Glasgow niet alleen lobbyen voor het zoveelste verdrag, maar de wereldleiders ook een exemplaar van Malms boek overhandigen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Kiza Magendane is politicoloog. Hij schrijft om de week op deze plek een column.