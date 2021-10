‘We hebben het debiel goed met z’n tweeën’

Kim: „Het galmt hier nog een beetje, ons huis is net verbouwd.”

Jochem: „We hebben het vorig jaar juli gekocht en in oktober kregen we de sleutel. Het was niet de bedoeling, maar uiteindelijk hebben we het helemaal gestript.”

In het kort Jochem Fischer (44) studeerde actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als consultant bij Triple A Risk Finance in Amsterdam, een middelgroot advieskantoor. Hiervoor werkte hij 15 jaar bij EY. Kim van Heugten (34) studeerde bedrijfseconomie en financieel recht en werkt bij de Rabobank, in een team dat is gespecialiseerd in witwasbestrijding. Hiervoor werkte ze bij Deloitte. Ze wonen samen in hun jaren-30-klushuis in Amstelveen, dat ze een jaar geleden hebben gekocht en verbouwd. Samen verdienen ze ongeveer zeven keer modaal.

Kim: „De keuken, de vloer en de badkamer hebben we eruit gehaald en ik heb nog een weekendje behang gestoomd.”

Jochem: „Ik was meer van de technische dingen en jij was meer van de kleuren en de inrichting.”

Kim: „Maar ik mocht niet helemaal losgaan zoals ik wilde.”

Jochem: „Jij had de badkamer paars geverfd, als je de kans had gekregen.”

Kim: „Haha, nee, dat valt ook wel mee. Al die activiteiten hebben er wel aan bijgedragen dat we eigenlijk wel makkelijk door die lockdown heen zijn gerold.”

Jochem: „We kennen elkaar nu anderhalf jaar. We hebben elkaar ontmoet in de slechtste kroeg van Amsterdam, de Blauwe Engel op de Zuidas. Corona kwam vrij snel daarna en toen dachten we: het is toch gezelliger als we bij elkaar zitten.”

Kim: „Een paar maanden hebben we nog om de week in jouw en mijn appartement in Amsterdam gezeten. In korte tijd hebben we elkaar best goed leren kennen.”

Jochem: „We zijn allebei nogal fanatieke sporters dus we hebben veel gewandeld en gefietst. Kim is een fanatieke koker, dus we hebben ook veel lange avonden aan tafel gezeten met wijn. Toen corona kwam, kon ik letterlijk met al mijn buren op de balkons meeluisteren. Ik zag wat de buurman deed in zijn tuinhuisje. Wil ik dan wel weer een woning in Amsterdam kopen, vroeg ik me af, als je zo met zijn allen in een aquarium zit?”

Kim: „Jij wilde echt een tuin, jij was er echt klaar mee.”

Jochem: „Het was tijd voor een frisse start. Ik had mijn vorige huis twee relaties geleden gekocht. Eerst dacht ik, ik koop alleen en we zien het wel, maar het werd toch een gezamenlijk project.”

Kim: „Ik denk dat het wel goed zit hoor, haha. Al mis ik de diversiteit en het bruisende van Amsterdam nu wel in Amstelveen.”

Losse flodders

Kim: „Ik ben wat meer van de losse flodders en wat energieker dan jij, denk ik.”

Jochem: „Ik denk wat meer vooruit, jij gaat gewoon. Als er een probleem langskomt, los je het onderweg wel op.”

Kim: „Ik word ook weleens de pragmatische compliance officer genoemd, haha.”

Jochem: „De wekker gaat meestal om kwart over zeven.”

Kim: „Dan is het douchen, aankleden, ontbijten en we maken een wandelingetje, alsof we naar kantoor toe gaan.”

Jochem: „We gaan vaak het Amsterdamse Bos in, hier om de hoek. De meeste calls beginnen tussen half negen en negen. Zo gaat het meestal door tot een uur of vijf.”

Kim: „In mijn vorige appartement was mijn werkplek een plank met twee schragen, nu hebben we ieder onze eigen werkkamer, dat is wel superdeluxe.”

Jochem: „Meestal maak ik ontbijt en jij kookt ’s avonds. Ik kan prima koken, maar jij vindt het gewoon veel leuker.”

Kim: „Bij jou moet het allemaal snel.”

Jochem: „Ik heb de neiging om iets makkelijks te maken en dat voldoet meestal niet aan jouw verwachtingspatroon, haha.”

Kim: „Tussen het werken door lopen we naar de bakker voor een broodje of naar de supermarkt, zodat we een uitje hebben. Anders zit je de hele dag maar opgesloten in je huis. Jij gaat ook weleens fietsen om vier uur ’s middags en dan moet ik nog heel veel doen, heel frustrerend.”

Jochem: „We eten rondom het sporten.”

Kim: „De ene keer is het heel vroeg, tussen half zes en zes, en een andere dag is het om acht uur, na het sporten.”

Jochem: „Ik heb dinsdag een vast fietsrondje met mijn roeiploeg. Dan verzamelen we om tien over acht in Amsterdam-Noord. We fietsen richting Monnickendam of Purmerend, het Waterland in.”

Kim: „Afgelopen weekend zijn we voor het eerst gaan suppen in het Amsterdamse Bos.”

Jochem: „Ik ga veel hardlopen, vooral in de winter.”

Kim: „Ik heb me net ingeschreven voor de lokale tennisclub. Op woensdagavond heb ik nu les. Andere avonden en in het weekend speel ik regelmatig open toernooitjes. Vrijdagavond stond ik van kwart over zeven tot half twaalf op de tennisbaan, dat was echt leuk en ook een aanvulling op het thuiswerken. Je ontmoet weer eens nieuwe mensen. Vroeger gebeurde dat meer op kantoor.”

Tweeverdieners

Jochem: „Dit huis in Amstelveen stond al een tijdje te koop omdat er van alles aan moest gebeuren. We hebben het uiteindelijk ver onder de prijs kunnen kopen.”

Kim: „Ruim een jaar geleden, toen was de huizenmarkt misschien minder verhit.”

Jochem: „Ik had mijn appartement voor de vorige crisis gekocht. Tot 2016 stond ik in de min, daarna ging het vrij snel omhoog. In de jaren dat de woning onder water stond, ben ik ook heel veel gaan aflossen, met de gedachte ‘ik moet er een keer vanaf’. Ik heb mijn huis verkocht aan expats, tweeverdieners. Dat publiek komt er nu op af. Het is absurd, maar ik kon vrij veel overwaarde meenemen.”

Kim: „Eigenlijk voelt het soms oneerlijk, dat wij wel in de mogelijkheid zijn om een woning te kopen.”

Jochem: „We beseffen dat we het debiel goed hebben met zijn tweeën. Toevallig werken we allebei in een sector waar de salarissen wat hoger zijn, en we zijn allebei slim, maar werken we er nou zoveel harder voor? Niet echt.”

Kim: „We doen verder ook gewoon normaal. We kopen geen dure kleren en als we met vakantie gaan liever naar een bed & breakfast dan naar een duur hotel.”

Hoe doen zij het? Boodschappen Dagelijks met een rugzakje naar de Lidl of de Albert Heijn, tussen het werken door. Woning Een jaren-30-tussenwoning in Amstelveen, met een erker met glas-in-lood ramen, die ze totaal hebben gestript en verbouwd. Huisdieren Nee Hulp Een keer per week komt er een huishoudelijke hulp. Jochem ruimt de afwasmachine in en doet de was, tenzij Kim de was buiten op wil hangen. Laatste grote uitgave De garagebox, een aparte garage op het pleintje achter het huis, die ze kochten om hun sportspullen kwijt te kunnen. Naar bed Rond half twaalf gaan ze richting bed. Jochem: „Aan het eind van de avond kijken we meestal nog een Netflix-serie.”