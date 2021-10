Wat zit er achter het nieuwe gezicht van Facebook?

Na een presentatie van vijf kwartier kwam donderdagavond het hoge woord eruit: Facebook, het socialemediabedrijf van Mark Zuckerberg, noemt zich voortaan ‘Meta’.

Deze week maakte Facebook bekend zijn bedrijfsnaam te veranderen in ‘Meta’. De naamswijziging komt op een moment dat het bedrijf van Mark Zuckerberg is verwikkeld in schandalen en onderzoeken.

Onder deze holding vallen vanaf nu alle bedrijfsonderdelen zoals Instagram, Messenger, Whatsapp, Facebook en de virtual reality-brillen van Oculus. Inclusief een nieuw logo: het bedrijf vervangt de iconische blauwe F op de gevel van het hoofdkantoor door een blauwe lemniscaat (de liggende 8, het symbool voor oneindigheid). Op 1 december wordt het aandeel-Facebook op Wall Street verhandeld onder de naam MVRS.

Met de stap wil het bedrijf uit Silicon Valley benadrukken dat het de komende jaren inzet op de ‘metaverse’, Zuckerbergs gedroomde versie van het internet. De presentatie donderdag was een kijkje in het hoofd van Zuckerberg, die tijdens het evenement als avatar van de ene virtuele wereld naar de andere vloog om daar vrienden en collega’s te ontmoeten. Met ongetwijfeld Hollywood-achtige budgetten: de video bestond voor 99 procent uit spectaculaire computeranimaties.

Ja, het voelde misschien „als sciencefiction” zei Zuckerberg, terwijl hij als avatar surfte op de golven en in gewichtloze toestand pokerde in de ruimte met vrienden. Toch is deze toekomst volgens Zuckerberg onontkoombaar: een wereld waarin we niet achter een smartphone of laptop toegang krijgen tot het internet, maar via virtual reality en augmented reality-brillen in digitale omgevingen samen werken, leven en gamen.

De nieuwe naam komt op een moment dat het bedrijf onder vuur ligt vanwege een reeks gevoelige gelekte documenten

Met de naamswijziging hoopt de 37-jarige Amerikaan beleggers en medewerkers te overtuigen dat Facebook nog altijd een inspirerend technologiebedrijf is. Facebook – of Meta – wordt, zeker de laatste weken, geplaagd door schandalen en onderzoeken vanwege privacyschendingen en monopolistisch gedrag.

De vlucht naar voren

De naamswijziging komt op een moment dat het bedrijf onder vuur ligt vanwege een reeks gevoelige gelekte documenten van ex-werknemer en klokkenluider Frances Haugen.

Deze week bleek onder meer dat werknemers Zuckerberg tevergeefs hadden gewaarschuwd voor verspreiding van complottheorieën en nepnieuws via Facebook in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Ook bleek hoe Zuckerberg persoonlijk toegaf aan de druk van de Vietnamese overheid om berichten van dissidenten op het platform te laten censureren.

Door zich nu op de metaverse te richten, kiest Zuckerberg de vlucht naar voren en probeert hij de aandacht weer te richten op wat zijn bedrijf allemaal voor goeds in de toekomst kan brengen. In de hoop dat alle negatieve effecten die het bedrijf dat hij in 2004 in zijn studentenkamer op Harvard bedacht teweeg heeft gebracht naar de achtergrond verdwijnen.

Het is een bekende strategie in het bedrijfsleven: zo veranderde Philip Morris in 2003 zijn naam in Altria om zijn andere merken (levensmiddelenbedrijf Kraft en drankmerk Miller) te beschermen tegen het slechte imago van de tabaksindustrie. Voor Altria pakte dat slecht uit: Kraft en Miller hielden last van negatieve publiciteit over de gezondheidsrisico’s van de sigaretten van Philip Morris en jaren later werd Altria weer opgesplitst.

Opsplitsing probeert Zuckerberg juist te voorkomen. Facebook kan terugvallen op de aanpak van concurrent Google. Dat bedrijf veranderde zijn naam in 2015 in Alphabet om te tonen dat het bedrijf meer was dan een zoekbalk. Ondanks dat de naam Alphabet slecht beklijft en Google als merknaam gemeengoed blijft, heeft die strategie bedrijfsmatig goed uitpakt.

De stap van Google was voor oprichters Sergey Brin en Larry Page de aanleiding om in 2015 naar de achtergrond te verdwijnen. Ook Amazon-oprichter Jeff Bezos droeg, eerder dit jaar, de dagelijkse leiding over aan zijn rechterhand Andy Jassy, omdat Bezos weinig plezier meer beleefde aan het leiding geven aan een bedrijf dat onder continue druk staat door negatieve publiciteit en hoorzittingen in het Amerikaanse Congres. Bezos richt zich nu op de ontwikkeling van nieuwe producten voor Amazon en zijn hobby: raketten en de ruimte.

Voor Zuckerberg is een stap opzij absoluut geen optie, vertelde hij deze week in een interview met technologiewebsite The Information. Zuckerberg zei zich te onderscheiden van zijn collega-oprichters door zijn nauwe betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken binnen zijn bedrijf. „Het is niet dat ik achterover ga zitten, een visie bedenk en dan hoop dat het gaat gebeuren”, zei Zuckerberg.

Zuckerberg staat bekend als een micromanager, die zich met de kleinste details bezighoudt en met 58 procent van de stemgerechtigde aandelen een doorslaggevende stem heeft in alle beslissingen. Ook bij Meta gebeurt dus niets zonder Zuckerbergs toestemming.

Deze start-ups zijn al bezig in de metaverse: ‘Het nieuwe internet laat je rondvliegen op je bedrijfsborrel’

North Star

Facebook (beurswaarde: 870 miljard dollar) werd groot in advertenties op maat. Een 3D-versie van internet zou nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren, zoals games en verkoop van digitale goederen.

Met zijn „North Star”, zoals Zuckerberg de metaverse noemt, moet het bedrijf de jongeren weer voor zich weten te winnen

Meta’s meest concrete doel is de ontwikkeling van een gameplatform in virtual reality. Dat is qua omzet de grootste entertainmentbranche, met een aantrekkelijke jonge doelgroep. Facebook worstelt met een tanende aanwas van jongeren, ook bij Instagram. Dat netwerk voelt de concurrentie van Snapchat en TikTok.

Met zijn „North Star”, zoals Zuckerberg de metaverse noemt, moet het bedrijf de jongeren weer voor zich weten te winnen. Al zijn er volgens Zuckerberg nog „vijf tot tien jaar” en „tientallen doorbraken” nodig, wil de metaverse echt realiteit zijn voor het grote publiek. De hardware schiet tekort en is veel te duur voor de massa.

Angelika Gifford, Facebooks Europese directeur vertelt in een gesprek met NRC dat de plannen voor een nieuwe naam en de metaverse al anderhalf jaar binnen Facebook bestaan. „Dit is geen reactie op recente discussies over ons bedrijf”.

Volgens Gifford zal ‘Meta’ niet opgeknipt zijn in de bestaande sociale media-apps enerzijds en de metaverse anderzijds. „We willen onze gebruikers één ervaring kunnen bieden. Ook WhatsApp, Instagram en Facebook krijgen een versie voor de metaverse.”

Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Zuckerberg hoopt dat gebruikers een fotorealistische avatar – een digitaal poppetje -verbinden aan hun werkelijke identiteit, zoals WhatsApp nu gekoppeld is aan een telefoonnummer. Daarmee is een aloude droom van Zuckerberg werkelijkheid: bij de start van Facebook hoopte hij al dat de Facebook-account ooit als ‘digitaal paspoort’ kon worden gebruikt.

De grote vraag is wat dit betekent voor de privacy. Facebook gebruikt nu persoonlijke data van gebruikers om advertenties op maat te tonen. Steeds vaker ziet het bedrijf de toegang tot persoonlijke gegevens afgesneden door de besturingssystemen van Apple en Google.

De metaverse zou Facebook zelf kansen geven om in een eigen omgeving persoonlijke data te verzamelen. Bijvoorbeeld: Facebooks nieuwste VR-bril ‘leest’ je gelaatsuitdrukking en gemoedstoestand. Daarnaast bouwt Facebooks Reality Lab camera’s in brillen, om de omgeving van gebruikers te scannen.

Metaverse moet een wereld worden waarin iedereen elk moment gefilmd kan worden en zich toch veilig kan voelen, aldus Zuckerberg. Tijdens zijn presentatie zei hij „geleerd te hebben” van onvoorziene effecten van sociale media. Zo hoopt de Facebook-oprichter te voorkomen dat zijn sprookjesinternet wordt weggezet als een nieuwe privacynachtmerrie.