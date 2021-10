‘Vraag iemand vooral naar z’n sterke kanten’

Hayat Afkyr (39)

‘Zekerheden loslaten vond ik vroeger eng’

‘Toen ik acht jaar geleden werd aangenomen bij de Belastingdienst, merkte ik dat collega’s het lastig vonden in te schatten hoeveel werk en verantwoordelijkheid ik aankon. Ik heb gestudeerd en een goed stel hersenen. Maar ik kwam uit de Wajong en vervulde een vacature voor hoogopgeleide arbeidsgehandicapten – zo’n hokje blijft toch een beetje aan je kleven. Door mezelf te zijn en te laten zien wat ik kon, heb ik dat beeld doen kantelen.

„Door de ongeneeslijke spierziekte SMA zit ik in een rolstoel. Als kind kreeg ik van de artsen te horen dat ik, gemiddeld genomen, niet ouder dan twaalf zou worden. In de tijd daarna voelde het daarom alsof ik in een gevarenzone zat. Sinds een jaar heb ik gelukkig toegang tot medicatie die de ziekte remt.

Hoe zorg je voor een inclusieve werkvloer?

‘Anders’ zijn is soms lastig op de werkvloer. Vier portretten.

„Wat inclusie op de werkvloer voor mij betekent? Behalve dat ik gezien word als persoon moet er voldoende kennis en ervaring binnen de organisatie zijn als het gaat om toegankelijkheid en voorzieningen voor mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om een simpele vraag als: wat heb jij nodig om je werk te kunnen doen?

„De praktische kant, in mijn geval: van de straat tot aan mijn bureau zijn aanpassingen nodig. Ik moet zelfstandig de garage in kunnen komen met mijn aangepaste auto, liftknoppen op de juiste hoogte hebben, elektrische deuren, verstelbare bureaus. Ook zijn er praktische zaken die ik zelf moet regelen – ziekenhuisafspraken, persoonsgebonden budget aanvragen. Ik zeg weleens dat ik twee banen heb, dit stukje ziet je werkgever niet.

„Collega’s heb ik al bijna twee jaar niet in het echt gezien. Ik heb 23 procent longinhoud en oplopende besmettingscijfers maken reizen te riskant. Ik werk voorlopig nog thuis.

„Ik zie het als mijn taak bij te dragen aan het gesprek over inclusie op werkvloer, vanuit mijn Marokkaanse achtergrond én mijn spierziekte. Op onze interne site blog ik over onder andere deze thema’s. Door die zichtbaarheid hoop ik het idee weg te nemen dat ik ‘anders’ ben.

„Vroeger vond ik het eng dingen los te laten, zoals de zekerheid van een vast contract. Door mijn ziekte ben ik meer gaan beseffen: in het leven zijn er geen zekerheden. Ik durf me nu kwetsbaar op te stellen, zie het als een kracht. Dus waarom zou je jezelf op één plek houden? Ik doe nu twee post-hbo-opleidingen, deels in mijn vrije tijd, en denk voorzichtig na over een volgende carrièrestap, wie weet bij een andere overheidsinstelling.”

Hayat Afkyr (39) uit Pijnacker werkt 28 uur per week bij de Belastingdienst als preventieadviseur.

Edson Hato (51)

‘Eruitzien als ik, en toch goed zijn in je werk…’



Edson Hato kan uren praten over inclusiviteit, zegt hij, maar omdat hij geheimhoudingsverklaringen tekende kan hij zijn ervaringen niet koppelen aan specifieke bedrijven. Als zwarte homoman, opgegroeid op Curaçao, is Hato in zijn loopbaan weinig mensen tegengekomen die op hem leken. Hij werkte onder meer voor ING Groep, PwC, AstraZeneca en Philip Morris International – altijd in human resources en talentontwikkeling, soms op directieniveau.

Hoe vaker hij zich in bovenste lagen van een bedrijf begaf, hoe meer zijn verschijning een zeldzaamheid werd, zegt Hato. „Het leek alsof maar weinig collega’s verwachtten dat iemand die eruitziet zoals ik, goed kon zijn in het werk.” Zo kreeg hij na een presentatie aan commissarissen een schouderklopje van één van hen. „Hij vertelde mij dat ik het zó goed had gedaan. Het leek bijna overdreven.” Dat kun je als compliment opvatten, zegt Hato, maar de verbaasde toon vond hij veelzeggend. „Wat verwacht je dan van iemand met dertig jaar ervaring?”

Hato voelde zich soms buitengesloten als hij werd afgewezen voor een hogere functie met vage argumenten als ‘je paste niet bij het team, we hadden geen klik’. „Als ik doorvroeg, was het argument soms dat ik nog geen ervaring had in die specifieke functie. Waarna ik later hoorde dat ze in gesprek waren met kandidaten die zulke ervaring ook misten, maar wel wit en hetero waren.” Discriminatie aantonen zou moeilijk zijn; de twijfel was voor Hato het pijnlijkst.

Zijn homoseksualiteit maakte het contact met collega’s soms ingewikkeld of ongemakkelijk, bijvoorbeeld als hij werd uitgenodigd voor een diner met partner. Collega’s vroegen dan of hij zijn vriendin of vrouw ook mee zou nemen. „Ik was toen nog niet uitgesproken over mijn geaardheid. Dus dat kwam hard aan.” Een relatie had hij toen nog niet, dus kon hij antwoorden dat hij niemand meenam. Het had geholpen als collega’s niet zomaar hadden aangenomen dat hij hetero is, zegt hij. Later werd Hato opener over wie hij is. „Als ernaar gevraagd werd, zei ik tegen collega’s dat ik geen partner heb, maar dat als ik iemand zou meenemen het waarschijnlijk een man zou zijn.”

Verhullen van zijn anders-zijn kostte hem te veel energie. Hato merkte dat hij zich al aanpaste vóórdat anderen op hem konden reageren. „Netjes ABN praten, geen straattaal gebruiken, niet te hip overkomen. Ze mochten mijn Curaçaose accent absoluut niet horen, hoewel ik ook daarmee prima verstaanbaar zou zijn.”

Edson Hato (51) richt zich sinds september volledig op zijn eigen bedrijf in advies over transitiemanagement.

Wendy Haanschoten (48)

‘M’n andere bedrading ontdekte ik pas laat’

‘Neurodiversiteit leg ik graag uit aan de hand van een voorbeeld. Een aantal jaar geleden leken de witte iPhone en witte smartphone van Samsung van buiten enorm op elkaar. En met beide kon je bellen, appen en overige apps gebruiken. Maar op het moment dat je de contacten van de ene telefoon op de andere wilde overzetten, ontdekte je dat ze anders bedraad waren. Zo is het ook met mensen die neurodivers zijn. Het is misschien niet aan je te zien, maar je verwerkt informatie anders dan neurotypische mensen.

„Mijn eigen andere bedrading ontdekte ik pas op mijn eenenveertigste. Tot die tijd had ik ‘gewoon’ carrière gemaakt. Uit onderzoek bleek toen dat ik zowel autisme had als hoogbegaafd was. Jeetje, dacht ik, dat ik er pas op deze leeftijd achter kom!

„Ik heb het mijn collega’s niet verteld. Dat kwam pas later, toen ik vanaf 2019 workshops ging geven over neurodiversiteit op de werkvloer. Ze reageerden positief en verbaasd: oh, zit het zo?

„Ik zie mijn autisme en hoogbegaafdheid niet als een last, maar als een voordeel. Voor mij is het als een pakketje van eigenschappen: ik kan snel complexe verbanden leggen, heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zie erop toe dat afspraken worden nageleefd. Door die duidelijkheid werken collega’s graag met mij samen.

„Ik ben blij met het thuiswerken van de afgelopen anderhalf jaar, omdat een kantoortuin mij veel prikkels geeft – zo vind ik het fijn om een vaste werkplek te hebben en wil ik niet elke dag op zoek naar een nieuw bureau. Verder verkies ik beeldbellen boven telefoneren, omdat ik de non-verbale signalen dan beter kan oppikken.

„Als je een collega of werknemer hebt die neurodivers is, of je vermoedt het, ga dan in gesprek met diegene. Het is zó’n breed spectrum dat er geen pasklare aanpak beschikbaar is. Neurodiversiteit omvat namelijk naast hoogbegaafdheid ook bijvoorbeeld AD(H)D en dyslexie. Vraag waar iemand hulp bij kan gebruiken, maar vooral – net als bij neurotypische werknemers – wat iemands sterke kanten zijn. Die kunnen namelijk bijdragen aan de doelen van je bedrijf.

„Veel mensen met een ‘hogere positie’ vinden het nog lastig zich kenbaar te maken als neurodivers. Dat is jammer, want zo hou je het stigma in stand. Door naar buiten te treden op het gebied van neurodiversiteit wil ik laten zien dat het juist ook mensen zijn die wel degelijk carrière maken. Ik wil het positieve benadrukken: de leden van de vereniging van autisme-ambassadeurs hebben juist imposante carrières, van managers tot beleidsmedewerkers.”

Wendy Haanschoten (48) is adviserend apotheker bij Zilveren Kruis, onderdeel van verzekeraar Achmea, en voorzitter van het Neurodiversiteit Netwerk Achmea.

Lindy Hutz (27)

‘Ik zie ze dan denken: waarom dacht ik dit?’

Eigenlijk willen haar collega’s bij Rockstars IT geen „boerse, platte” opmerkingen over vrouwen maken, merkt Lindy Hutz, als ze haar na een grapje aankijken en zichzelf snel corrigeren. „Ze zouden me niet willen kwetsen.”

Maar dat ze er een van de weinige vrouwen is, blijkt haar regelmatig. Van de 322 softwareprogrammeurs bij het bedrijf zijn er 19 vrouw. In de branche is het niet vanzelfsprekend dat vrouwen ‘harde’, technische functies bekleden. Zo hoort ze vaak op conferenties en borrels: ‘Wat doe jij eigenlijk, HR? Nee? Design dan?’

„Ik vind het wel mooi om dan rustig te antwoorden dat ik backend doe, de meest technische tak. Vaak zíé ik die ander dan denken: waarom dacht ik dit eigenlijk?”

Tot een minderheid behoren leidt tot grappige, soms ook vervelende momenten. Zo vroeg een collega, toen Hutz de kans kreeg mee te doen aan een ontwikkeltraject, of het haar niet allemaal zo makkelijk afging omdat ze vrouw is. „Misschien heb ik deze kans gewoon gekregen omdat ik goed ben, denk ik dan. Ik heb het maar gelaten, de meeste collega’s zouden gewoon blij voor me zijn.”

Je moet soms van je af kunnen bijten als je één van de weinige vrouwen bent in een bedrijf, blijkt ook uit andere ervaringen van Hutz. Zo bood een mannelijke collega hulp aan door tegen een vrouwelijke collega te zeggen: ‘Kom maar meisje, ik help je wel.’ Daarmee plaatste hij zichzelf boven haar, vindt Hutz. „Ik zou zelf gelijk reageren met: is goed hoor, jochie. Maar dat moet je maar net durven.”

Een goede, inclusieve werkgever staat open voor kritiek, denkt Hutz. Ook als het om ogenschijnlijk kleine dingen gaat, zoals die broodtrommel met ‘my daddy rocks’ erop voor Rockstars-medewerkers. Hutz laat dan weten hoe ze erover denkt: wanneer komen de broodtrommels voor moeders? Het bedrijf pakte de zaak direct op door aanstaande moeders én vaders spuugdoekjes te schenken.

Hutz vindt dat haar vrouwelijkheid iets toevoegt aan het bedrijf. One of the guys spelen past haar niet. Met mode kun je veel communiceren, vindt ze. Eerder droeg ze weinig make-up en zeker geen hakken naar kantoor. Tot ze bij een klant een vrouw zag met een broek met een opvallende print. „Gek genoeg voelde ik me door die broek meteen op mijn gemak. Hierdoor zag ik in dat ik ook voor anderen iets kon betekenen, door bijvoorbeeld wél voor lippenstift te gaan.”

Lindy Hutz (27) werkt voor software bedrijf Rockstars IT. Als vrijwilliger voor VHTO, organisatie voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, bezoekt ze middelbare scholen.