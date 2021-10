In één week bezoek ik een reünie, een boekpresentatie, een verjaardag en een restaurant en reis ik ook nog een paar keer met de bus. Omdat ik me niet helemaal zeker voel over een kuchje, besluit ik om de snelle coronazelftest te doen die ik bij de Rijksoverheid heb aangevraagd. Na alle attributen volgens voorschrift te hebben uitgepakt en uitgestald, lees ik de bijsluiter. En dan val ik bijna van mijn stoel. „Monsters van personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar dienen te worden verzameld door of onder toezicht van een volwassene.”

