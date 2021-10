Volwassen de waarheid onder ogen zien

Beschaafd gapen. Dat was decennialang de collectieve reactie op klimaatverandering. Vaag. Ver weg. En vooral niet-sexy. Degenen die de noodklok luidden vormden een nauwelijks serieus genomen minderheid. Activisten, klimaatwetenschappers, en een paar anachronistische politici: de Cassandra’s van onze tijd. Media en politiek hadden nauwelijks aandacht voor ze.

Eva Rovers is schrijver en klimaatactivist.

Inmiddels is klimaatverandering ontaard in een niet meer te ontkennen klimaatcrisis, zo waarschuwde ook de Raad van State deze week: het kabinet moet zo snel mogelijk ambitieuzere maatregelen nemen, demissionair of niet. „Het is code rood voor de mensheid”, zei VN-secretaris-generaal António Guterres toen deze zomer het (zoveelste) alarmerende IPCC-rapport verscheen. Een rapport dat door de actualiteit rijkelijk geïllustreerd werd met overstromingen in Europa, vuurtornado’s in Canada, brandende bossen in Siberië en uitgehongerde kinderen in Madagaskar. De conclusie: we hebben nog een paar jaar om onomkeerbare verhitting te voorkomen, een paar jaar om de kans op gevaarlijke kantelpunten te verkleinen, een paar jaar om onze uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Een paar jaar om het aantal klimaatdoden niet in de miljoenen te laten lopen.

Het gros van de Nederlanders is opgehouden met gapen: volgens het SCP maakt ruim driekwart van de Nederlanders zich zorgen over het klimaat. Maar in plaats van onze mouwen op te stropen, lijken we te vervallen in fatalisme. ‘Wat maakt het uit wat ik doe, het probleem is te groot en we zijn toch al te laat,’ is steeds meer de teneur. We lijken wel te lijden aan het Eline Vere-syndroom: rijk en vrij genoeg om zelf richting aan het leven te geven, maar ‘het lot’ als excuus gebruiken om die verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen. Die leggen we liever neer bij de politiek of het bedrijfsleven: dat zouden de enige machten zijn die het noodlot nog kunnen afwenden. Wij, ‘gewone mensen’, zijn slechts machteloze zielen die hooguit kunnen hopen dat politiek of technologie ons redt.

Begrijp me niet verkeerd: de gevolgen van klimaatverandering voor mens, dier en planeet zijn even angstaanjagend als tragisch. Laten we dat vooral onder ogen zien, met alle gevoelens van wanhoop, rouw en machteloosheid die daarmee gepaard kunnen gaan. Maar laten we die gevoelens niet als excuus gebruiken om niets te doen. Blauwe enveloppen verdwijnen ook niet door ze te beklagen. Die worden ook alleen maar gevaarlijker als je ze aan het lot overlaat.

Om ons heen kijken

Wat het klimaat nodig heeft, is dat wij als samenleving volwassen worden. Dat betekent allereerst de waarheid onder ogen zien, namelijk dat we als klein landje buitenproportioneel veel uitstoten: in feite is ons ‘koolstofbudget’ in 2026 op, en zouden we dan al klimaatneutraal moeten zijn. Maar volwassenwording betekent misschien nog wel meer dat we moeten gaan beseffen dat de wereld om ons heen niet vanzelfsprekend is.

Net als Eline Vere uit de gelijknamige roman van Louis Couperus lijken we zo verwend door onze rijkdom en bevoordeelde positie, dat we niet meer beseffen hoe uitzonderlijk en waardevol het leven is. We zitten hier op een planeet die nu nog barst van het leven: een onwaarschijnlijk unieke plek in het universum. Het is geen toeval dat veel astronauten op aarde terugkeren als klimaatactivist. Door de wereld van buitenaf te hebben gezien, beseffen ze hoe kwetsbaar onze blauwe planeet is. Maar we hoeven niet allemaal de ruimte in geschoten te worden – dat zou pas een klimaatcatastrofe zijn – om dat ‘overview effect’ te ervaren. We hoeven alleen maar onze blik van onze navel te halen en om ons heen te kijken.

Die collectieve volwassenwording vraagt om volwassen politici. Die handelen naar de natuurkundige realiteit, niet naar de politieke waan van de dag. Volwassen politici zijn bovendien politici die burgers niet uitsluitend als kiezers beschouwen, maar ook als gelijkwaardige volwassenen die ze kunnen vertrouwen om samen de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Politici die het aandurven om de democratie democratischer te maken met nieuwe manieren van besluitvorming zoals burgerberaden, om zo de noodzakelijke systeemverandering zo goed en eerlijk mogelijk vorm te geven. Politici die zich hard durven te maken voor een internationaal klimaatakkoord dat niet bij aanvang al failliet is, omdat afspraken niet bindend zijn en vervuilende sectoren zoals lucht- en scheepvaart uit de wind worden gehouden.

Een extreem uitzonderlijke planeet

Een volwassen samenleving betekent ook volwassen bedrijven. Die verantwoordelijkheid nemen voor het afval en de uitstoot die zij produceren, en de kosten niet afwentelen op de samenleving. Bedrijven die niet primair bestaan om hun aandeelhouders te verrijken en daarmee extreme ongelijkheid te vergroten, maar die substantieel bijdragen aan het welzijn van hun medewerkers en de samenleving. Bedrijven die geen miljoenen uitgeven aan ‘green washing’-campagnes die de samenleving paaien met groene praatjes, terwijl ze in werkelijkheid nog even vervuilend zijn als voorheen.

En het betekent volwassen inwoners. Veel jongeren zijn al zo ver, blijkt uit recent onderzoek van de VN, wat maar laat zien dat mentale volwassenheid niet aan leeftijd gebonden is. Volwassen inwoners beschouwen zichzelf niet alleen als consumenten, maar eerst en vooral als mensen. Mensen die kritisch genoeg zijn om zich te ontworstelen aan de dogma’s van eeuwige economische groei en ieder voor zich. Mensen die de noodzakelijke verandering niet overlaten aan politiek en bedrijfsleven door zich te verschuilen achter hun eigen zogenaamde machteloosheid, maar zich actief inzetten om het gapende gat tussen ideaal en werkelijkheid te verkleinen – ook al weten ze dat ze het effect van hun moeite misschien zelf niet zullen meemaken. Mensen die weten dat ze een onrechtvaardig en destructief systeem kunnen vervangen, klimaatverandering kunnen stoppen en biodiversiteitsverlies kunnen tegengaan – zolang ze dat maar niet individueel proberen te doen, maar als collectief, als samenleving. Mensen die beseffen dat ze leven op een extreem uitzonderlijke planeet, een onwaarschijnlijk intergalactisch toeval, en daarom met liefde alles in het werk stellen om het leven op die planeet te beschermen en te vieren.

