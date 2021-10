VN-baas Guterres heeft weinig vertrouwen in uitkomsten COP26

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is niet optimistisch over de klimaattop COP26 die zondag van start gaat. Dat heeft hij vrijdag tegen journalisten gezegd, schrijft persbureau Reuters. Hij verwacht niet dat de uitkomst van de top tot gewenste resultaten gaat leiden.

De wereld stevent af op „een klimaatramp”, aldus Guterres. De beloftes die landen in aanloop naar de top hebben gemaakt, zullen volgens hem in het gunstigste geval tot een temperatuurstijging van 2 graden leiden. De aarde mag volgens klimaatwetenschappers niet meer dan 1,5 graden opwarmen, onder meer om gevaarlijke zeespiegelstijging te voorkomen. Toch denkt de VN-baas dat er nog tijd is om tot goede afspraken te komen, al bemerkt hij „gevaarlijk wantrouwen” tussen G20-landen, de rijkste landen ter wereld. Ook vindt hij dat de G20 arme landen meer financiële bijstand moet geven in de strijd tegen klimaatopwarming.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Extreem weer in Glasgow, dagen voor start klimaattop