Verziekte sfeer bij afdeling van de IND: ‘Die collega gaan wij afbranden!’

Wat is het nieuws? De top van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft een klokkenluider die de jarenlange pestcultuur op een internationale afdeling aankaartte ten onrechte laten vallen

Volgens een recent onderzoek waren de „angstcultuur” en „machtsspelletjes” op de afdeling „een publiek geheim” binnen de immigratiedienst

De nieuwe integriteitscommissie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie concludeerde dat de IND „ernstig tekort is geschoten in zowel de bescherming van als de zorg voor de melder”. Lees het volledige nieuwsbericht hier: Klokkenluider IND kreeg te maken met wraak en getreiter

Op de bovenste verdieping van het hoofdkantoor in Rijswijk zitten drie ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) klaar voor een presentatie. Het is het voorjaar van 2013 en hun ogen zijn gericht op de nieuwe collega die ze over een paar maanden gaan uitzenden naar de Arabische wereld om illegale migratie en paspoortfraude te bestrijden.

De vrouw pakt de afstandsbediening van de laptop en drukt op de startknop, voor de eerste slide. Straks staat ze ook zo in Jordanië en Egypte, denkt ze.

De afstandsbediening weigert en ze drukt nog een keer. En nog eens. Nadrukkelijk richt ze het apparaat op de laptop en drukt weer. Zonder resultaat. Wat is dit?

Als ze opkijkt, ziet ze de drie ambtenaren keihard lachen. „Hij doet het niet, hè,” zegt de grootste van de drie, die jarenlang bij de Koninklijke Marechaussee heeft gewerkt. „We hebben de batterijen uit de afstandsbediening gehaald. Je moet áltijd reservebatterijen bij je hebben.”

De vrouw, een hoogopgeleide ambtenaar met internationale werkervaring, is verbijsterd. Is dit een kleuterklas? Wat gebeurt hier?

We hebben de batterijen uit de afstandsbediening gehaald. Je moet áltijd reservebatterijen bij je hebben Ambtenaar

Het is de eerste van vele nare ervaringen met de ambtenaren die haar aansturen, twee mannen en één vrouw van de backoffice van de afdeling Immigration Liaison Officers (ILO). Die blijven haar dwarszitten en treiteren tot ze zich vijf jaar later ziekmeldt.

Cruciale afdeling

Op papier klopt alles aan de ILO-afdeling van de IND, die de toestroom van ongedocumenteerden en migranten met valse papieren naar Nederland in kaart moet brengen en tegengaan.

De overheid bedacht het team in de jaren negentig, als reactie op een „verontrustend hoge instroom van asielzoekers uit Irak en Afghanistan”. De bijbehorende nota – Een Zorg Apart – werd een programma, een taskforce en toen een afdeling binnen de IND, met zo’n twintig mensen. De belangrijkste zijn de dertien liaisons die vanuit ambassades in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika luchtvaartpersoneel trainen, helpen met paspoortcontroles en het vertrek uit Nederland van ongewenste vreemdelingen, en contacten leggen met lokale overheden om illegale immigratie tegen te gaan. Daarmee zijn ze verantwoordelijk voor een cruciaal onderdeel van het vreemdelingenbeleid. Een driekoppig backoffice stuurt hen aan vanuit Nederland, met een leidinggevende daarboven.

De afdeling is het internationale paradepaardje van de immigratiedienst. Liaisons hebben een ruime toeslag op hun salaris, een diplomatiek paspoort, een eigen dienstauto en een avontuurlijke baan. De congressen van de liaisons en werkbezoeken in het buitenland zijn gewilde uitjes voor de IND-top. Uit onderzoek door NRC, op basis van interne stukken van de IND en het ministerie van Justitie en Veiligheid, rechtbankdossiers en gesprekken, blijkt dat de verhoudingen binnen deze afdeling al jaren verziekt worden door machtsmisbruik en pestgedrag. Het verloop en langdurig ziekteverzuim onder liaisons is daardoor hoog. Anderen opereren buiten hun leidinggevenden om, of zitten hun tijd uit.

De verziekte sfeer wordt toegedekt door de top van de IND. Als medewerkers de misstanden aankaarten, laat de dienst ze bungelen. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid schiet niet te hulp, hoewel het aan de Tweede Kamer beloofde beter om te gaan met IND-klokkenluiders die misstanden melden. Echte interesse in hoe het gaat op de werkvloer bij de uitvoeringsdienst is er niet.

Geroddel en geschreeuw

De vrouw die in 2013 de grap met de afstandsbediening ondergaat, heeft aanvankelijk veel zin in haar nieuwe baan in Jordanië. Voor ze afreist, wordt ze een aantal maanden ingewerkt door de drie coördinatoren van de backoffice.

De sfeer op het hoofdkantoor van de IND vindt ze van meet af aan raar en negatief. De drie ILO-coördinatoren vormen een hechte groep die voortdurend roddelt, merkt de vrouw. Liaisons en collega’s worden achter hun rug afgezeken, de coördinatoren schreeuwen vaak naar hen door de telefoon. Ze hoort ze vloeken en tieren: „GVD! Shanghai is weer zwanger! Je moet die wijven ook geen ILO maken!” en: „Ik schop die ILO terug in z’n hok.” Liaisons krijgen toegebeten: „Ben je dom of zo?” Of: „Heb je zitten slapen tijdens je inwerktraject?” Over een sollicitant die hen door een andere afdeling wordt opgedrongen, zeggen ze: „Die sturen we uit en branden we af.”

De vrouw is blij als ze naar haar post in Jordanië kan vertrekken.

De grappen van de coördinatoren zijn al even ongevoelig. Eén liaison, klein en tenger, wordt bij zijn afscheid door de oud-marechaussee nog eens herinnerd aan die keer dat hij door een asielzoeker in een auto werd afgetuigd en hard in zijn kruis gegrepen. De oud-marechaussee, jolig en ten overstaan van iedereen: „Dan moeten ze je ballen wel eerst weten te vinden!”. De leidinggevende is niet tegen de drie opgewassen, ziet de vrouw. Net als de vorige. Die stapte op nadat een van de coördinatoren een lege waterfles naar hem had gegooid.

De herrie en de roddelcultuur op de backoffice valt ook andere IND-afdelingen op. Als de dienst in 2015 reorganiseert, vraagt het internationale projectbureau dat een gang deelt met de afdeling expliciet om een andere werkplek, uit de buurt van de backoffice.

In het buitenland hebben de liaisons ook last van de coördinatoren. Ze zijn voor hun werk afhankelijk van de drie op kantoor, die eisen dat alle communicatie met de IND en ministeries via hen verloopt. Klagen over werkdruk – liaisons moeten 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar zijn, ook op vakantie – durven sommigen niet. Vertellen dat ze ziek zijn of niet lekker in hun vel zitten net zo min, zeker niet als ze een gezin mee hebben. Als je klaagt bij de backoffice, dreigen ze je terug te halen.

Posttraumatische stress

Tot het voorjaar van 2018 slikt iedereen z’n klachten in. Maar dan is de maat vol voor een andere vrouw van de ILO-afdeling. Zij is het jaar ervoor begonnen op de backoffice, als vervanger van het vrouwelijke lid van de drie.

Dat ging niet goed. Na acht maanden kwam ze thuis te zitten, met klachten die volgens haar arts wijzen op posttraumatische stress. Na een vruchteloos gesprek met haar leidinggevende stapt ze in april 2018 naar de vertrouwenspersoon. Ze vertelt over het permanente beroep dat op haar wordt gedaan, over de 250 mails die ze dagelijks krijgt, over het feit dat ze niet goed is ingewerkt, en bij vragen „doe het lekker zelf” toegebeten krijgt. Ze vertelt dat de twee mannen collega’s „dom” noemen en vervangbare „weggooiers”, en merkt op dat een collega met een migratie-achtergrond overdreven nadrukkelijk op spelfouten wordt gewezen. Als ze haar best doet op een rapport, krijgt ze op haar kop dat ze er te veel werk in steekt.

Ze vertelt over het permanente beroep dat op haar wordt gedaan, over de 250 mails die ze dagelijks krijgt, over het feit dat ze niet goed is ingewerkt, en bij vragen „doe het lekker zelf” toegebeten krijgt

Met elk subtiel incident twijfelt ze meer aan zichzelf. Ze is hoogopgeleid, ze heeft eerder lastige, internationale functies gehad. En nu krijgt ze een uitbrander omdat ze op de afgesproken tijd bij een conferentie is, terwijl haar collega’s haar een half uur eerder blijken te verwachten. Bij een afdelingsuitje vragen ze haar waar ze wil eten. Liever niet Aziatisch, zegt ze, dat eet ze thuis al zo vaak. Het wordt Aziatisch.

De vrouw wordt steeds stiller. De mannen noemen dat ongeïnteresseerd en niet betrokken.

Moe in Ghana

Wanneer de vrouw uit Jordanië hoort dat haar collega naar de vertrouwenspersoon is gestapt, knapt er iets bij haar. Ze heeft inmiddels Jordanië verruild voor een post in Ghana , maar daar voelt ze zich al tijden moe en slecht. Dit is de druppel. In mei neemt zij ook contact op met de vertrouwenspersoon. Kort daarna volgt een derde klacht over pesterijen van de coördinatoren, van weer een andere collega. En op een andere IND-locatie blijkt nog een vierde, oudere, melding over de backoffice bekend te zijn.

De IND moet iets.

De IND houdt niet van interne kritiek en heeft de neiging klokkenluiders als verklikkers te zien

Op 22 augustus 2018 zitten de twee vrouwen bij Aly van Berckel, op dat moment hoofddirecteur van de IND. Ze vertellen wat hen is overkomen en lezen een brief voor van een van de andere melders. Van Berckel schrikt en kondigt een „oriënterend onderzoek” naar de backoffice aan.

Het is niet de enige IND-klokkenluiderszaak op het bord van Van Berckel. Er lopen twee onderzoeken naar klachten van een medewerker over „kwetsbaarheden in het beslisproces” en in Zwolle worstelt de dienst met de melding van een medewerker die zegt dat de IND de wet overtreedt bij het beoordelen van bezwaarschriften van statushouders. Beide zaken lopen stroef. De IND houdt niet van interne kritiek, zal later worden vastgesteld, en heeft de neiging klokkenluiders als verklikkers te zien.

Zo ook deze keer. Tegen de geldende regels in vraagt Van Berckel aan de vrouw die in Ghana werkt of zij aan haar leidinggevende wil vertellen van haar melding. Zíj zal haar als directeur persoonlijk beschermen tegen repercussies, belooft ze.

Illustratie Bart Nijstad



Het blijken loze woorden, want de repercussies volgen vrijwel meteen. Haar leidinggevende is ziedend als hij hoort dat zijn personeel heeft geklaagd. De melders horen dat hij hen „lafaards en matennaaiers” noemt. Ook bazuint hij de naam van de vrouw uit Ghana rond, die zich inmiddels deels ziek heeft gemeld, en verbiedt haar terug te keren naar haar post. Ze is nog niet hersteld en heeft zich onmogelijk gemaakt op de ambassade in Accra, beweert hij. Dat is opvallend, want de ambassadeur heeft haar per brief verteld dat ze „net zo welkom is als toen ze aanving”.

Het is het begin van een kafkaëske periode. De vrouw zou maar kort in Nederland blijven voor vakantie en heeft alleen zomerkleren mee. Nu ze niet terug mag, bivakkeert ze maandenlang zonder meubels en warme kleren in haar kale huis in Nederland, dat ze wilde opknappen. Noodgedwongen leent ze kleren van haar moeder. Ook als ze weer beter is, mag ze niet terug. De dure liaison-post in Accra – centraal voor de overheidsaanpak van illegale immigratie vanuit West-Afrika – blijft al die tijd onbemand.

Op 9 november 2018 is het „oriënterend onderzoek” klaar. Als de twee vrouwelijke melders het rapport na maandenlang aandringen kort mogen doorbladeren, zien zij hoe hard de conclusies zijn. De onderzoeker schrijft dat de problemen bij de backoffice intern een „publiek geheim” zijn, dat de top van de IND hiervan weet, dat er een „angstcultuur” heerst en dat de coördinatoren „machtsspelletjes” spelen, met name als mensen „kwetsbaarheid tonen”. In welke mate de afdeling hierdoor wanpresteert, kwantificeert de onderzoeker niet, maar ze merkt wel op: „ILO’s voelen zich onveilig” of „zitten min of meer hun tijd uit”. Ze schrijft ook dat de geïnterviewden bang zijn om dingen te vertellen.

Op non-actief gezet

Nu volgt er actie, hopen de melders. Maar de IND onderneemt niks. Dat staatssecretaris Marc Harbers (Justitie & Veiligheid, VVD) begin 2019 na een kritisch rapport aan de Tweede Kamer belooft om beter met IND-klokkenluiders om te gaan, voelt voor de vrouw als zout in de wond.

Niet alleen laat de IND na in te grijpen, de vrouw die in Ghana werkt wordt helemaal op non-actief gezet en er komt nog een onderzoek. Half 2019 is dat „feitenonderzoek” klaar en de conclusies zijn niet beter. De helft van de 22 ondervraagden zegt last te hebben van de backoffice, of te zien dat anderen dat hebben.

Ook de twee coördinatoren en hun leidinggevende zijn zelf bevraagd. Maar zij kunnen zich „de voorbeelden van ongewenste omgangsvormen niet herinneren”, „herkennen de situatie niet” of „nuanceren” die. Eén van de drie „hoort graag wat er door wie van hem als vervelend wordt ervaren”.

Niet alleen laat de IND na in te grijpen, de vrouw die in Ghana werkt wordt helemaal op non-actief gezet en er komt nog een onderzoek

De schuldvraag wordt niet beantwoord. De top van de IND moet zelf maar uitmaken of het jarenlange disfunctioneren van de belangrijke ILO-afdeling het gevolg is van de overgevoeligheid van de melders, zoals de backoffice beweert, of dat de melders terecht het gedrag van de coördinatoren hebben aangekaart.

De top kiest voor de eerste optie. IND-directeur Van Berckel besluit, zonder onderbouwing, dat de vier melders formeel tóch geen „melders” van een misstand zijn en dus niet op bescherming hoeven te rekenen.

Mislukte reïntegratie

De liaison met standplaats Ghana zit sindsdien in Nederland. Ze is nog in dienst van de IND, maar ze heeft geen baan. Haar salaris is gekort en in haar personeelsdossier ontdekte ze per toeval dat er een volledige ontslagaanvraag liep. Foutje, zei de IND, die de aanvraag weer introk. Haar reïntegratie is mislukt. Ze mag niet terug naar Ghana voordat de problemen zijn opgelost, maar de IND erkent die problemen niet. Een andere functie krijgt ze niet.

Ze is uitgeput en getraumatiseerd. Ze heeft het hogerop gezocht, klachten ingediend tegen leidinggevenden, en is naar secretaris-generaal Siebe Riedstra van het ministerie van Justitie en Veiligheid gestapt. Die onderschreef haar klachten, maar loste de zaak niet op voor zijn vertrek. Zijn opvolger, oud-AIVD-chef Dick Schoof, scheepte haar af met een zakelijke mail.

Uiteindelijk stapte ze naar de integriteitscommissie van het departement. Die noemde haar melding in het voorjaar van 2021 „gegrond”. Van Berckel (nu gemeentesecretaris van Tilburg) „erkent haar tot op de dag van vandaag niet als melder van een vermoeden van een misstand”, zo staat in het rapport van de commissie. Daardoor is de vrouw „benadeeld” en is haar „zorg onthouden”.

Harde woorden, maar wederom zonder gevolgen. Ten einde raad heeft ze nu een rechtszaak aangespannen. Ze eist haar baan terug, compensatie en bovenal: excuses.

De andere vrouwelijke melder reïntegreerde buiten de IND. De twee mannen van de backoffice zijn nog in dienst van de IND. Ze waren elk op een andere afdeling geplaatst, omdat de directeur „voldoende signalen” had gekregen om „veranderingen door te voeren”, zo was aan de vrouw uit Ghana meegedeeld. Maar meer gevolgen waren er niet. De oud-marechaussee is gedetacheerd bij Buitenlandse Zaken, de IND’er heeft een andere functie binnen de dienst. De leidinggevende zit nog op dezelfde plek.

Reactie van het ministerie

‘Signalen zijn onderzocht’ Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten inderdaad „signalen over ongewenste omgangsvormen binnen een bepaalde afdeling van de IND” te hebben gekregen, die zijn onderzocht en hebben geleid tot „een aantal maatregelen”. Voormalig IND-hoofddirecteur Aly van Berckel, die in dit artikel voorkomt, laat weten via haar huidige werkgever (ze is inmiddels gemeentesecretaris in Tilburg) dat ze de reactie van het ministerie „onderschrijft”.

IND

Uitvoerder van het vreemdelingenbeleid De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) is politiek verantwoordelijk voor de dienst, die „alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden” beoordeelt. Eind 2020 telde de IND bijna 4.000 voltijds arbeidsplaatsen, van wie bijna een kwart werd ingevuld door extern ingehuurde krachten. De IND behandelt niet alleen verzoeken van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die in Nederland asiel aanvragen, maar ook van mensen die in Nederland willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. De IND heeft ook een aantal afdelingen die zich met de preventie van ongewenste immigratie bezighouden. Eén daarvan is de afdeling – onderwerp van dit NRC-artikel – die zogenoemde ‘Immigration Liaison Officers’ (ILO’s) uitstuurt naar een aantal Nederlandse ambassades in regio’s van waaruit veel illegale immigratie naar Europa plaatsvindt. De ILO’s trainen luchtvaartpersoneel en douaniers, signaleren trends en risico’s, en werken nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De IND, die de afgelopen jaren veelvuldig onder vuur lag vanwege achterstanden in (asiel)procedures, voert tussen de 40- en 50.000 gerechtelijke procedures per jaar en krijgt 450.000 telefoontjes op jaarbasis. De afgelopen jaren vroegen maandelijks tussen de 1.000 en 2.000 mensen voor de eerste keer asiel aan in Nederland, onder meer uit de oorlogsgebieden Syrië en Jemen, en uit Afghanistan. Als alle vormen van asiel-aanvragen worden meegeteld (herhaalde aanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers), dan liggen deze aantallen een factor drie tot vier hoger.