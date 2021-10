Verdachte van oorlogsmisdaden in Suriname nu aangehouden in Amsterdam

Een man die wordt verdacht van het vermoorden van meerdere burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) in Suriname is dinsdag aangehouden in Amsterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. De 55-jarige in Suriname geboren Nederlander wordt verdacht van oorlogsmisdaden.

De verdachte zou de moorden in juni 1987 hebben gepleegd als commando van het Surinaams Nationaal Leger van Desi Bouterse, dat destijds streed tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Voor de Binnenlandse Oorlog was hij lijfwacht van Bouterse. In dat conflict kwamen honderden burgers om het leven en moesten tienduizenden hun huis ontvluchten. Brunswijk is sinds vorig jaar vicepresident van Suriname.

‘Zuiveringsacties’

Het OM zegt dat de arrestant „op diverse manieren aangegeven” heeft dat hij ten tijde van de oorlog tot het Nationaal Leger behoorde en meerdere mensen heeft vermoord. Na een aangifte begonnen het OM en Team Internationale Misdrijven van de politie een onderzoek. Mensen die worden verdacht van een oorlogsmisdaad, een internationaal misdrijf, kunnen worden vervolgd in Nederland indien ze zich hier bevinden.

De politie zoekt nog naar verdere informatie. „Het gaat met name om verklaringen over de zogeheten ‘zuiveringsacties’ in het Brokopondogebied, in de omgeving van Brownsweg in juni 1987”, schrijft het OM. „In dit gebied voerde het Surinaamse Nationaal Leger acties uit waarbij burgers om het leven zijn gebracht.”