Van Bommel, De Boer, Cocu: een generatie Nederlandse voetbaltrainers worstelt

Het zijn dagen van diepe stilte. Elke voetbaltrainer die weleens is ontslagen – en dat zijn ze bijna allemaal – kent ze. Op straat gezet door de clubleiding, spullen gepakt, thuis op de bank. In talkshows ben je onderwerp van gesprek, kranten schrijven analyses over je falen. Zelf zeg je niets. Heel lang niets.

Mark van Bommel (44) werd afgelopen weekend ontslagen als coach van Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Volgens Duitse media had hij met een aantal spelers geen goed contact. Oud-speler Ibrahim Afellay, die met Van Bommel werkte bij PSV, viel zijn ex-coach openlijk af op tv: „Je hebt als trainer een manier van spelen, een filosofie. Hij kon het niet goed overbrengen.” Oud-topspits en -bondscoach Marco van Basten was niet verrast over het ontslag: „Ik schat hem niet hoog in als trainer.”

Van Bommel (eerder ontslagen bij PSV) liet via een persbericht weten dat hij „verrast en teleurgesteld” was over zijn ontslag. Verder zei hij niets. Zoals Frank de Boer (51) bijna een half jaar stil bleef na zijn ontslag als bondscoach van het Nederlands elftal (hij haalde successen bij Ajax, maar werd ook al ontslagen door Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United). Zoals Jaap Stam (49) vorige maand weinig zei over zijn ontslag bij FC Cincinatti in de Verenigde Staten (hij werkte eerder met wisselend succes bij Reading en PEC Zwolle en stapte op bij Feyenoord). En zoals Phillip Cocu (50) maanden uit de publiciteit verdween na zijn vertrek bij Derby County in november vorig jaar (eerder was hij succesvol bij PSV, maar volgde ontslag bij Fenerbahçe).

De redenen voor hun ontslag verschillen en zijn moeilijk te vergelijken, al vormen de matige resultaten steeds de basis. Duidelijk is wel dat deze generatie Nederlandse ex-topvoetballers het als trainer moeilijk heeft – vooral in buitenlandse competities. Ronald Koeman, deze week ontslagen als coach van FC Barcelona, is wat ouder en was eerder zeer succesvol, waardoor hij niet helemaal in het plaatje past. Maar ook zijn ontslag draagt bij aan het beeld dat de Nederlandse coach – ooit wereldwijd geprezen om tactiek en opleiding – worstelt.

De grootste overeenkomst tussen de trainers is dat ze allemaal in de top van Europa en het Nederlands elftal speelden. Ze kregen van de KNVB een speciaal of verkort programma aangeboden om hun trainersdiploma te halen. En ze werden relatief snel hoofdtrainer bij grote clubs. Hebben oud-spelers wel baat gehad bij het speciale programma tijdens hun trainersopleiding? En hoe gaat de KNVB hier nu mee om?

Diploma zonder cursus

Wie coach in het betaald voetbal wil worden moet van de Europese voetbalbond UEFA drie diploma’s halen (UEFA A, B en C) en mag dan pas gaan voor het felbegeerde UEFA Pro-papier. Met dat diploma kun je een profteam in Europa coachen. Voor oud-profvoetballers zijn in Nederland door de jaren heen verschillende uitzonderingen gemaakt. Van Johan Cruijff, die van de KNVB simpelweg zijn diploma kreeg vanwege zijn „verdiensten voor het Nederlandse voetbal”, tot aan Cocu en Marco van Basten, die een sterk versnelde cursus mochten volgen. Cocu werd daarna hoofdcoach van PSV, Van Basten werd zonder noemenswaardige ervaring aangesteld als bondscoach en daarna als trainer van Ajax – hij heeft later zelf gezegd dat hij de kwaliteiten mist voor een topcoach.

„Je moet die verkorte cursus zien in de tijdgeest”, zegt Henk Kesler, KNVB-directeur van 2000 tot 2010. „Je had het idee: die spelers hebben op veel plekken in de keuken kunnen kijken en daar op hoog niveau gespeeld. Iemand die meer dan honderd interlands heeft gespeeld, die zal toch ook wel iets van voetbal weten?” Terugkijkend op de ervaring met onder meer Marco van Basten noemt Kesler het idee van de versnelde cursus „geen groot succes”.

Dennis Bergkamp, Phillip Cocu en Patrick Kluivert (v.l.n.r.) in 2009 met hun diploma. Foto ANP

Dat oud-profs een voorkeursbehandeling krijgen is iets uit het verleden, vertellen Thomas van der Staak, manager KNVB Academie, en Dennis Demmers, hoofddocent bij de UEFA Pro-opleiding. Doordat de eisen voor ex-profs en anderen gelijkgetrokken zijn zien ze dat steeds meer kandidaten zonder profvoetbalachtergrond zich inschrijven én dat ze na het behalen van hun diploma aantonen goede coaches te zijn op het hoogste niveau.

Vaak maken deze coaches gebruik van innovatieve trainingsmethoden en werken ze datagedreven – ‘laptoptrainers’ worden ze soms laatdunkend genoemd. Julian Nagelsmann van Bayern München en Jürgen Klopp van Liverpool zijn bekende voorbeelden van deze nieuwe generatie trainers, die de KNVB inmiddels dus net zo wil behandelen als mensen die een glansrijke spelerscarrière achter de rug hebben. Dennis Demmers: „Iedereen heeft nu evenveel kans om op de opleiding te komen, als ze maar aan de toelatingseisen voldoen. Sjors Ultee, coach van Fortuna Sittard, is daar een mooi voorbeeld van. Geen prof geweest, maar wel Eredivisietrainer geworden.”

De enige uitzondering is dat sommige oud-profs de lagere cursussen (UEFA C en B) nog versneld kunnen doorlopen. Jelle Goes, voormalig technisch manager bij de KNVB en nu technisch directeur van de Israëlische voetbalbond, vindt dat logisch. „Voormalig topspelers weten wat er nodig is om de top te halen en kunnen presteren onder druk. Ze schrikken er niet van om een stadion met tachtigduizend man binnen te lopen. Ze kennen de machinaties binnen een grote club en weten hoe hoog de eisen liggen.” Maar, zegt hij: „Als voetballer ben je vooral bezig met je eigen prestaties. Trainers zijn verantwoordelijk voor de prestaties en ontwikkeling van het hele team en de technische staf, die soms wel uit twintig man bestaat. Om dat allemaal te kunnen managen moet je veel ervaring opdoen.”

‘Manneke met emoties’

Ervaring. Alle coaches die je erover spreekt noemen dat ene woord op de vraag wat het belangrijkste is in de opleiding tot coach. Bert van Marwijk, bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, begon zijn trainerscarrière in het amateurvoetbal. Acht jaar lang bij MVV en SC Meerssen. Alles wat hij later in de top meemaakte – bij onder meer Feyenoord, Borussia Dortmund en het Nederlands elftal – gebeurde bij de amateurs ook al. Supporters die bij de bakker en de slager over hem zeurden, vervelende stukjes in lokale kranten, spelers uit de selectie zetten. Van Marwijk: „Je leert het eerste aanspreekpunt te zijn, je bent verantwoordelijk voor de resultaten en de uitstraling van zo’n club. Het helpt enorm als je dat eerst in het klein hebt gedaan.”

Huub Stevens, ex-coach van onder meer PSV en Schalke 04, leerde het vak bij jeugdelftallen. Onmisbare jaren, vindt hij. „Ik ben nog steeds een manneke met emoties, maar daar leer je wel om rust te krijgen in het geven van oefenstof.” Stevens denkt dat het voor ex-profs goed zou zijn om eerst een paar jaar in de jeugd te werken, om daarna een eerste elftal te trainen. „Geloof me, ook bij de jeugd of de amateurs maak je veel fouten. Maar dat komt niet meteen in de publiciteit.”

Gerard Marsman en Sef Vergoossen, allebei leercoach bij de UEFA Pro-opleiding, wijzen erop dat coaching ook moeilijker is geworden. De technische staf waarmee trainers werken is groter dan vroeger. Bovendien, zegt Vergoossen, moeten coaches kunnen omgaan met een mix van veel verschillende culturen in hun elftal. „Ook daarvoor heb je ervaring nodig. Tegen een Nederlander kun je in de groep zeggen: ‘Verdomme, schuif eens in’. Met een Mexicaan ga je twee keer drie uur praten en maak je rustig je punt. Je leert dat eigenlijk alleen door ervaring op te doen, liefst op laag niveau”, zegt Vergoossen.

Marsman vindt dat ook de versnelde UEFA C- en B-cursus daarom niet aan oud-spelers aangeboden zou moeten worden. „Het is gewoon alsof je op de basisschool instapt in groep 4. Alsof je de basis niet nodig hebt. Dat kan in mijn ogen niet.”

Frank Rijkaard (tweede van links), Johan Neeskens, Ruud Gullit (tweede van rechts) en Ronald Koeman slaagden in 1998. Links wijlen Jeu Sprengers en midden – met gele stropdas – Guus Hiddink, destijds respectievelijk KNVB-voorzitter en bondscoach. Foto ANP

Een groot afbreukrisico

Het is niet zo dat de trainers die het nu lastig hebben meteen een topbaan kregen. Mark van Bommel trainde jeugdteams van Oranje en PSV en was assistent-trainer van Bert van Marwijk in Saoedie-Arabië en Australië. Jaap Stam trainde de verdedigers van Ajax en was coach van Jong Ajax voordat hij naar Engeland vertrok om bij Reading (niet het hoogste niveau) te gaan werken. Phillip Cocu was assistent-trainer bij PSV en het Nederlands elftal voordat hij hoofdcoach werd. Frank de Boer was jarenlang jeugdtrainer bij Ajax en assistent bij Oranje voordat hij Ajax 1 onder zijn hoede kreeg – waar hij vier keer landskampioen werd. Wel nam hun opleiding en het aantal jaren dat ze op laag niveau ervaring opdeden veel minder tijd in beslag dan bij coaches die ‘op nul’ beginnen en eerst vele jaren doorbrachten in het amateur- of jeugdvoetbal.

De ene trainer kan ook eerder een topbaan aan dan de andere, denkt Jelle Goes. „Ik vind wel dat de KNVB heel kritisch moet kijken welke oud-spelers talent hebben als trainer en welke dat van nature minder hebben. Daarop moet je ook selecteren – dan is een speciaal programma geen probleem.” Volgens de KNVB wórdt er al streng geselecteerd. Thomas van der Staak vertelt dat de belangrijkste selectie meteen aan het begin wordt gemaakt in een toelatingsgesprek, waarbij ook technisch directeuren en algemeen directeuren van betaaldvoetbalclubs aanschuiven en bijvoorbeeld wordt gekeken of de persoonlijkheid van de trainer in spe past bij zijn ambities. Van de kandidaten valt ruim de helft af, zegt hij. „Wij maken mensen startbekwaam. Daarna is het aan de clubs: past deze trainer bij ons en hoe helpen we hem zich verder te ontwikkelen?”

Bert van Marwijk ziet een overeenkomst tussen de trainers die het nu lastig hebben. Ze hebben altijd gefunctioneerd binnen „het beschermde kader” van topclubs die ze al kennen. Dat is ergens wel logisch, vindt Van Marwijk, want dat zijn de plekken waar ze naam hebben gemaakt. „Jongens als De Boer, Cocu, Van Bommel, maar ook John Heitinga en Ruud van Nistelrooij zijn het bijna aan hun stand verplicht om op een hoog niveau in te stappen. Hoe groter de naam, hoe groter het afbreukrisico”, zegt hij.

Een grote naam heeft ook nadelen, suggereert Van Marwijk. Hij haalt het voorbeeld van oud-international en Jong Ajax-coach Heitinga aan. „Dat hij niet bij, met alle respect, een laag geplaatste club in de Keuken Kampioen Divisie begint, begrijp ik. Want als zo’n avontuur mislukt, dan levert hij veel krediet in. Ik zou het ook niet doen als ik hem was. Maar het zou wél heel goed voor hem zijn. Uiteindelijk is de weg der geleidelijkheid de beste weg.”