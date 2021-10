Twee werelden

Zaterdagnacht, de cafés zijn al dicht, springt er een vrouw voor mijn fiets. „Mogen we heel even uw telefoon lenen? We zijn onze vrienden kwijt en mijn batterij is leeg.” Met mijn telefoon belt ze wat nummers. Als haar is verzekerd dat zij en haar vriend worden opgehaald, geeft ze hem terug. „Jij bent aardig”, zegt ze. „Ik denk dat je Iris heet.”

„Ik heet Floor”, zeg ik.

„Ja, precies, Floor, dat past echt bij je. Ik denk ook dat je niet gevaccineerd bent.”

„Ik ben wel gevaccineerd.”

„Met twéé prikken?” Ze kijkt me aan alsof ik zei dat ik chroom-6 door mijn koffie doe. „Ik hoop zó voor je dat je geen bijwerkingen krijgt.”

„Waarom laat jij je niet vaccineren?” vraag ik.

Ze is bang dat het vaccin haar onvruchtbaar maakt, zegt ze. Het is te snel ontwikkeld. Van de griep word je ook ziek. Ze is kwaad over de coronapas. En het vaccin werkt niet eens, voegt haar metgezel toe: een gevaccineerde vriend van hem heeft nu corona. Ik begin vol goede moed: „Een effectiviteit van minder dan 100 procent betekent dat er een kleine kans is…” Maar hij begint door me heen te schreeuwen: „Waar haal jij je bronnen vandaan?” Zij halen hun informatie van het internet. Daar hebben ze ook gelezen dat Bill Gates erachter zit. Sterker nog, hij heeft corona ontworpen, met de QR-samenleving als einddoel.

Wanneer ik zeg dit niet te geloven, kijken ze me verbijsterd aan. „Heb jij vertrouwen in… de stáát?”

Voor ik dat kan toelichten, komt de auto aanrijden met hun vrienden. Ze springen erin, de auto geeft gas. Zij steekt haar hoofd uit het raam: „Floor, ondanks onze meningsverschillen over corona vind ik je een goed mens!”

‘Onze meningsverschillen over corona’? Hier is toch meer aan de hand. Zij en ik zijn het niet zomaar oneens; we leven in andere werelden. In mijn wereld maken overheid, media en wetenschap fouten, maar zijn ze te goeder trouw. In haar wereld zijn overheid, media en wetenschap erop uit ons te misleiden en te onderwerpen.

In zijn nieuwe boek Waarheidszoekers velt filosoof Cees Zweistra een hard oordeel over complotconsumenten als deze vrouw. Zij willen niet accepteren dat het leven vaak onbevattelijk is, en vluchten daarom in de „onlinesprokkelwereld”, „waar evidente onwaarheden voor waar worden gehouden”. Hiermee wenden ze zich af van de echte wereld, en dus van de mogelijkheid daarin iets te veranderen.

Ik kan me zijn boosheid goed indenken. De overmoed van mijn nachtelijke gesprekspartner irriteert me: hoe ze haar eigen waarheid bij elkaar scharrelt, om die vervolgens niet te bevragen. Ik neem het haar, om het Zweistra-achtig te zeggen, kwalijk dat ze onze gezamenlijke wereld heeft verlaten. Tegelijk denk ik: misschien heeft ze goede redenen om de staat niet te vertrouwen. Valt haar te verwijten dat ze zelf gaat shoppen in het enorme informatieaanbod?

Het echte kwaad, dat erkent Zweistra ook, zit bij de bedenkers en verspreiders van complotten. Zij poseren als bondgenoten van de machtelozen, maar zijn dat niet. Ze creëren woede over problemen die niet verholpen kunnen worden, simpelweg omdat ze niet bestaan: er is geen chip in het vaccin, er zijn geen tunnels met pedofielen. De echte problemen – een pandemie, ongelijkheid, een opwarmende aarde – blijven intussen wél reëel, ook voor wie ze ontkent.

Minstens even erg, zegt Zweistra, is dat de complotverkondigers oprechte critici in diskrediet brengen. Het gevolg is dat „elke stem die zich keert tegen de macht, het risico heeft om te worden neergezet als de stem van het complotdenken”. En dat terwijl júíst vergaande maatregelen, denk aan de coronapas, een kritische beschouwing verdienen.

De vrouw op straat zie ik als slachtoffer van de als bondgenoten vermomde complotverspreiders. Het gekke is, zij ziet mij óók als een slachtoffer: als een schaap dat de kudde volgt. Ik leef met haar mee omdat ze de instituties niet vertrouwt, en zij met mij omdat ik dat wel doe. Aan empathie is er geen gebrek – maar het brengt ons niet dichter bij elkaar.

Floor Rusman is redacteur van NRC