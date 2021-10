Te evacueren Afghanen niet naar Nederland omdat ze geen paspoort hebben

Afghanen zonder paspoort die op de evacuatielijst van het kabinet staan, kunnen niet naar Nederland komen. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS. „Mensen moeten van de lokale autoriteiten een geldig reisdocument kunnen overleggen”, zegt de woordvoerder. Eerder deze maand maakte het kabinet bekend dat ruim 2.000 Afghanen die voor Nederland in het land hebben gewerkt, het recht krijgen naar Nederland te komen.

Het is niet bekend hoeveel van de te evacueren Afghanen geen paspoort heeft. Een deel van de tolken en hulpverleners kreeg pas nadat de Taliban de macht overnam in Afghanistan, in augustus, te horen in aanmerking te komen voor evacuatie naar Nederland.

Sinds de Taliban de Afghaanse regering vormen, is het voor mensen die nog geen paspoort hadden gevaarlijk om er een aan te vragen. Eerder deze maand werd een tolk die voor Nederland heeft gewerkt vermoord. Andere tolken werden recentelijk door de Taliban voor het gerecht gedaagd.

In september leidden moties van afkeuring over de moeizaam verlopen evacuatiepogingen rondom de machtsovername van de Taliban tot het aftreden van de toenmalige demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA). Ook landen waar evacuees naartoe reizen voordat ze naar Nederland komen, zoals Pakistan en Qatar, laten geen mensen toe zonder paspoort. Het ministerie zegt met die landen in gesprek te zijn om de situatie te veranderen.