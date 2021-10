Straf voor Union Berlin vanwege racistische leuzen supporters

Voetbalclub Union Berlin moet volgende week bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord voor straf een deel van de tribune afsluiten. Dat schrijft persbureau Reuters vrijdag. Supporters hebben zich volgens de UEFA schuldig gemaakt aan „racistisch gedrag”. Ook moet de voetbalclub op het afgesloten deel een spandoek hangen met de tekst ‘#NoToRacism’.

Supporters van de club zouden op 30 september, tijdens de wedstrijd tegen de Israëlische club Maccabi Haifa, antisemitische leuzen hebben gescandeerd. Ook probeerde een supporter de Israëlische vlag in brand te steken. De Berlijnse politie besloot daarop onderzoek te doen. Union Berlin-voorzitter Dirk Zingler omschreef het gedrag van de supporters als „beschamend en onacceptabel”. Hij heeft excuses aangeboden voor hun optreden.

De wedstrijd tegen Feyenoord volgende week donderdag is beladen vanwege ongeregeldheden tussen supporters bij de wedstrijd tussen beide clubs vorige week in Rotterdam. Een dag voor de wedstrijd werd de clubleiding van Union Berlin aangevallen door een groep Feyenoord-hooligans. Het incident gebeurde in een Rotterdams restaurant. Op de avond van de wedstrijd arresteerde de politie 75 Duitse supporters nog voor de wedstrijd kon beginnen. Ze zouden van plan zijn geweest de confrontatie met Feyenoord-supporters aan te gaan, aldus de politie.

