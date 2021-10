Schema’s schieten tekort

De zon schijnt en de herfstkleuren branden in het Haagse Bos: echt een dag om te dansen op de vulkaan. Want zo voelt het weer. Nieuwe coronamaatregelen. En het Planbureau voor de Leefomgeving verkondigt dat we de klimaatdoelen absoluut nooit gaan halen. „Zelfs in het gunstigste scenario niet”, meldt het persalarm.

Helder. En nu? Bidden om een godswonder? Aan de rand van de Koekamp lijken ze daar al mee bezig. Een vrouw staat devoot bij een lijn met Tibetaanse vlaggetjes, met teksten als: ‘De noodklok luidt’, ‘Rutte, denk groen!’ Sinds het begin van de formatie zaten deze ‘klimaatwakers’ bij het Catshuis, nu zijn ze hierheen verhuisd. Dag 154. ’s Nachts waken de vrijwilligers thuis bij de webcam, met kaarsjes.

Allemaal tevergeefs dus. Zelfs een ingreepje als 1,5 miljoen gasloze woningen in 2030 is „niet meer haalbaar”, aldus het Planbureau. Jammer hoor. Hier eindigt het hoofdstuk mensheid, zoals het ooit voor de dino’s ophield.

Hadden we maar eerder iets gedaan. Maar achteraf is het mooi wonen. Die wijsheid uit het oosten des lands komt de laatste tijd vaak in me op. Bijvoorbeeld bij al die reconstructies over de corona-aanpak. Het was een A-ziekte. Dan hadden we meteen de allerzwaarste lockdown moeten inzetten.

Het is stuitend hoe we steeds maar in een schematische realiteit verstrikt blijven. A-ziekte? Dan mag niemand besmet raken. O jee, code rood! Stop de vliegtuigen. Het is een onuitstaanbare versimpeling, waarbij we doen alsof een samenleving een thermostaat is. Even draaien en de grafieklijntjes dalen wel.

Corona leerde ons nu juist genadeloos hoe in echte crisisprocessen de modellen steeds weer tekortschieten. Elke routekaart vergeelde nog vóór hij uitgevouwen was. Was het een A-ziekte? Voor ouderen en kwetsbaren, maar voor het overgrote deel toch hoogstens een B2’tje als de mazelen. Hoe verhouden die labels zich nog tot de complexe realiteit?

Ook de klimaatcrisis hebben we versimpeld tot grafiekjes: CO 2 -uitstoot, temperatuur, zeespiegel. En daarnaast de boze schoolmeesters die klagen dat de overheid niet aan de thermostaatknop draait.

Die denkwijze, met doelen en kleurcodes, schiet tekort bij dit type complexe veranderingen, vol radicale onzekerheid. Die vereisen een houding die meer in ‘richtingen’ denkt dan in strak omlijnde ‘doelen’, die blinde vlekken werpen op andere vormen van overleven, adaptie en improvisatie.

Het probleem is dat we doen alsof het problemen zijn, meetbare problemen die regeringen met hun oplossingen moeten repareren, waarna we meten of dat is gelukt. Zo niet, dan vervangen we de verantwoordelijke minister. Of we erkennen dat die klimaatdoelen zelfs in het gunstigste scenario niet worden gehaald, en wachten lijdzaam het armageddon af.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.