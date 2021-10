Rechterhand Suu Kyi veroordeeld tot twintig jaar cel in Myanmar

Win Htein, de rechterhand van de afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi, is veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar vanwege landverraad. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. De tachtigjarige Win Htein stond bekend als een invloedrijk figuur binnen NLD, partij van Suu Kyi. Htein was ook een felle criticaster van de Myanmarese junta. Om die reden was hij al vastgezet, drie dagen na de arrestatie van Suu Kyi, begin februari. Zijn advocaat heeft volgens AFP verklaard dat hij niet in beroep gaat tegen de straf.

De dochter van Htein toonde zich in een door Reuters gepubliceerde verklaring strijdbaar. Ze is niet verrast door de veroordeling en noemt deze „triest, schandalig en belachelijk”. Ze roept medestanders die ageren tegen de militaire staatsgreep op geduld te hebben. „Houd vol mensen. Uiteindelijk zullen wij winnen!”. Haar vader heeft eerder verklaard dat hij slecht wordt behandeld in detentie. Vlak na zijn arrestatie noemde hij de militairen „onverstandig”, aangezien ze het land volgens hem forse schade toebrengen met hun beleid.

Begin februari pleegden militairen een staatsgreep in het Zuidoost-Aziatische land. Suu Kyi, op dat moment de regeringsleider van Myanmar, had de verkiezingen gewonnen en leek zich op te kunnen maken voor een nieuwe termijn. De strijdkrachten, wiens politieke partij zetels verloor, pakten haar echter vlak na de verkiezingen op en beweerden dat die frauduleus waren verlopen. In Myanmar kwamen na de coup duizenden betogers in actie, bij dergelijke demonstraties heeft de junta meer dan zevenduizend mensen gearresteerd en meer dan 1.200 demonstranten gedood.

