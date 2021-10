Poetin ziet splinter in westers oog en mist balk in eigen oog

Rusland mag een oase van stabiliteit zijn, de rest van de (westerse) wereld verkeert volgens president Poetin juist in ontreddering. En die diepe externe crisis kan ook de Russische orde verstoren. Voor de Valdai Discussieclub (een elitair gezelschap functionarissen, zakenlieden en journalisten) zette hij vorige week daarom de verdedigingslinie van het Kremlin uiteen.

Alleen met een strikt étatistische aanpak door een machtige Russische staat, die is uitgerust met een ideologie van „gezond conservatisme”, kan het land gevrijwaard blijven van de sociale en culturele onttakeling waaraan het Westen nu ten prooi valt. Poetin geeft dus niet toe aan de „monsterlijke” woke-gekte in het Westen waar tegenwoordig „jongens meisjes kunnen worden en omgekeerd”. Dat ze daar de dingen niet meer bij hun naam mogen noemen – „Hollywood is erger dan de afdeling agitatie en propaganda van de Communistische Partij der Sovjet-Unie” – moeten ze zelf weten. Maar Rusland houdt koers.

Poetins boodschap was: iedereen is krankzinnig, behalve wij. Om dat te bewijzen presenteerde hij een reeks voorbeelden van het zieltogende kapitalisme en het doorgedraaide progressivisme in de VS en Europa.

Tegelijkertijd draaide Poetin in Sotsji zijn hand niet om voor een stevige portie dubbele moraal. Zijn speech was een illustratie van een wijsheid uit het evangelie volgens Lucas, waarin Jezus zegt: „Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?”

Slechts twee voorbeelden, de eerste grotesk, de tweede cynisch.

1. Op de vraag van een Amerikaanse journalist of het Kremlin vanwege de schrikbarende sterftecijfers (ruim 1.000 per dag) en de lage vaccinatiegraad (33 tegen 83 procent in Nederland) in heel Rusland inenting gaat verplichten, blaast de president eerst de loftrompet over het eigen Spoetnik-vaccin. Dat is volgens „Europese artsen betrouwbaarder en veiliger” dan alle westerse vaccins.

Waarna hij het beeld glashard omdraait. Hij zou kunnen weten dat juist in zijn land de handel in fake-vaccinaties en nep-certificaten bloeit. Ook Russische artsen schnabbelen in deze sector bij. Poetin zegt niettemin: „Ik heb gehoord dat Europeanen naar ons toe komen om een Spoetnik-prik te krijgen en dan weer thuis een certificaat kopen dat ze Pfizer hebben gekregen.”

2. De president waarschuwde in zijn Valdai-speech ook voor de toenemende vermogensongelijkheid in de wereld. Die leidt tot sociale spanningen (migratie, extremisme) en mogelijk zelfs tot „schokgolven die in het verleden wereldoorlogen hebben uitgelokt”. Het „huidige kapitalisme heeft zichzelf uitgewoond”.

Vervolgens vermeed Poetin zelfkritiek, hoewel daar wel aanleiding voor zou zijn geweest. Tijdens zijn presidentschap is de vermogensongelijkheid in Rusland scherper toegenomen dan in Amerika de afgelopen twintig jaar. De bovenste één procent van de bevolking zag haar bezitsaandeel sinds 2000 groeien van 39 naar 48 procent, de onderste helft zag het halveren van 6 naar 3 procent.

Waarom zweeg Poetin? Omdat het kan. Uit recent onderzoek van sociologisch instituut Levada blijkt dat de Russische burgers zich steeds minder druk maken over de ongelijkheid om hen heen. Toen Poetin aan de macht kwam, vond bijna de helft van de burgers dat een zorg, nu windt slechts 23 procent zich erover op.

Poetin heeft daarom geen bijbelexegese nodig. Pure staatsmacht is voldoende.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij het kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.