Plannen maken te midden van tal van klimaatonzekerheden

Hoeveel gaat de zeespiegel voor de Nederlandse kust precies stijgen? Krijgen we echt zeker weten meer zomerse hoosbuien? En hoe zit het met droogtes?

De temperatuur op aarde blijft voorlopig stijgen, dat staat vast. Extremer weer is het gevolg. Maar hoe dat regionaal uitpakt, is onzeker. Het eerder deze week gepubliceerde KNMI-rapport Klimaatsignaal ’21 staat vol van die onzekerheden. Het instituut vertaalt hierin de laatste bevindingen van het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, naar de Nederlandse situatie. Om een voorbeeld te geven: in het jaar 2300 kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust met 30 centimeter gestegen zijn. Maar het kan ook 17 meter worden. Voor zomerse hoosbuien en droogte zijn de onzekerheden ook groot. Hoe kan dat? En hoe ga je als beleidsmaker met die onzekerheden om?

Grofweg zit de onzekerheid ’m in twee dingen. Het staat niet vast hoe de uitstoot van broeikasgassen zich gaat ontwikkelen. Daarnaast wordt nog niet volledig doorgrond hoe klimaatverandering ingrijpt op lokale weerprocessen. Sowieso zit er in die processen een groot element van toeval – het weer is een chaotisch systeem. Dat maakt het inherent lastig te voorspellen.

Over de toekomstige uitstoot is de laatste jaren veel discussie. Zijn de scenario’s die het IPCC hiervoor gebruikt nog wel allemaal van toepassing?

Het IPCC introduceerde bij zijn rapportage in 2013 de representative concentration pathways (rcp’s). In deze scenario’s correspondeert elk pad met een andere opwarming in 2100. In het ergste scenario blijft de uitstoot van broeikasgassen deze eeuw alsmaar stijgen (rcp8.5 – opwarming in 2100 zo’n 5°C). In de drie andere paden piekt de uitstoot respectievelijk in 2080 (rcp6, opwarming rond 3°C), in 2040 (rcp4.5, rond de 2,5°C) en in 2020 (rcp2.6, circa 1,5°C). Het IPCC heeft de rcp’s drie jaar geleden vervangen door de shared socioeconomic pathways (ssp’s), waarbij de uitstoot is vertaald naar socio-economische narratieven – die zijn voor beleidmakers en het brede publiek beter invoelbaar. Maar ze staan voor dezelfde range aan uitstoot, en opwarming.

Maar met welke range – en dus, met hoeveel onzekerheid – moet je nog rekening houden? We hebben sinds 2015 toch het Parijs-akkoord, dat de uitstoot sterk aan banden probeert te leggen? Dus hoe reëel is bijvoorbeeld rcp8.5 nog?

In de wetenschappelijke literatuur verschijnen nog steeds publicaties die het rcp8.5-scenario meenemen. Maar vorig jaar beklaagden twee onderzoekers zich daar in een commentaar in Nature over, omdat het in hun ogen een vals beeld geeft. In dat scenario zou bijvoorbeeld het gebruik van kolen deze eeuw moeten vervijfvoudigen. Terwijl op veel plaatsen kolencentrales worden gesloten, en de verwachting is dat het kolengebruik binnen een paar decennia piekt. Hoe realistisch is dat scenario dan nog? Het maakt de onzekerheid onnodig groot. Alle plannen die landen nu in het kader van het Parijs-akkoord hebben opgesteld, leiden tot een wereld die 2,5-3°C opwarmt.

Maar de vraag is of al die ambitieuze plannen ook worden ingelost, en op tijd. Het is duidelijk dat het afbouwen van het gebruik van kolen, olie en gas niet snel genoeg gaat. In onder meer de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en Rusland zal de winning van fossiele brandstoffen naar verwachting toenemen.

Kostbare aanpassingen

In antwoord op het commentaar in Nature schreven drie wetenschappers een brief. Het niet meer meenemen van rcp8.5 zou beleidsmakers juist een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. Leidend tot kostbare aanpassingen als de wereld zich op onverwachte manieren ontwikkelt. „Het is juist goed om die brede range aan onzekerheid mee te nemen”, zegt Marjolijn Haasnoot, die meeschreef aan de brief, en als water- en klimaatonderzoeker is verbonden aan Deltares en de Universiteit Utrecht.

In ieder geval heeft het KNMI in zijn klimaatrapport het rcp8.5-scenario gewoon nog meegenomen, zoals het IPCC dat ook heeft gedaan. „Want als je naar de uitstoot van broeikasgassen tot nog toe kijkt, volgt dat het 8.5-pad heel aardig”, verklaart KNMI-klimaatwetenschapper Rob van Dorland, die het rapport coördineerde.

Daarom is de spreiding in de grafieken groot. Zeker bij die van de zeespiegelstijging tot het jaar 2300. Maar dat heeft niet alleen met de onzekerheid in broeikasgas-uitstoot te maken. Het zit ’m ook in de onzekerheid rond bepaalde processen in de smeltende ijskappen op Groenland en Antarctica. Vooral over de zogeheten ice cliff instability, legt Van Dorland uit, bestaat „diepe onzekerheid”. De ijskappen bestaan uit gletsjers, waarvan een deel uitloopt in zee. Die honderden meters dikke uitlopers, zogeheten gletsjertongen, kunnen door de opwarming verdunnen en opbreken. „Aan de randen van de fragmenten heb je kliffen die onder hun eigen gewicht kunnen instorten”, zegt Van Dorland. Dat proces is op Groenland al waargenomen. Het verbrokkelde ijs smelt sneller. Bovendien remt de opgebroken gletsjertong de in zee glijdende gletsjer minder af. Dat versnelt het smelten nog eens extra.

Als dit proces ook voor Antarctica in het verschiet ligt, heeft dat enorme gevolgen. In het KNMI-rapport staat: „Hierdoor zou de afkalving van Antarctica extreem kunnen versnellen, maar deze theorie is nog omstreden. Als de theorie klopt, zouden we dit fenomeen over twintig tot dertig jaar als eerste kunnen waarnemen bij de zich op dit moment snel terugtrekkende Thwaites Gletsjer die uitmondt in de Amundsen Zee.”

Een robuust signaal

Proces-onzekerheid is er ook bij de voorspelling van droogte. „Omdat we op een knikpunt liggen tussen twee gebieden”, legt Van Dorland uit. Noord-Europa zal natter worden, ook in de zomers. „Voor Zuid-Europa is er juist een robuust signaal dat de verdroging zich doorzet.” Nederland ligt er tussenin, en welke kant ons land op kantelt, is niet duidelijk.

Centraal hierin staat het veranderende evenwicht tussen verdamping en neerslag. Als het warmer wordt neemt de verdamping toe, en droogt de grond uit. Maar tegelijkertijd kan de lucht meer waterdamp bevatten, wat in principe tot meer neerslag leidt, wat de grond vochtig houdt.

Er zijn analyses die erop wijzen dat we in de zomers vaker wind uit het oosten zullen krijgen. „En die wind is droger dan de westenwind die van zee komt.” In zo’n geval komt er meer droogte. Maar heel hard zijn de analyses niet. In het KNMI-rapport staat: „Klimaatmodellen geven geen eenduidig antwoord op de vraag of de circulatie – en daarmee de windrichtingen – in de toekomst veranderen.”

Mensen hebben de neiging naar één uitkomst te sturen Marjolijn Haasnoot water- en klimaatonderzoeker

Dan de hoosbuien. Je zou er meer verwachten, vanwege het simpele gegeven dat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. Dat wordt ook gemeten. Boven zee neemt de absolute vochtigheid 7 procent toe met elke graad opwarming. Maar de zee warmt minder snel op dan het land. Omdat in Nederland de westenwind domineert – die wind van zee aanvoert – stijgt het vochtgehalte boven land met minder dan 7 procent per graad opwarming. Boven land is de relatieve vochtigheid (hoe vochtig de lucht daadwerkelijk is ten opzichte van wat hij maximaal zou kunnen zijn) juist afgenomen. Een afname van relatieve vochtigheid leidt tot minder buien, staat in het KNMI-rapport.

Daarnaast voorspellen klimaatmodellen dat de lucht op een paar kilometer hoogte sneller opwarmt dan de lucht aan het aardoppervlak. Het onderlinge temperatuurverschil neemt af. Ook dat remt het optreden van buien. Want die ontstaan wanneer het oppervlak relatief warm is, en de bovenlucht koud. „Beide effecten leiden tot een kleinere toename van lichtere buien, vergeleken met een situatie waarin onder meer de bovenlucht weinig opwarmt”, zegt Van Dorland. Het KNMI verwacht wel dat de zwaarste buien (meer dan 50 mm neerslag in een uur) extremer worden. Maar ook hier zijn onzekerheden. Lokaal is buienvorming subtiel afhankelijk van veel factoren - topografie, positie van hoge- en lagedrukgebieden, verticale temperatuur- en vochtprofielen. Ze kunnen dempend of versterkend werken. De complexiteit maakt het lastig te voorspellen hoe buien lokaal zullen veranderen.

Heel andere benadering

Wat moeten beleidsmakers van al deze onzekerheid maken? Waarop moeten ze sturen? „Mensen hebben de neiging naar één uitkomst te willen sturen”, zegt Haasnoot, die zich specialiseert in klimaataanpassingsbeleid. „Maar door de grote onzekerheid vraagt het klimaatprobleem om een heel andere benadering.” Beleidsmakers moeten zich juist op een brede range aan mogelijke uitkomsten voorbereiden. Adaptief plannen, noemt ze dat. „Je verkent wat al die verschillende uitkomsten betekenen. Je verkent hoe je je daaraan kunt aanpassen, en hoeveel tijd je nodig hebt voor die aanpassingen.” Het vraagt veel flexibiliteit. „Je kunt alvast beginnen met de dingen waarvan je zeker geen spijt krijgt.” Denk aan zandsuppletie op de stranden, in de strijd tegen zeespiegelstijging. „Opties voor de langere termijn, als het klimaat meer verandert, hou je achter de hand.” Goede monitoring is daarbij essentieel, zegt ze. „Zodat je tijdig herkent dat je je plan moet aanpassen.”

Die signalering rust op drie pijlers, zegt Van Dorland. Hij maakt, net als Haasnoot, deel uit van de Signaalgroep Deltaprogramma. Deze groep rapporteert over ontwikkelingen die van belang zijn voor uitvoering van het lopende Deltaprogramma, dat Nederland veilig wil houden en van voldoende zoet water wil blijven voorzien. Die drie pijlers zijn: zit het in de waarnemingen? Zit het in de modelprojecties? En begrijpen we het proces? Van Dorland: „Als het alledrie ‘ja’ is dan moeten we er iets mee. Als het twee keer ‘ja’ is dan zijn we extra alert.”

Volgens Haasnoot loopt Nederland, samen met het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland, internationaal voorop wat betreft adaptief plannen. Maar op sommige punten kan het nog steeds beter. Ze denkt met name aan de bouw van woningen en infrastructuur. „Die staan er honderden jaren.” Daarom moet er bij zulke investeringen meer rekening worden gehouden met de lange termijn, met de zeespiegelstijging, met bodemdaling, met hoosbuien. Waar kun je gegarandeerd veilig bouwen, en waar niet? Moet je meer huizen op palen bouwen? Of makkelijk opbouwbare en afbreekbare huizen? „Je ziet plannen om in veenweidegebied en in uiterwaarden te bouwen. Daar moeten we beter over nadenken.”