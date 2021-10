‘Pal naast de fabriek een woonwijk bouwen is vragen om problemen’

Op Manhattan bouw je ook geen chemische fabriek. Waarom bouw je dan wel „een klein Manhattan” naast een chemische fabriek?

Arno Quist, directeur van Albemarle – fabrikant van katalysatoren – in Amsterdam-Noord, snapt het niet. Sinds enkele maanden weet hij dat de gemeente voornemens is in de strijd tegen de woningnood een forse nieuwe woonwijk vol woontorens te ontwikkelen, vlak naast zijn fabriek. Die is met 450 werknemers een van de laatste grote industriebedrijven binnen de ring.

De plannen leiden gegarandeerd tot problemen, denken ze bij de fabriek, die jaarlijks 50.000 ton katalysatoren maakt voor chemiebedrijven en raffinaderijen. Want als duizenden huizenbezitters opeens met hun neus bovenop Albemarle wonen, zouden ze zich er wel eens aan kunnen gaan storen. Aan het geluid van werkzaamheden, bijvoorbeeld. Of aan de felle lichten van de installatie. Of simpelweg aan het feit dat er gevaarlijke stoffen gebruikt worden in het productieproces.

Directeur Quist probeert de gemeente nu op andere gedachten te brengen. Daarmee is Albemarle, onderdeel van het gelijknamige Amerikaanse concern (ruim 5.000 werknemers), het nieuwste voorbeeld in een inmiddels landelijke discussie: welke plek is er voor industrie in de stad in tijden van woningnood?

Op het terrein van Albemarle heb je nog het meest het gevoel dat je op de Maasvlakte bent in plaats van drie kilometer van de Dam. Buizen kronkelen rond silo’s en tanks en leiden naar metershoge schoorstenen. Die staan derde op de CO 2 -ranglijst van de stad (na een datacentrum en de Hemwegcentrale – landelijk komt Albemarle overigens niet in de top-100 voor).

Afgelegen stukje Noord

„Ooit zaten we middenin de weilanden”, lacht Mark de Boer, directeur duurzaamheid bij het concern. De relatief onbekende fabriek, op deze plek al 118 jaar onder verschillende namen (Ketjen, AkzoNobel) gevestigd, is een overblijfsel van de industrie die ooit de noordoever van het IJ domineerde. Terwijl de scheepswerven en houtzagerijen in de loop der jaren verdwenen en plaats maakten voor hippe cafés (zoals De VerbroederIJ) en start-ups, hield de katalysatorfabriek vol. De fabriek bleef simpelweg concurrerend, en de steeds verder uitdijende stad kwam in dit afgelegen stukje Noord nooit écht in de buurt.

Café De VerbroederIJ Foto Camiel Mudde

Tot nu. In het streven de grootste woningnood in decennia te lijf te gaan, heeft de gemeente in het naast de fabriek gelegen Hamerkwartier zo’n 6.500 woningen gepland. Het plan is omvangrijk, en bevat onder meer woontorens die op nauwelijks tweehonderd meter van de fabriek komen te staan.

Bij de fabriek zijn ze daarvan geschrokken. Zoveel woningen zo dicht op de installatie – dat lijkt Quist en De Boer geen goed idee. Ze kennen hun eigen installatie wel een beetje: ’s nachts staan er allerlei felle lampen aan, en er wordt jaarlijks flink wat onderhoud uitgevoerd, wat leidt tot de nodige herrie. Ook het ‘normale’ productieproces kan wat achtergrondgeluid geven.

„Wij zien onnodige problemen ontstaan”, zegt Quist. „Natuurlijk zullen de nieuwe bewoners zeggen: prima, dat accepteren we allemaal. Maar als je er een tijdje zit en je hoort het geluid van de fabriek of van de werkzaamheden, dan ga je je daar op den duur aan ergeren.”

Foto Camiel Mudde

De fabriek vreest, kortom, een discussie over haar locatie – terwijl ze er juist ‘als eerste’ was. Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen: aan de andere kant van Noord is het al gebeurd. De scheepswerf van Damen Shipyards lag ooit ver van de bebouwing, maar heeft de afgelopen jaren sinds de uitgebreide woningbouw bij de NDSM-werf te maken met veel meer klachten. Eerder in 2021 was er zelfs even sprake van een actiegroep die protesteerde tegen het geronk van schepen die stationair lagen te draaien bij de laatste grote werf van de stad.

Bij een chemische fabriek komt daar nog een ander aspect bij, menen De Boer en Quist. Een installatie als die van Albemarle is toch voor de buitenwereld al gauw wat eng. Door dossiers als Tata Steel, de IJmuidense staalfabriek die schadelijke stoffen uitstoot, heeft de sector bovendien een slecht imago.

Ook dat gaat tot problemen leiden, denken ze. Zo liggen er onder strenge voorschriften nikkelhoudende stoffen op het terrein, die soms ook getransporteerd moeten worden. Quist: „Wij zijn bezorgd dat er een discussie komt: wat is de kans dat er iets gebeurt? Of dat mensen zeggen: ik heb een gek hoestje, zou dat door die fabriek komen?” Zelfs als maar een „paar procent” van de bewoners daar mee bezig is, kan dat toch tot de nodige ophef leiden, vreest de fabriek.

De huidige plannen voor het Hamerkwartier zorgen voor problemen, maar het is niet de eerste keer dat het botst tussen (voorlopers van) de chemische fabriek van Albemarle en de omgeving. In 1900 vestigde Ketjen zich op de huidige locatie in Amsterdam-Noord, nadat de toenmalige zwavelzuurfabriek in het zuidoosten van de stad tot steeds meer klachten leidde. Voordeel van de nieuwe plek was dat er nu grondstoffen per schip aangeleverd konden worden. In de jaren 80 was er ook kleinschalig protest op de huidige locatie in Noord. Omwonenden protesteerden tegen het feit dat er een zwavelzuurfabriek stond. Deze sloot echter in datzelfde decennium, waarna de actiegroep Tegengif zichzelf ophief.

Botsende plannen

Met de bezwaren tegen het Hamerkwartier voegt Albemarle zich in een inmiddels lang rijtje van stedelijke bedrijven die de laatste tijd botsen met woningbouwplannen. Damen Shipyards heeft niet alleen meer klachten, het vecht ook voor het voortbestaan nu de eigenaar van de grond én de gemeente er woningen willen bouwen. Kunstmestfabrikant ICL gaat verhuizen uit het Westelijk Havengebied om plaats te maken voor huizen.

In Den Haag woedde vorig jaar in de gemeenteraad een hevige discussie over het wel of niet sluiten van een asfaltfabriek om woningen te kunnen bouwen. En in Nijmegen wil de gemeente huizen bouwen op bedrijventerrein Winkelsteeg, wat tot veel vragen leidt over het lot van bedrijven die zullen moeten vertrekken – maar ook over een aantal achterblijvers. Kunnen zij in de toekomst bijvoorbeeld nog wel uitbreiden?

In de gemeenteraden wijzen voorstanders van woningbouw vaak op de uitzonderlijk grote woningnood, en op de noodzaak om bouwen in het groen te voorkomen. Tegenstanders benadrukken dat een stad verschillende soorten werkgelegenheid nodig heeft – niet alleen hoogopgeleide banen in de dienstensector. Bovendien waren de bedrijven er simpelweg eerst. Planoloog Cees-Jan Pen van de Hogeschool Eindhoven vroeg zich in meerdere opiniestukken al af of Amsterdam eigenlijk nog wel zit te wachten op industrie, de haven en de bijbehorende werkgelegenheid, gezien de forse woningbouwplannen rondom het IJ – of zitten die vooral in de weg?

Garage Ruimzicht, gespecialiseerd in oldtimers, met uitzicht op het fabrieksterrein van Albemarle. Foto Camiel Mudde

Albemarle heeft bij wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) uitgebreid de bezwaren uiteengezet tegen de plannen. Nee, niet de hele woonwijk schrappen – wel de woontorens minder dichtbij, en op z’n minst een bufferzone van groen tussen de wijk en de fabriek. „Dat is voor het woongenot van toekomstige bewoners echt beter”, aldus Quist.

Tot dusver lijkt een wijziging van de plannen echter niet aan de orde. Volgens het Amsterdamse college is het goed mogelijk Albemarle en het Hamerkwartier te combineren. In een reactie laat Van Doorninck weten dat in de wijk sowieso al veel ruimte voor bedrijven zal zijn. „Die combinatie heeft ook zijn charme, en dat kan het zicht op Albemarle ook hebben.” Veel woningen in Amsterdam liggen bovendien in geluidscontouren van industrie of verkeer.

Naast Albemarle de halte van het Oostveer dat vaart tussen de Zamenhofstraat in Noord en Azartplein (Java-/KNSM-eiland). Foto Camiel Mudde

De gemeenteraad neemt naar verwachting begin volgend jaar een definitief besluit over de bouwplannen.

Is het misschien niet gewoon gedateerd, een fabriek op deze plek in de stad? Directeur Quist: „Ik zou juist zeggen: waarom kan het niet gewoon?” Ook hij wijst erop dat het Hamerkwartier juist bewust zo wordt ontworpen dat er veel bedrijfjes tussen de woningen zitten. „Wij denken dat ook onze fabriek te combineren valt. We willen goede buren zijn – maar wel met een beetje afstand.”