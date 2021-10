Hoe schep je orde in de chaos van het moederschap?

‘Baby should be awake, fed and dressed before 7am!” Deze eerste regel van het slaap- en voedingsschema dat ik ten einde raad had uitgeprint en middenin de woonkamer opgehangen, gonst af en toe nog na in mijn hoofd. Eerdere schema’s, gekenmerkt door hun zalvende toon en pastelroze opmaak, hadden niet aangeslagen. De wens om iets van structuur te heroveren had me tot deze noodgreep gebracht: ijzeren discipline moest worden ingevoerd om de chaos te bezweren.

De hang naar orde is een begrijpelijke reactie op het overweldigende verlies van controle en het gekmakende slaapgebrek dat de geboorte van een kind met zich meebrengt. Veel boeken, websites, (online) tijdschriften en blog- of vlogposts die zich richten op ‘jonge mama’s’ voorzien in deze behoefte door hun optimistische toon en opgestroopte-mouwen-mentaliteit. Er ontstaat een beeld van het moederschap als een praktische aangelegenheid, met tips over hoe je leuk met je kindje kunt spelen en welke gezonde hapjes je kunt maken (ook voor jezelf). De chaos wordt bezworen met heldere dagindelingen en houvast, geboden in de vorm van weekkalenders waarop niet alleen de ontwikkelingen van de baby staan beschreven, maar ook een beeld wordt geschetst van ‘jouw leven met een baby van x weken oud’.

De unieke betekenis van het moederschap lijkt juist naar voren te komen in de worsteling

Deze kalenders ten spijt heeft de komst van mijn dochter niet zozeer een route uitgestippeld, als wel me in een chaotisch heden gestort waarin de dagen eindeloos lijken te duren en ik tegelijkertijd geen grip heb op de tijd die verglijdt. Ik bleek niet in staat om het strikte schema tot bedtijd op te volgen, maar de belofte van een heldere structuur heeft op mij nog altijd een aantrekkingskracht. Tegelijkertijd ervaar ik deze gangbare opvatting van het ouderschap, met daadkracht, richting en goede moed als heilige drie-eenheid, ook als beklemmend. Door het ouderschap voornamelijk te begrijpen als iets waarop je niet reflecteert, maar als iets dat je doet, en – in het bijzonder voor moeders – liever nog, als iets waarmee je samenvalt, is er weinig ruimte om de uniciteit van de ervaring uit te diepen.

Wat de ervaring van het moederschap uniek maakt, laat zich moeilijk in algemene termen beschrijven. Zoals de Amerikaanse schrijver en dichter Adrienne Rich stelt in haar feministisch standaardwerk Uit vrouwen geboren: „Ik wist alleen dat ik iets had doorleefd, wat doorging voor de kern van het vrouwenleven, iets dat ondanks alle ellende de sleutel tot de zin van het leven was.” De unieke betekenis van het moederschap lijkt juist naar voren te komen in de worsteling, of zelfs in het onvermogen, om deze ervaring helder en eenduidig te begrijpen.

Rich beschrijft de shock die de geboorte van haar kind teweegbracht. Terugblikkend realiseert ze zich hoe onvoorbereid ze zich voelde op de nieuwe werkelijkheid als moeder, waarin ze voortdurend heen en weer werd geslingerd tussen verrukking en uitputting. Uit haar dagboekaantekeningen blijkt deze innerlijke verdeeldheid: de hartstochtelijke liefde die ze bij vlagen voor haar kind voelt en tegelijk het onvermogen om constant en onbaatzuchtig lief te hebben. Ik heb me – ondanks alle goedbedoelde adviezen met een focus op ‘doorpakken’ – het meest gelaafd aan authentieke reflecties op het ouderschap, zoals die van Rich, die precies het gebrek aan richting en daadkracht uitlichten.

Mijn vriend en ik kenden elkaar op de dag af zes maanden toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. Ik herinner me geen duidelijke symptomen, eerder een onbestemd gevoel, dat naar mijn idee net zo makkelijk aan het einde van de zomer kon worden toegeschreven als aan het begin van een nieuw leven. „Is het gepland of niet gepland maar wel gewenst?”, vroeg de vriendelijke assistente van de verloskundigenpraktijk tijdens de telefonische intake. Ze had zojuist mijn naam, geboortedatum en adres genoteerd. „Dat laatste.”

Inmiddels is onze dochter ruim een jaar oud. Ze kan nog niet zelfstandig lopen, maar achter een karretje gaat het heel aardig. Langs de bank ook. Zonder steun vertrouwt ze haar eigen spekkige, kromme beentjes nog niet. Haar stapjes zijn houterig en stram. Dit verbaasde me, omdat ze een ontzettend lenig lijfje heeft. Nu ze zich kan oprichten, lijkt ze steeds meer een mens in plaats van een hulpeloos diertje of, nog vager, een klein wezentje. Haar overzichtelijke ontwikkelingen zijn overdadig vastgelegd op foto en video. Als ik erdoorheen scrol op mijn telefoon, presenteert de tijd zich omgekeerd chronologisch en lineair. Wat een contrast met mijn chaotische tijdsbeleving sinds ik moeder ben.

„Ik doe alle praktische dingen die een moeder hoort te doen, maar is het echt de realiteit?”

Veel ouders ervaren een verlies van controle en een daarmee samenhangende crisis, schrijft de Engelse sociologieprofessor Tina Miller in haar boek Making Sense of Motherhood: A Narrative Approach. De intensiteit van de zorg, zowel lichamelijk als emotioneel, die met de komst van een kind gepaard gaat, kan bestaande (mentale) evenwichten behoorlijk overhoop gooien. „Ik doe alle praktische dingen die een moeder hoort te doen. Het is alleen niet echt tot me doorgedrongen dat ik een moeder ben. Het is alsof ik deze rol speel in een toneelstuk, maar is het echt de realiteit en is dit waar het moederschap om draait?”, schrijft ze.

Uit Millers onderzoek blijkt dat deze ervaring van vervreemding, hier verwoord door een van de geïnterviewde moeders, veel voorkomt. Miller geeft hiervoor de volgende verklaring: de ervaring van het vroege ouderschap is zo ingrijpend dat het zich niet eenvoudig laat inpassen in het (door ons geconstrueerde) verhaal over onszelf en ons leven. Integendeel, deze gebeurtenis gooit dit verhaal overhoop. Dat leidt niet alleen tot gevoelens van onzekerheid en ontreddering, maar duidt ook op een breuk in de tijd: het verwijst naar een ‘voor’ en een ‘na’. Het ouderschap is zo bezien niets minder dan een transformatieve ervaring.

De crisis van het ouderschap als ervaring van discontinuïteit wordt op indringende wijze invoelbaar gemaakt door de Canadese auteur Rachel Cusk. In haar boek A Life’s Work beschrijft ze hoe ze haar gezicht betast op zoek naar de fysieke tekenen van chaos en misvorming. Ze speurt naar een wenkbrauw die naar haar wang glijdt, een oor dat uit haar voorhoofd steekt of een ritssluiting aan de achterkant van haar schedel die wagenwijd openstaat. Herkenbaar vond ik haar ongeloof om, na alles wat er was gebeurd, nog steeds in dezelfde vorm te bestaan. Gehavend weliswaar.

Een dergelijke breuk werpt het ‘voor’, het bestaan als niet-ouder, eindeloos ver terug in de tijd. Hoewel ik krap een maand voor de geboorte van mijn dochter mijn proefschrift in de filosofie had verdedigd, leken abstracte, filosofische teksten totaal ontoereikend om zelfs maar een begin te maken met nadenken over de nieuwe angsten en emoties die zich zo aan me opdrongen. Ik herinner me dat ik met een schuin oog een aankondiging las voor een conferentie van voormalige collega’s over De Beauvoir, terwijl ik met mijn hangerige dochter door de kamer ijsbeerde. Mijn poging om een boek te lezen had ik al eerder moeten staken en er bleef weinig over dan afwisselend het nieuws en mijn mail checken. De conferentie had de veelbelovende titel ‘New Perspectives for the 21st century’. Voorheen zou mijn interesse zijn gewekt, maar nu leek het me alleen maar zeer onwaarschijnlijk dat de bewust kinderloze Simone relevante perspectieven voor mijn leven zou kunnen brengen.

Rich schrijft in relatie tot het moederschap: „Het belangrijkste dat een vrouw voor een andere vrouw kan doen, is haar idee van de werkelijke mogelijkheden verhelderen en vergroten.” Dit vereist naar mijn idee meer dan het uitwisselen van praktische adviezen. Het behelst de zoektocht naar nieuwe manieren om op de ervaring van het ouderschap te reflecteren en hierover te spreken. Zo gebruikt Cusk metaforen van geweld en opsluiting om tot een begrip te komen van een ervaring die ingrijpend en ten diepste verwarrend is.

„Elke keer als ze huilt, lijken mijn borsten gevangenisbewaarders die een verstoring onderzoeken, twee domme maangezichten die haar naderen, haar het zwijgen opleggen, opiaten toedienen.” Cusk beschrijft hoe ze zich met haar kind in quarantaine geplaatst voelt, afgesloten van de rest van de maatschappij. Afgezonderd van de buitenwereld is ze overgeleverd aan de eisen van haar baby die zowel urgent als onleesbaar zijn. Ze wordt verzwolgen door deze dwingende kwetsbaarheid, terwijl haar lichaam, dat niet langer van haarzelf lijkt te zijn, op de signalen van de baby reageert.

Het door Cusk gehanteerde discours van gevangenschap is weliswaar controversieel, maar ook binnen het gangbare idee van ouderschap is er erkenning dat de zorg voor kinderen zwaar en vermoeiend kan zijn. Talloze artikelen bespreken de mogelijkheid dat je er soms doorheen zit (‘hoewel je heel veel van je kindjes houdt’). Ook zijn er de meer sensationele geanonimiseerde interviews met moeders die spijt hebben (‘Ik hou zielsveel van mijn kinderen, maar zou er nooit weer voor kiezen’).

Toch worden deze wijdverbreide ervaringen zelden aangegrepen om te reflecteren op de nog altijd geldende vooronderstellingen over de invulling van het moederschap. Zo wordt het isolement van moeders met baby’s of jonge kinderen nog vaak als iets natuurlijks gezien. De hele dag met kinderen doorbrengen en het eigen levensritme aanpassen aan het hunne is zo bezien een vanzelfsprekendheid. In plaats van dergelijke ideeën over het moederschap kritisch te bevragen, worden de beproevingen van moeders veelal opgevat als individuele problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Het advies voor moeders luidt steevast om af en toe aan zichzelf (en aan hun relatie) te denken. Lekker even winkelen of een dagje naar de sauna, of zoals Rich al in de jaren zeventig schrijft: het advies „om je door je man mee uit eten te laten nemen naar een Frans restaurant, of om een nieuwe jurk te gaan kopen”. Is dit waar Rich op doelt als ze spreekt over het vergroten van de werkelijke mogelijkheden? Integendeel. Niet alleen hekelt Rich „het verzinsel dat de meeste vrouwen zowel echtgenoten als geld hebben”. Ook stelt ze dat de focus op sporadische ‘uitjes’ of ‘beloningen’ de alledaagse ervaringen ongemoeid laat.

De wens om ‘tijd voor mezelf’ te hebben betekent zonder twijfel iets anders nu ik ouder ben

Ik had niet zozeer behoefte aan een uitje, als wel de neiging om te vluchten, maar dat is geloof ik wat anders. Ook heb ik mezelf vaak horen zeggen dat ik „behoefte heb aan tijd voor mezelf”. Daarbij kon ik rekenen op instemmend en begripvol geknik. Toch tastte ik zelf in het duister over de precieze betekenis van deze standaardzin. De wens om ‘tijd voor mezelf’ te hebben betekent zonder twijfel iets anders nu ik ouder ben. Er spreekt niet alleen een verlangen uit om de tijd onafgebroken te ervaren, maar ook de wens om de tijd voor mijzelf te kunnen aanwenden in plaats van ermee samen te vallen, om zelf tijd te zijn.

Zoals de Amerikaanse schrijver Sarah Manguso in haar fragmentarisch geschreven boek Ongoingness bemerkt: „I used to exist against the continuity of time. Then I became the baby’s continuity, a background of ongoing time for him to live against.” Ook mij bekruipt soms het gevoel niet langer als hoofdpersonage of zelfs maar als figurant te bestaan, maar te zijn verworden tot de achtergrond waartegen het leven van mijn dochter zich afspeelt. Het heuvelachtige landschap te zijn waarover ze klautert en waarop ze sporen nalaat, blauwe plekken en schrammen, wanneer ze zich stevig vastgrijpt in de zachte grond.

Geleidelijk is het klauteren overgegaan in kruipen. Hierdoor heeft mijn dochter toegang gekregen tot een nieuw en groter terrein. Vanaf een afstandje kijk ik toe hoe ze dit nieuwe decor, dat nu buiten de grenzen van mijn lichaam reikt, vol aandacht verkent. De ruimte tussen ons neemt toe, en daarmee de ruimte om tot begrip te komen van de transformatieve ervaring van het ouderschap.