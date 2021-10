Oud-gouverneur Cuomo van New York aangeklaagd om zedenmisdrijf

Oud-gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York is donderdag aangeklaagd wegens een zedenmisdrijf. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank in Albany, de hoofdstad van New York, bekendgemaakt, meldt AP. Het gaat om de eerste aanklacht tegen Cuomo sinds hij in augustus aftrad wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Volgens de aanklacht, die is ingediend door een onderzoeker van het kantoor van de sheriff van Albany County, zou de 63-jarige Cuomo in december 2020 in zijn ambtswoning zijn hand onder de blouse van een vrouw hebben gestoken en haar hebben betast. Haar naam is niet bekendgemaakt, maar de oud-gouverneur is er eerder publiekelijk van beschuldigd rond die tijd een medewerkster, Brittany Commisso, in de ambtswoning te hebben betast.

Cuomo, een Democraat die in 2020 lof oogstte voor zijn voortvarende aanpak van de coronapandemie in New York, viel van zijn voetstuk naar aanleiding van meerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag. Volgens een onderzoeksrapport heeft hij elf vrouwen seksueel geïntimideerd. Prominente partijgenoten, onder wie president Joe Biden, riepen daarop op tot zijn aftreden. Cuomo houdt vol onschuldig te zijn.

Definitief besluit

Het was evenwel onduidelijk of de aanklacht, op initiatief van het kantoor van de sheriff, onbedoeld openbaar is gemaakt. Het kantoor van de openbare aanklager van Albany County, David Soares, die de vervolging zou moeten leiden, liet in een verklaring weten te zijn verrast door de aanklacht. The Times Union, een lokale krant, schreef op basis van anonieme bronnen dat de openbaarmaking van de aanklacht „voorbarig” zou zijn, voordat een definitief besluit zou worden genomen over strafrechtelijke vervolging.

Het kantoor van de Sheriff, Craig Apple, ging daar niet op in, maar bevestigde dat Cuomo is gedagvaard om op 17 november voor de rechtbank in Albany te verschijnen. Op het zedenmisdrijf van seksuele betasting staat in New York maximaal een jaar celstraf en maximaal drie jaar voorwaardelijk. Cuomo heeft de beschuldigingen in de aanklacht via een advocaat ontkend.