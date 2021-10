Opsplitsen is volgens top van Shell ‘geen oplossing’

Je kunt je zo voorstellen dat de bestuursvoorzitter van Shell donderdag, bij de presentatie van de kwartaalcijfers, wat langer had willen doorpraten over het eigen plan om de eigen CO 2 -uitstoot met 50 procent te verlagen in 2030.

Maar in plaats daarvan moest topman Ben van Beurden in de tegenaanval, nadat Shell in het vizier was gekomen van activistisch aandeelhouder Daniel Loeb. Woensdag lekte uit dat Loeb, oprichter van hedgefonds Third Point, wil dat Shell opgesplitst wordt: in een oliedivisie en een divisie voor hernieuwbare energie.

Geen goed idee, herhaalden Van Beurden en financieel topvrouw Jessica Uhl verschillende keren na vragen van journalisten. De uiteenlopende activiteiten van Shell zijn volgens beiden juist een meerwaarde bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. Shell heeft „de netwerken, de middelen en de mensen”, zei Uhl. Opsplitsen zou „financieel aantrekkelijk” kunnen zijn, zei ze, maar is „geen oplossing” voor de energietransitie. Van Beurden vulde aan dat „een groot deel” van die transitie, die grote investeringen vergt, juist gefinancierd wordt door de olietak.

De topman haalde daarnaast uit naar pensioenfonds ABP, dat dinsdag bekendmaakte alle beleggingen in fossiele industrieën te verkopen. Hij deed de stap van het grootste pensioenfonds van Nederland af als „symboolpolitiek”. De overgang op hernieuwbare energie is niet geholpen door het „vervangen van langetermijninvesteerders in, zeg, hedgefondsen”, aldus Van Beurden – impliciet verwijzend naar Third Point.

Dan was er ook nog het nieuws dat Shell zelf naar buiten bracht: een nettowinst van 4,1 miljard dollar (ruim 3,5 miljard euro), exclusief eenmalige lasten. Flink meer dan de 955 miljoen van vorig jaar. En Shell sprak de – ietwat ondergesneeuwde – ambitie uit om de CO 2 -uitstoot van de ‘eigen activiteiten’ in 2030 met de helft te reduceren ten opzichte van 2016.

Dat plan volgt enkele maanden na het opzienbarende vonnis van de rechtbank in Den Haag in mei, die bepaalde dat Shell zijn uitstoot van broeikasgassen sneller naar beneden moet brengen.

„Wij geloven niet dat dit een effectieve manier is om tegen klimaatverandering te strijden”, zei Van Beurden, verwijzend naar de rechtszaak die aangespannen werd door Milieudefensie. Shell kondigde na het vonnis aan in hoger beroep te gaan, maar moet in de tussentijd wel actie ondernemen van de rechter. „We nemen de uitdaging aan”, zei Van Beurden erover. „We zijn volledig van plan om aan alle eisen van het vonnis te voldoen.”