Openhartige Vermeulen

Een kleine revival vanwege zijn 75ste geboortedag vond de afgelopen weken plaats rond de zanger Bram Vermeulen. Hij overleed in 2004 onverwacht op 57-jarige leeftijd.

Terecht, dat eerbetoon, want Vermeulen was een van de beste liedschrijvers van zijn tijd. In Vlaanderen kreeg hij daarvoor al snel de nodige erkenning, Nederland bleef lang achter, maar waardeert nu ook zijn evergreens, zoals ‘De steen’, ‘Testament’, ‘Het Jongenshart’ en ‘Een doodgewone jongen’. Ook jongere generaties hebben zijn werk ontdekt; de 33-jarige muzikant Thijs Boontjes gaat in januari op tournee met repertoire van Vermeulen.

Vermeulen noemde zijn liedjes liever ‘liederen’ en ook wel ‘songs’. Voor die laatste benaming voel ik het meest, omdat Vermeulen in de traditie van de Amerikaanse singer-songwriter thuishoort. Hij bedreef na de breuk met Freek de Jonge in 1979 geen cabaret meer, hij was popzanger geworden.

Het is geen toeval dat Tom Waits zijn grootste inspiratiebron was. In zijn dagboeken schrijft hij op 29 januari 1989: „Ik luister voorzichtig naar Tom Waits’ Swordfishtrombones. Ik heb er nooit goed naar durven luisteren, omdat alles wat die man doet zoveel in mij losmaakt. […] Het sterkt me enorm en twee grote melancholiese liederen ontstaan. […] Zo vinden we onze wortels weer dankzij heer Waits.”

Die dagboeken zijn verschenen onder de titel Het eeuwig jongenshart, een boek van bijna 500 pagina’s. Het zal weinig mensen lukken ze in één ruk uit te lezen, want Vermeulen schrijft vaak in telegramstijl. De lezer luistert als het ware naar iemand die in zichzelf praat. Toch is het een fascinerend boek omdat Vermeulen zich met zeldzame openhartigheid in de ziel laat kijken. Vrijwel alles mogen we van hem weten: hoe hij bemint, scheidt, opvoedt, rouwt, ruziet, drinkt, schrijft, optreedt, wanhoopt – en weer opveert.

Een gevoel van miskenning loopt jarenlang als een rode draad door deze dagboeken. „Nederland maakt mij een klein, kloterig zangertje, verkeerde repertoire, niet vrolijk, niet leuk, niet op zijn plaats. Enorme ellende”, schrijft hij op 10 juni 1989 na een troosteloos optreden in café Floor in Rotterdam.

De recensies zijn slecht, het publiek blijft weg. Aan de kwaliteit van zijn werk ligt het niet, want hij maakt dan al uitstekende platen. Misschien zagen publiek en pers in hem nog te lang de cabaretier van vroeger, toen hij met De Jonge het bejubelde duo Neerlands Hoop vormde.

De beslissing van De Jonge om alleen verder te gaan, heeft Vermeulen nooit kunnen verkroppen. Hij heeft geen goed woord over voor zijn oud-collega en, vooral, diens vrouw. In 1987 spreekt hij van „felle haat tegen Freek”, en nog in 1995 (!), na een ontmoeting met De Jonge in Winschoten, noemt hij hem als degene die hem „wegschopte, vernederde, in zijn boeken ontluisterde”.

Maar zijn dagboeken verdrinken niet in wrok en zelfbeklag. Hij schrijft ook indringend over zijn ouders, een stervende broer, zijn twee dochters en zijn opeenvolgende relaties met (twee) vrouwen. Minder goed kan ik hem volgen in zijn overgave aan allerlei mystiek gedachtengoed, zoals zijn geloof in reïncarnatie, dat steeds meer de overhand krijgt. Zijn beste werk had hij toen al geschreven en gezongen. Hij zal er langer mee voortleven dan hij ooit voor mogelijk heeft gehouden.