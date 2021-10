Nóg een tegenstander om te overwinnen

In de maanden na het uitbreken van de coronacrisis was al snel duidelijk dat elk land die met een eigen filosofie wilde aanpakken. Landen die snel en strategisch reageerden, voelen en zien nu de positieve resultaten daarvan. Daarentegen hebben landen die langzamer orde op zaken stelden, nog steeds letterlijk en figuurlijk een lage maar constante koorts. Die leven in een situatie waarin er geen vertrouwen is om stappen te maken die nodig zijn om de economie weer vooruit te helpen.

Overduidelijk manifesteerde fysiek leed zich het afgelopen anderhalf jaar. Maar ondertussen vormde Covid-19 ook een aanslag op de mentale gezondheid van veel mensen. De lange weken en maanden achter gesloten deuren en de vele verloren vrienden, familieleden en banen sloegen diepe wonden. De coronacrisis leidde tot trauma’s die niet altijd aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Ik ben vooral geschrokken van de verhalen over depressiviteit onder jongeren.

De sportwereld heeft tot op zekere hoogte laten zien dat er hoop was op een terugkeer naar een normale wereld: veel evenementen konden doorgaan, weliswaar zonder publiek. Wat niet wegneemt dat de sportwereld zelf ook een deukje heeft opgelopen. Ik spreek vaak clubleiders en coaches in verschillende takken van sport en die geven onder meer aan hoe belangrijk het gedrag van ouders van sportende kinderen is. Die zijn soms bang om hun kinderen naar buiten te sturen en ze aan clubactiviteiten mee te laten doen. Dat is misschien in Nederland iets minder het geval dan in andere landen, maar tijdens de pandemie brengen jongeren overal ter wereld meer tijd thuis door en vermaken ze zich ook meer met hun ‘technologische vrienden’.

Vanzelfsprekend kunnen we de smartphone en de Atari van vandaag niet voortdurend uit hun handen trekken, of ze voor langere tijd bij de televisie vandaan houden. Langer thuiszitten zorgt er voor dat er meer chips en chocola gegeten worden, en als gevolg van gamen en online chatten worden de nachten korter. Kortom, een ongezondere levensstijl. Zulke gewoonten hebben ook een negatief effect op oudere leeftijd, maar bij jongeren is dat vele malen groter.

Als gevolg daarvan moet tijdens de pandemie niet alleen de strijd tegen overgewicht intensiever worden gevoerd. De druk die jongeren ervaren is niet altijd met het blote oog te zien, zoals dat bij zwaarlijvigheid en andere fysieke aandoeningen wel het geval is. Daarom zou er vooral in het onderwijs structureel aandacht moeten zijn voor de mentale zorg voor jongeren, om zwaarmoedigheid en depressiviteit voor te zijn. Er zijn organisaties actief op dat gebied; zij begeleiden en monitoren studenten en leraren, met behulp van mentoren en coaches, en soms zetten ze psychologen in.

De resultaten van de strijd die we tegen depressiviteit onder jongeren moeten voeren, zullen misschien niet met dezelfde snelheid komen als bij de aanpak van corona. Al zal het een zaak van lange adem zijn, deze tegenstander moeten we vroegtijdig uitschakelen.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.