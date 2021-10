Minder meldingen Veilig Thuis in eerste helft van dit jaar

In de eerste helft van dit jaar heeft Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, minder meldingen ontvangen dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt vrijdag dat er in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020 6 procent minder meldingen werden gedaan. Dat komt neer op ruim zestigduizend meldingen. Het aantal adviezen dat Veilig Thuis gaf, nam juist met 15 procent toe, tot ruim 67.000. Als een beller een officiële melding maakt bij Veilig Thuis is de organisatie verantwoordelijk voor eventuele vervolgstappen. Als iemand alleen belt voor advies, blijft diegene zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Bij ruim de helft van de adviezen en meldingen in de eerste helft van 2021 had de melder of de adviesvrager een vermoeden van kindermishandeling. Dat is iets meer dan in de eerste helft van 2020. Het aantal meldingen van (ex-)partnergeweld nam relatief juist wat af, terwijl het aantal adviezen dat daarover werd gegeven wat toenam. De meeste meldingen werden gedaan door de politie: ongeveer twee derde. Adviezen worden het vaakst gegeven aan andere professionals, zoals zorgverleners, en aan burgers.

Eerder bleek uit een rondgang van NRC dat het aantal opnames van slachtoffers van huiselijk geweld in opvanghuizen is gedaald gedurende de twee lockdowns. Aan het begin van de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, was de verwachting dat huiselijk geweld en daarmee opnames in opvanghuizen zouden stijgen, doordat daders en slachtoffers meer aan huis gebonden waren. De organisaties die NRC sprak voor de rondgang denken dat slachtoffers van huiselijk geweld zich in de lockdowns minder vrij en minder veilig voelden om hulp te zoeken.