Meinderts laat zijn verhaal de geschiedenis ontstijgen

Wat een goede titel heeft Koos Meinderts’ nieuwe jeugdroman: Stapelbedbroers. Hij is kort en krachtig, maar ook licht poëtisch. En dat past uitstekend bij het door Meinderts’ jeugdjaren gevoede jongensverhaal over een rooms-katholiek arbeidersgezin dat hij bij monde van zijn veertienjarige hoofdpersoon Henk vol bravoure vertelt, maar dat ook een onmiskenbaar gevoel van weemoed oproept.

Maar Stapelbedbroers, dat zich in 1969 afspeelt, is meer dan een herinneringsdocument dat drijft op het verlangen naar een voorbije tijd. Ja, het boek is opgedragen aan ‘Aadsje’, Meinderts’ jongere broer Aad die directeur van het Literatuurmuseum en, schrijft Meinderts, ‘voor altijd mijn stapelbedbroer’ is. En ja, uit de verklarende historische begrippenlijst ‘Van Ambachtsschool tot Zwarte Piet’ achterin het boek, spreekt ontegenzeggelijk nostalgie. Zo vermeldt Meinderts dat hij tijdens het schrijfproces veel geluisterd heeft naar jarenzestigmuziek – van Bob Dylan tot de Golden Earring –, en schrijft hij openhartig over hoe hij net als Henk heimelijk verliefd was op violiste Emmy Verhey (vanwege het spleetje tussen haar tanden), en over zijn medelijden met Michael Collins die in 1969 in ruimtevaartuig Columbia achterbleef terwijl Neil Armstrong en ‘Buzz’ Aldrin roem vergaarden als maanwandelaars.

Romantiseren

Maar Meinderts is, net als in zijn eerdere jeugdboek De zee zien (2016), nostalgisch op een onnadrukkelijke manier: hij romantiseert het verleden gelukkig niet. Zo was er in 1969 ook al woningnood en werden er nieuwe koop- en huurwoningen gebouwd ten koste van oude buurten en hun bewoners. Als Henk, gedreven door mijmerlust, weer eens boven op het dak van het gezinshuis in Loosduinen klimt, ziet hij Den Haag steeds dichterbij kruipen. ‘En waar laten ze ons in de tussentijd’, had zijn vader gebromd. ‘In wooncontainers zeker, een pleuriseind weg’. En ook toen kregen kinderen van diplomaloze ouders vaak een te laag schooladvies. Henk vertelt: ‘Zelf was ik net als Bennie van Deursen liever naar de hbs gegaan, mijn cijfers waren beter dan die van hem.’ Maar de meester maakte bezwaar: ‘Bennies ouders kunnen hem helpen met zijn huiswerk. Jouw ouders niet.’

Lees ook de recensie van Naar het noorden, waarmee Meinderts de Gouden Griffel 2017 won: Koos Meinderts schrijft verfijnd en kalm over oorlogskinderen

Dat Meinderts overtuigend een brug slaat tussen de maatschappij van toen en die van nu maakt zijn historische verhaal verrassend actueel. De literaire kracht van Stapelbedbroers zit ‘m echter in de treffende manier waarop hij de hechte band tussen Henk en zijn broertje Rocco beschrijft. De jongens lanterfanten samen op straat, voetballen bij WIK (Willen is Kunnen) en bakkeleien zoals broers dat doen, wat wil zeggen dat ze de hele dag ruziemaken maar toch van elkaar houden. Die broederliefde klinkt prachtig door in hun stapelbedgesprekken in het donker: meesterlijke, anekdotische dialogen over meisjes en muziek, maar ook over de oneindigheid van het heelal, of niets iets betekent en wat er mooi is. Het Feijenoord-shirt, vindt Rocco. ‘Een vlucht duiven die het licht van de zon vangt’, vindt Henk, ‘dan lijken ze net snippers zilverpapier’.

Nooit meer ruzie

Verwacht geen spectaculaire gebeurtenissen. Stapelbedbroers kabbelt nogal. Niet dat dat per se onaangenaam is: de onderkoelde humor en heerlijke recht-voor-zijn-raap-taal van Henks vader (Jezus aan het kruis noemt hij bijvoorbeeld ‘Rinus-aan-de-rekstok’) geven de alledaagse scènes voldoende levendigheid. De spanning die er wel is, wordt gecreëerd door de verwijdering die tussen Henk en Rocco ontstaat, wanneer Rocco wordt gescout als voetbaltalent en Henk kan instromen op het gymnasium. ‘We maken bijna nooit meer ruzie’, merkt Rocco veelzeggend op. Ondertussen voelt Henk zich een buitenstaander. Zijn klasgenoten roddelen over zijn zwangere zestienjarige zus, terwijl Rocco zijn keuze voor schooltoneel in plaats van voetbal veroordeelt.

Henks innerlijke strijd culmineert tenslotte in een ongeluk dat Rocco overkomt. Meinderts maakt zijn schuldgevoel knap invoelbaar. Sterk is de suggestieve scène op de dakrand. En ontroerend die in het ziekenhuis: ‘Ik wil geen ziekenhuisbedbroer’, zegt Henk tegen Rocco die in coma ligt, ‘jij bent mijn stapelbedbroer’. Dit krachtige gevoel van nabijheid dat Meinderts oproept, raakt recht in het hart en overstijgt de geschiedenis.