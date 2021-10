Meeslepend betoog voor saamhorigheid

Dans Spring in Autumn, voorstellingen op 27 en 28 oktober te Utrecht. Het festival duurt t/m 31/10. Inl: springutrecht.nl Supriyanto: ●●●●● Martens: ●●●●●

Spring in Autumn is het nog relatief nieuwe ‘staartje’ van het Utrechtse voorjaarsfestival Spring. Woensdag werd het met een beknopte speech geopend door de nieuwe artistiek leider, de Pool Grzegorz Reske. Níet voorafgaand aan de geplande voorstelling L’Haal van Khalid Benghrib – de Marokkaanse Covid-maatregelen zaten in de weg. Nu opende het festival in de kleine, Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg Utrecht met Ibuibu Belu, Bodies of Borders van de Indonesische choreograaf Eko Supriyanto. Hij baseerde zijn voorstelling op de rituele likurai, waarmee in vroeger tijden Timorese vrouwen uit de grensstreek Belu – aangevoerd door dorpsoudsten – terugkerende krijgers verwelkomden: met dans en muziek, begeleid met de kleine tihar-drum.

In zijn cast van zes vrouwen brengt hij vrouwen uit Oost- en West-Timor, hun talen, liederen en gebruiken samen. Een politieke daad op het sinds 2002 gedeelde eiland, en wat hem betreft ook een filosofische: wat zijn grenzen eigenlijk?

Door het ‘weglaten’ van mannen krijgt het werk (in Westerse ogen?) ook een feministische lading. De vrouwen, die eerst stil in processie rond schrijden, manifesteren zich meer en meer, zingend, groter bewegend, stampend, trommelend op borst en en tihar, steeds nadrukkelijker hun ruimte en aanwezigheid claimend. Een mooie, kleine, licht verwarrende voorstelling, waarbij de bijbehorende podcast bijzonder welkom is.

Any attempt will end in crushed bodies en broken bones van Jan Martens is genieten zonder meer. Nee, niet zonder meer: genieten én nadenken. Op het doordenderende Concerto voor klavecimbel en strijkkwartet van Henryk Górecki bouwt Martens met zeventien dansers tussen 17 en 70 jaar gaandeweg een meeslepend betoog op, beginnend met één danser die vooral de gebonden strijkerspartijen volgt, gevolgd door steeds grotere formaties waarin ook de rollende en ritmische klanken van de klavecimbel een stuwende vertaling in beweging krijgen. Elke danser heeft zijn eigen thema’s, zoals ze ook hun volstrekt eigen karakter hebben in lichaam en bewegingsstijl: de een lang, de andere klein, de volgende lyrisch en klassiek, de ander aards en hedendaags. Subtiliteit word afgewisseld met uitbundigheid, als de groep in een rondedans om de prachtige veteranen Truus Bronkhorst en Tim Persent wervelen.

Die heterogene uitstraling van het in een homogeen grijze, later vuurrode verzameling kostuums geklede ensemble is de sleutel tot any attempt…, dat een prachtig in vorm gegoten pleidooi is voor saamhorigheid, eenheid in verscheidenheid.

In een deel zonder muziek lopen de dansers bijvoorbeeld patronen, eerst gezamenlijk, dan recht tegenover elkaar, vervolgens in steeds kleinere formaties. Zonder moeite is daar de versplintering en polarisering in de maatschappij in te zien. De teksten van Ali Smith (gesproken door Persent) en Kate Tempest verwoorden de walging van het op macht, bezit en ontwrichting beluste groep, tegenwoordig verenigd op social media, en de teleurstelling van de jongere generatie. Martens brengt een ode aan hun activisme en protestbewegingen als Black Lives Matter, klimaatstakingen en #MeToo-beweging.

Any attempt… (de titel verwijst naar een dreigement van Xi Jinping aan de protesterende inwoners van Hong Kong), Martens’ eersteling voor de grote zaal, is een dansvoorstelling waar je iedereen naartoe zou willen sturen. Meeslepend, hoopvol, onroerend. En relevant.