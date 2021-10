Mary Trump over hoe Amerika uitkwam bij haar ‘wrede, racistische, domme’ oom als president

Twee jaar geleden wist vrijwel niemand van haar bestaan, zegt Mary Trump. Ze was klinisch psycholoog, woonde in een huis op Long Island („vreselijk”), ze had net zelf een intensieve therapie afgerond en verslaggevers van The New York Times zaten achter haar aan in de hoop inzicht te krijgen in de financiën van haar oom, de president van de Verenigde Staten.

Nu woont Mary Trump (56) weer in New York City, is ze een veelgevraagd commentator voor verschillende tv-zenders en schrijfster van een bestseller over haar familie en oom Donald (Too Much and Never Enough, 1,35 miljoen verkochte exemplaren) en, heel recent, van een boek over de duistere kant van de Amerikaanse geschiedenis, The Reckoning. „En het komt allemaal doordat ik mijn voet brak.”

Pardon?

„Net als zoveel mensen was ik geschokt door de verkiezingsuitslag van 2016. Voor mij kwam daar de persoonlijke dimensie bij: Donald was mijn oom. Ik kon er niet bij dat mijn land zo ver op het verkeerde pad was geraakt. Ik lag hele dagen op de bank, doom scrolling op Twitter – perfect begrip is dat. In mijn woonplaats op Long Island hadden veel mensen op Donald gestemd en ik raakte vrienden kwijt na de verkiezingen, dat had ik niet eerder meegemaakt.”

Ze ging naar een therapeutische kliniek om de kiem te onderzoeken van wat volgens haar een posttraumatisch stress-syndroom was. „Had te maken met een voorval uit mijn kinderjaren, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar de stress kan later worden opgewekt door om het even welk incident. De verkiezingen van 2016 waren zo’n incident.”

Ze kwam gesterkt uit de therapie, maar net voor ze naar huis ging, brak ze haar voet. „Moest ik weer op de bank liggen. Toen besloot ik toch maar in te gaan op de herhaalde verzoeken van The New York Times.” Ze gaf de verslaggevers de belastingpapieren van haar oom, die ze in bezit had door een rechtszaak over de erfenis van haar grootvader. Sindsdien weet de wereld dat Donald Trump, de zelfverklaarde miljardair, tien jaar lang geen inkomstenbelastingen betaalde wegens verliezen van zijn onderneming. „Dat had ik niet gedaan als ik na mijn therapie meteen weer aan het werk was gegaan. En dan had ik nooit dat eerste boek geschreven, en dan zaten wij hier nu niet te praten.”

Twee keer sprak Mary Trump met NRC voor dit artikel. Eerst in de herfst van 2020, via Zoom, vlak nadat Too Much and Never Enough was verschenen. Een somber gesprek was dat, ze hoopte dat haar eerste boek zou helpen de herverkiezing van haar oom te verhinderen, maar ze was er bepaald niet gerust op. Een lichtstraaltje brak door toen ze even onder tafel dook en uit beeld verdween, om weer tevoorschijn te komen met een grote, grijze papegaai. „Sebastian, en hij kan behoorlijk klieren.”

Ze had beveiliging ingehuurd na de verschijning van dat eerste boek. „Ik ben op het ergste voorbereid”, zei ze destijds. „Mijn familie is nogal wraakzuchtig en de mensen die Donald steunen, zijn sektariërs, fanatici.”

Het is de eerste vraag in het tweede gesprek: voelt ze zich veiliger nu haar oom geen president meer is? „Ik was toen al minder onveilig dan ik vreesde. Ik was extra bezorgd omdat mijn dochter veel thuis was door de lockdown. Ik kreeg wat boze brieven, maar verder gebeurde er niets. Toen mijn dochter verhuisde naar een campus, heb ik de beveiligers afgezegd. Gelukkig, want het kost bakken met geld.”

We spreken elkaar ditmaal in haar nieuwe huis op Manhattan. Een modern appartementencomplex met een portier, een conciërge en gemeenschappelijke bibliotheek op de vijfde verdieping. Omdat er mensen binnen zitten, nemen wij plaats in de hal. Ze draagt een spijkerjasje en haar gezicht gaat half schuil achter een Adidas-mondkapje.

In The Reckoning (Nederlandse titel: Het Amerikaanse trauma) speelt Donald Trump een kleinere rol dan in haar eerste boek. Zijn nicht plaatst hem in het historisch perspectief van de geschiedenis van het Amerikaanse racisme. „Ik heb al veel mensen horen klagen dat mijn nieuwe boek te weinig over Donald gaat, haha.”

Als ze hoort hoe de ondertitel van haar boek luidt in de Nederlandse vertaling – De afrekening met vier jaar Trump – kijkt ze verbaasd. „Hmm, tikje misleidend.”

Het bredere perspectief is volgens haar „belangrijk om te begrijpen hoe we zijn uitgekomen bij een wrede, incompetente, racistische, domme – kies je bijvoeglijk naamwoord maar – president. Er is geen slechter mens denkbaar in die positie. Maar hij is niet de enige die zo denkt, en hij heeft die ontwikkeling niet zelf in gang gezet. We hebben in Amerika 250 jaar toegewerkt naar Donald Trump.”

Mary Trump is geen historicus, ze heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de Amerikaanse geschiedenis en beziet die „door het prisma van de huidskleur”. Het heeft haar een zeer negatieve recensie in The Washington Post opgeleverd van schrijver Joe Klein (evenmin historicus), die haar slordigheid verwijt en schrijft dat ze alleen historische feiten gebruikt die haar „woede-uitbarsting” goed uitkomen: „Met The Reckoning is ze het spiegelbeeld van haar oom geworden – iemand die woede exploiteert, in plaats van haar te bedaren.”

Mary Trump trekt haar mondkapje even op. „Oude witte man”, zegt ze. „Hij was zo beledigd door mijn boek, dat hij in feite mijn punt bevestigt.”

U bent klinisch psycholoog. Laat het individuele trauma zich wel vertalen naar het niveau van de maatschappij?

„Volgens mij wel. De enige manier waarop zowel een individu als een maatschappij zijn trauma’s kan overwinnen, is door er volkomen eerlijk over te zijn. In dit boek probeer ik duidelijk te maken dat ik niet met de vinger wijs naar anderen. Ik zit in hetzelfde schuitje.”

U bent ook wit, bedoelt u.

„Ja, ik ben wit, opgevoed door racistische mensen in een racistische samenleving. Ik ben racistisch. Ik wil het niet, ik kan er niet veel aan doen, maar het zit in ons merg. Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de slavernij, maar ik profiteer nog altijd van de gevolgen van de slavernij, van het systeem dat slavernij mogelijk heeft gemaakt. Het enige wat ik eraan kan doen, is mezelf ervan bewust worden en hopen dat ik er niet steeds onbewust door beïnvloed word.”

Foto Dina Litovsky/ANP

Mary Trump groeide op Queens, New York, in de periferie van de familie. Haar vader wilde niet in het imperium van pater familias Fred Trump werken. Als piloot kreeg hij nauwelijks waardering van zijn verwanten. Hij raakte aan de drank en stierf jong. In Too Much and Never Enough schrijft Mary Trump over de bekrompenheid van haar familie. „Als je jong bent, denk je dat je eigen familie normaal is. Pas als je ouder wordt, als je buiten de cirkel van je familie begint te kijken, zie je: wacht eens even, antisemitisme, racisme, vrouwenhaat, dat is helemaal niet normaal.”

Was uw vader even racistisch?

„In het gezin van mijn grootouders werd ongegeneerd het n-woord in de mond genomen, of liever „die Schwarze”, want ze spraken vaak Duits. Donald zei dat ook. Mijn vader heb ik het nooit horen zeggen. Hij was niet bewust racistisch, maar hij gaf ook geen weerwoord als anderen dat wel waren.”

Mary kwam af en toe in aanraking met oom Donald, bijvoorbeeld toen hij haar vroeg te helpen met een boek over hemzelf. „Ik was 29 en had een paar jaar in Boston gewoond om te studeren, letterlijk op afstand van New York en mijn familie. Ik wist niet dat Donald een advertentie had gezet om de doodstraf te eisen voor zwarte jongens die werden verdacht van verkrachting – ten onrechte bovendien. Ik wist niet dat hij zo’n akelige racist was. Andere nare dingen kwamen pas later naar buiten, zoals de vele beschuldigingen van aanranding. Ik wist gewoon niet zoveel van Donald. Ik wist wel dat hij niet zo slim was…”

Hoe wist u dat dan?

„Euh, door met hem te praten. Ik bedoel: de man heeft nog nooit een boek gelezen, dat wist iedereen in onze familie. Er zit gewoon niet zoveel in zijn hoofd. Ik dacht over hem zoals de rest van de familie over hem dacht: ja, hij is een eikel, maar hij is wel ónze eikel. En ik denk dat Donald tot in de late jaren negentig nog een sprankje van vriendelijkheid in zich had. Mijn grootvader had het meeste er bij hem uitgestampt, en nu geloof ik niet dat er nog iets van over is.”

U schrijft in The Reckoning: het vermogen voor fatsoen en vriendelijkheid is in de Verenigde Staten nooit volledig tot wasdom gekomen.

„Dat komt doordat er altijd een groep mensen in deze maatschappij leefde die als minderwaardig werd beschouwd. De meeste witte mensen verlangden wel naar vriendelijkheid, compassie en liefde, maar ze geloofden niet dat hun zwarte landgenoten datzelfde verdienden. Als je denkt dat het volstrekt normaal is om een hele groep mensen als tweederangs burgers te behandelen en bloot te stellen aan willekeurige wreedheden, kun je geen volwaardig, fatsoenlijk mens zijn.”

Het presidentschap van haar oom beschouwt ze als de culminatie van een mechanisme dat in de vroegste geschiedenis van het land in werking is gesteld, waarbij de ene groep van de bevolking werd ontmenselijkt om slavernij mogelijk te maken. „De uiteindelijke consequentie daarvan is dat je nu alleen kandidaat kunt worden voor een van onze twee partijen als je openlijk racistische dingen zegt.

De Republikeinen voelen heel goed aan wat hun achterban motiveert. Helaas is dat wreedheid

„In 2016 kon je nog denken dat de kiezers het niet helemaal zo bedoelden. Maar dat Donald in 2020 ruim elf miljoen stemmen méér kreeg na die vier jaar presidentschap, dat zegt alles. Dat is een boodschap van zijn kiezers aan zwarte Amerikanen, tegen de achtergrond van Obama’s presidentschap: de beste van jullie is nog altijd minder dan de slechtste van ons.

„Eén van de redenen dat ik dit tweede boek ben gaan schrijven, is dat ik ervan overtuigd ben dat er nooit iets zal veranderen als dit land zich geen rekenschap geeft van zijn racisme. Telkens als we er uit lijken te komen – zoals bij de verkiezing van Obama – dan worden we weer naar binnen gezogen door iemand als Donald. En nu is het de hele Republikeinse Partij.

„De verkiezingen van 2022 zijn de belangrijkste in onze geschiedenis. Als we winnen… Sorry: als de Democratische Partij haar meerderheid in Huis en Senaat behoudt, dan worden de verkiezingen van 2024 de belangrijkste ooit. De strijd gaat niet langer tussen Democraten en Republikeinen. Dit gaat tussen democratie en fascisme.”

Fascisme?

„De Republikeinse Partij is fascistisch, en een heleboel van haar kiezers ook.”

Donald Trump was de eerste president die niet alle Amerikanen vertegenwoordigde, maar alleen de mensen die hem steunden. Hij schreef de helft van de bevolking af. Doet u nu niet precies hetzelfde met de andere helft?

„Nee. Nou ja… Wij zeggen: laten we ervoor zorgen dat jij en je kinderen een uitkering krijgen, of dat je een baan hebt waar jullie allemaal van kunnen leven. Dat je je geen zorgen hoeft te maken dat je ziek wordt en failliet gaat. Wij willen niet dat je aan Covid sterft. En wat zeggen zij? Fuck your feelings. Het staat op hun vlaggen en op hun T-shirts. Dat is de wreedheid aan de andere kant, die heeft de plaats ingenomen van empathie en vriendelijkheid.

Trump, moed en hoop

Mary Trump, nicht van Donald Trump, komt naar Nederland om deel te nemen aan de Nexus Conferentie op 20 november. Onder het motto ‘The Revolution of Hope’ discussiëren schrijvers, wetenschappers, politici en kunstenaars over „de moed en hoop om de wereld te verbeteren”. Deelnemers zijn dit jaar onder meer de Italiaanse oud-premier Giuseppe Conte, adviseur van paus Franciscus Antonio Spadaro, Black Lives Matter-woordvoerder Kehinde Andrews en auteurs Leon Wieseltier en Wole Soyinka. Zie nexus-instituut.nl voor informatie over programma en kaartverkoop.

„Ik heb dit boek dus niet geschreven om een brug te slaan naar de 74 miljoen mensen die op Donald hebben gestemd. Daar ben ik niet de aangewezen persoon voor.

„Er zijn meer van ons dan van hen. De meeste mensen willen dat Amerika een gezonde democratie heeft. De Republikeinen zijn gewoon wat beter georganiseerd en zij voelen heel goed aan wat hun achterban motiveert. En helaas is dat wreedheid.”

In november gaat u naar Nederland voor de Nexus-conferentie. Thema: ‘De revolutie van de hoop’. Kunt u dat motto onderschrijven?

„Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben van nature een optimist. Het afgelopen jaar vond ik extra lastig doordat ik zo cynisch werd. Ik denk dat het allemaal eerst nog erger zal worden voordat het beter wordt. Maar we moeten ons met ons trauma, het racisme, verstaan, anders komen we nooit vooruit.

„Ik ben aan dit boek begonnen omdat ik hoopte dat het nuttig kan zijn. Ik val witte mensen niet aan, ik zeg niet dat ze afschuwelijk zijn, maar er is een oorzaak voor het witte racisme: het goedpraten van de slavernij. Pas als we dit onder ogen zien, kunnen wij er iets aan veranderen – want wij zijn degenen met de meeste macht.”

Too Much and Never Enough (2020) en The Reckoning (2021) zijn in Nederland als Te veel en nooit genoeg en Het Amerikaanse trauma: de afrekening met vier jaar Trump verschenen bij Xander Uitgevers.

