Lopen op lava is zo gek niet

Hoeveel voetbalvelden het Canarische toeristeneiland La Palma inmiddels groter is weet niemand. Eind september, toen het leek of het klaar was met de vulkaanuitbarsting, hield het AD het op 10 velden en RTL op 25. De Volkskrant kwam op 30. Daarna is de stand niet meer bijgehouden.

Het goede nieuws is dat het waarschijnlijk geen jaar hoeft te duren voor er op de voetbalvelden gevoetbald kan worden, dat kan misschien al binnen een maand: er zijn aanwijzingen dat het lavaoppervlak snel afkoelt. Denk aan de door lava en as ingesloten honden die door een drone gered zouden worden maar op het beslissende moment al bleken te zijn opgehaald door dierenvrienden die gewoon over de lava waren komen aanzetten. Later zag je ook foto’s van geologen die op sportschoenen wandelden over lavavelden waaruit nog rook opsteeg. Geologen willen per se warme lavamonsters hebben.

Wordt lavahitte dan overdreven? Het dampende asfalt van net geasfalteerde wegen is ook altijd minder heet dan het lijkt, je kunt er met de fiets overheen zonder dat je banden in brand vliegen. Maar de vergelijking gaat niet op: asfalt is nog geen 150 graden als het over de weg gaat, de Palma-lava komt met ruim duizend graden uit zijn vulkaan zetten. Het heeft een soortelijke warmte die maar een kwart is van die van water, maar blijft erg lang heet door de hoge ‘kristallisatiewarmte’: de stollingswarmte van 350 kilojoule per kilogram is nog hoger dan die van water (334 kJ/kg).

Het geheim van lava zit hem in zijn slechte warmtegeleiding. De warmte die lava door straling en contact met langsstromende lucht aan de atmosfeer verliest wordt niet makkelijk uit diepere lagen aangevuld. Zeewind die over het oppervlak strijkt kan een forse temperatuurgradiënt opwekken, ongeveer zoals we dat kennen van kroketten en bitterballen.

Dat van die koele zeewind komt uit een publicatie van de Italiaanse vulkanoloog Augusto Neri. Die berekende in 1998 met een zelfgemaakt model wat de invloed van straling, wind en oppervlakte-ruwheid zou zijn op verse Etna-lava. Niet elke zin uit zijn stuk is even makkelijk te begrijpen, maar je staat ervan te kijken hoe weinig parameters er gebruikt worden om allerlei aardigs aan lava te voorspellen. Soortelijke warmte, kristallisatiewarmte, geleidbaarheid, dichtheid (‘soortelijk gewicht’), emissiviteit, dat is het zo’n beetje. En dan zie je zomaar dat een ruw lava-oppervlak sneller afkoelt dan een glad.

Nu kan het ook erg fout gaan met die modellen. Zo kwam William Thomson, de latere Lord Kelvin, rond 1862 ten onrechte tot de conclusie dat de aarde ongeveer 98 miljoen jaar oud was. Hij leidde het af uit de temperatuurgradiënt in de aardkorst, een temperatuurstijging van 3,6 graad per 100 meter toenemende diepte, en een veronderstelling over de begintemperatuur van de vloeibaar gedachte oeraarde (3.870 graad Celsius). En natuurlijk uit een schatting van de thermische geleidbaarheid van gesmolten gesteente. Maar er was veel dat hij nog niet weten kon en 98 miljoen had 4.500 miljoen moeten zijn. Het was hoe dan ook gedaan met het gezag van de bijbel in deze kwestie.

Suiker, zout of soda

Hoe je in de negentiende eeuw de geleidbaarheid van gesmolten gesteente bepaalde wilde deze week niet zomaar voor ogen komen. Wel ontstond er een verlangen om zelf eens wat vingervlugheid op te doen in geleidbaarheidskwesties. Je zou toch op voorhand niet durven zeggen wat de warmte beter geleidt: suiker, zout of soda. Tarwebloem of zwavelbloem? Als het erop aankomt kan je een figuur slaan.

Het plaatje laat zien hoe het geleidingsonderzoek vorm kreeg. De te onderzoeken substanties werden opgenomen in een leeg linzenblikje. Midden in de poeders en tot halverwege hun diepte stak de thermistor van een digitale thermometer die elke 12 seconden een meting deed. Met potlood en papier werd bijgehouden hoe snel de temperatuur in het centrum van de poeders opliep zodra het blikje in kokend water werd gehangen. De proeven duurden steeds een half uur.

De metingen bleken redelijk reproduceerbaar en lieten steeds een S-vormig temperatuurverloop zien: eerst een trage reactie, dan een snelle stijging, ten slotte een afvlakking. Dit alles binnen een kwartier. En de verschillen waren groot. Dat de bloem traag zou reageren had de intuïtie al voorspeld (pas na 8 minuten tien graden warmer) maar de suiker was met 6 minuten ook niet snel. Soda had 5,5 minuut nodig, zwavel maar 3,8 en keukenzout 2,4. Nam je 15 graden als criterium dan kreeg je dezelfde volgorde. Keukenzout bleek de warmte zo goed te geleiden dat het zoutcentrum praktisch direct weer begon af te koelen zodra je het blikje uit het water trok. Bij de andere stoffen ging de opwarming dan nog minutenlang door – warmtegeleiding in vaste stoffen is een ingewikkeld proces.

Wat valt er verder over te zeggen? Natuurlijk dat ingesloten lucht een verstorend effect had en dat de uitkomsten ook werden bepaald door verschillen in soortelijke warmte. Daar moet dan weer aan worden toegevoegd dat je daar waarschijnlijk niet op was gekomen als je niet de proef op de som had genomen. En dat het hier niet om de ouderdom van de aarde gaat.