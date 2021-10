Londen dreigt met controles voor alle vissersboten uit EU in reactie op Franse sancties

In het hoogoplopende visserijconflict tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dreigt de Britse regering het alle vissers uit de Europese Unie dwars te zitten. Als de Fransen per 2 november hun voorgenomen sancties instellen, dan waarschuwt Londen volgens de BBC voor „rigoureuze controles” in de Britse wateren op vissersboten uit de hele EU.

„We zullen zien wat we gaan doen”, zei de Britse minister George Eustice van Milieuzaken vrijdag tegen Sky News. „Maar als ze de sancties doorzetten, dan kunnen er twee dit spel gaan spelen en behouden we ons het recht voor op gepaste wijze te reageren.”

Na de Brexit zijn de rechten om in elkaars wateren te vissen veranderd en zijn er nieuwe, strengere afspraken gemaakt. Volgens Frankrijk geven de Britten te weinig visvergunningen af aan Franse vissers en schieten onderhandelingen daarover niet op. De Franse minister van Landbouw Julien Denormandie zei vrijdag bij France 2 TV dat het daarom logisch is dat Frankrijk sancties overweegt.

De Fransen dreigen helemaal geen Britse vissers meer toe te laten in bepaalde havens en de stroomtoevoer naar het Kanaaleiland Jersey stop te zetten als er geen verdere vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken over de visrechten. Parijs stelde eerder deze week „een reeks corrigerende maatregelen” te overwegen „bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit”.

Lees ook: Bij Jersey dreigde even een Brits-Franse zeeslag

In mei blokkeerde een zestigtal Franse vissersboten al de haven van Saint Helier, de hoofdstad van Jersey, uit protest tegen het uitblijven van vergunningen om te mogen vissen rond de Britse Kanaaleilanden. De Britten vinden dat ze genoeg doen en stellen zo’n 98 procent van de vergunningsaanvragen toe te wijzen.

Aanhouding Britse vissersboot

Het conflict escaleerde deze week opnieuw. Frankrijk hield woensdag de Britse vissersboot Cornelis Gert Jan aan en nam de vangst in beslag, omdat de boot niet over de juiste vergunning zou beschikken om in Franse wateren te vissen. De boot werd daarom in de nacht van woensdag op donderdag naar de haven van Le Havre gesommeerd. Maar volgens de Britten was de vergunning van het schip wel in orde. Een ander Brits schip werd beboet.

De Britse premier Boris Johnson reageerde furieus en zegt dat er sprake is van schending van de internationale handelsafspraken. Johnson en de Franse president Emmanuel Macron ontmoeten elkaar dit weekend bij de G20-top in Rome.