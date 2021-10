Liefdevol geanimeerde dino’s

Creatieve eenlingen kunnen anno 2021 natuur-animaties afleveren waar niet zo lang geleden nog complete filmstudio’s voor nodig waren. Eind jaren 90 werkten honderd mensen twee jaar lang aan dino-documentaireserie Walking with Dinosaurs, met een budget van 6,1 miljoen pond.

David James Armsby: Dinosauria Te zien Dinosauria Te zien op YouTube ●●●●●

En in 2021 produceert één Schotse animator de dinoserie Dinosauria binnen een jaar, financieel ondersteund door 700 liefhebbers die samen nog geen 3.000 euro per maand overmaken. In die oneerlijke vergelijking blijft Dinosauria wonderlijk genoeg fier overeind. In deze liefdevolle serie zien we geloofwaardige dino’s met karakter.

Dinosauria is gemaakt door de filmmaker David James Armsby, op YouTube bekend als Dead Sound. Afleveringen van zijn dystopische animatieserie Autodale trokken miljoenen kijkers.

In afleveringen van ongeveer vijf minuten brengt Armsby uitgestorven soorten weer tot leven. Daarbij zoekt hij de grenzen van de wetenschap op, zoals in de aflevering waarin hij de nauwelijks beschreven Krijt-fauna van Alaska laat zien.

De eerste aflevering, Old Buck, gaat over een oude, gehavende Styracosaurus. Het is bronsttijd, en de oude bok kruist nog eenmaal de horens. In de tweede aflevering, Our Frozen Past, speelt een Troodon-moeder de hoofdrol. In een donker en besneeuwd landschap probeert ze haar kroost te beschermen tegen de Nanuqsaurus (Tyrannosaurus-achtige).

De animaties zijn subliem. Een aanstormende Styracosaurus voelt zwaar. En in het duel lijkt het alsof graafmachines worstelen – traag, maar met ruwe kracht onder het lompe oppervlak. Armsby heeft geen natuurdocumentaires afgeleverd, maar korte films, met emotie en plot. De kleurstellingen dragen bij aan het verhaal. Old Buck is in grijstinten en rood geanimeerd: kleur van conflict. Our Frozen Past speelt met sneeuwwit en kleuren van het noorderlicht.

Ook de making-offs zijn het bekijken waard. Geduldig legt hij uit wat speculatief is en wat natuurgetrouw. Voor hem is het simpel: het plot heiligt de middelen. „Een beetje speculatie is gezond.”