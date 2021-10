Klimaatweek

Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) worden op school al een week onderhouden over het klimaat en de verschrikkingen die ze de rest van hun levens nog te wachten staat. „Later worden we verbrand door de zon”, zei Lucie van Roosmalen. „Of de zee komt”, vulde haar zuster aan.

In de gemeente Wormerland lopen ze qua klimaatbeleid dan weer wel voorop. Vergelijk het met een marathon. Je hebt een peloton normale steden en dorpen, allemaal op hun eigen manier op weg naar de eindstreep. En ver vooruit ons gebied. We scheiden ons afval in drie verschillende bakken, de zonnepanelen rukken op, het onkruid op de stoepen wordt bestreden door elektrische auto’s met ketels met kokend water en mijn twee oudste dochters zijn tussen neus en lippen door al danig geïndoctrineerd. Ik merk dat vooral op de woensdagen als ik ze fulltime onder mijn hoede heb. Ik word de hele dag op de vingers getikt.

Veeg ik een neusje af met een stukje keukenpapier dan moet dat bij het oud papier. Dan hoor ik die kleine verradersbeentjes naar de woonkamer drentelen, als hun moeder daar werkt of recreëert.

„O-hoo, papa wilde weer papier in de vuilnisbak gooien, dat mag niet.”

„Gewoon een stukje keukenpapier”, hoor ik me dan terugroepen. „Een papiertje vol vieze snot.”

Meteen in het defensief, ik geloof dat ik mezelf dan het meest veracht. Een echte man maakt van zoiets geen zaak, die deelt gewoon mede dat we geen keukenpapiertjes met snot bij het oud papier gooien. En dan afsluiten met een krachtterm, met ‘punt uit’, of met wat mijn vader vroeger zei: ‘Ik heb gesproken.’

Leah van Roosmalen hing ook al een keer in mijn armen om te jammeren over de zee. Een vrouw in de bibliotheek had haar verteld dat de zee ons dorp in de toekomst zal verzwelgen. Ik ontken niets, ik bevestig alles. Als kinderen de sprookjes van Grimm kunnen verstouwen dan kunnen ze ook leven met de wetenschap dat een groot deel van de dieren in de toekomst zal verdwijnen en dat ons hittegolven, overstromingen en andere rampen te wachten staan.

„Het wordt hier kaal en nat”, zeg ik altijd, dan kan het later in ieder geval niet tegenvallen.

Woensdag kondigde ik na een hele dag spelen, bouwen en kindertelevisie aan dat ik naar een theater in Meppel moest. Om die mededeling werd gehuild. Ze klampten zich vast aan mijn benen, onderwijl vragen stellend.

„Waar ligt Meppel? Is dat ver weg?”

Ik antwoordde dat Meppel in het noorden lag, uren rijden bij ons vandaan, maar dat ik gelukkig ook altijd ook weer terugkom.

„Net als een boemerang.”

Dan de ontnuchtering: „We huilen niet om jou, maar om de wereld.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.