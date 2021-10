Kabinetsaanpak staat stikstofuitstoot op sommige plekken onbeperkt toe

Het demissionaire kabinet heeft middenin de stikstofcrisis de regels voor stikstofuitstoot versoepeld. Door een in juli ingevoerde maatregel van demissionair minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) hoeven bedrijven op sommige locaties hun stikstofuitstoot straks minder of zelfs helemaal niet meer in te perken. Zo kan extra stikstof in beschermde natuurgebieden terechtkomen. Dat meldt internetplatform De Correspondent vrijdag.

Tijdens het zomerreces liet demissionair Landbouwminister Schouten (ChristenUnie) aan de Tweede Kamer weten dat bedrijven niet langer een vergunning hoeven aan te vragen als ze verder dan 25 kilometer van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied liggen. Schouten redeneert in de brief aan de Tweede Kamer dat elke locatie in Nederland binnen 25 kilometer van zo’n stikstofgevoelig natuurgebied ligt, en dat bedrijven dus maatregelen zullen moeten treffen.

Maar niet elke uitstoot locatie in Nederland ligt binnen 25 kilometer van een ‘overbelast’ Natura2000-gebied, aldus De Correspondent, terwijl hun stikstofuitstoot wél buiten de 25 kilometer-zone belandt. Uitstoters kunnen daardoor zonder stikstofvergunning extra stikstof uitstoten. Op nog veel meer plekken hoeven bedrijven door de 25 km-regel met veel minder Natura2000-gebieden rekening te houden. Een woordvoerder van demissionair minister Schouten benadrukt dat er ook andere vergunningen nodig zijn voor voor bedrijven die stikstof uitstoten.

Lees ook: Honderden veehouderijen bij natuurgebieden mogen toch uitbreiden

Raad van State

Tot begin dit jaar moesten infrastructurele projecten vanaf vijf kilometer een vergunning aanvragen, omdat dit relatief lage uitstoters van stikstof zouden zijn. Andere uitstoters zoals boeren en de industrie moesten in alle gevallen een vergunning aanvragen voor hun activiteiten, ongeacht de afstand. Dat onderscheid werd begin dit jaar door de Raad van State afgekeurd.

Tot het voorjaar van 2019 deelde de overheid via de Programma Aanpak Stikstof (PAS) ook al makkelijk vergunningen uit, waardoor boeren en bedrijven toch meer stikstof konden uitstoten. De Raad van State oordeelde in mei van dat jaar dat de soepele stikstofregels van het kabinet in strijd waren met Europese natuurbeschermingsregels, waarna ruim 18.000 projecten stil kwamen te liggen.