Kabinet wil ook bij komende verkiezingen vervroegd stemmen mogelijk maken

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, kunnen kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart twee dagen eerder stemmen. Dat kon ook al bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. Vanwege de coronapandemie gingen bij de verkiezingen voor het eerst voor de daadwerkelijke verkiezingsdag al stembureaus open.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) stelt voor de speciale coronawet die vervroegd stemmen mogelijk maakt te verlengen om drukte in stemlokalen te kunnen spreiden. De wet zou eigenlijk aan het eind van dit jaar aflopen.

De verkiezingen zijn op 16 maart 2022, maar bij een verlenging van de wet kunnen gemeenten een beperkt aantal stembureaus al een of twee dagen eerder openen. Ook is het wettelijk mogelijk om hygiënemaatregelen te treffen in stemlokalen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje. Bij de laatste Kamerverkiezingen werd ook gevraagd bij gezondheidsklachten niet te komen stemmen.

Ollongren heeft haar voorgenomen besluit over verlenging van de wet naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De Kamers hebben vier weken de tijd om er op te reageren. Daarna volgt een definitief besluit mede op basis van „de epidemiologische situatie van dat moment.” Door het voornemen nu kenbaar te maken kunnen gemeenten volgens het ministerie vast voorbereidingen treffen voor de verkiezingen in de vorm van stemlokalen en stembureauleden.