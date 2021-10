Jorien ter Mors: ‘Therapie kan iets bijdragen, ook als je goed in je vel zit’

Als levensgeluk een garantie op succes zou geven, was Jorien ter Mors (31) al voor de vierde keer olympisch kampioen. Buitengewoon opgewekt schuift ze begin oktober aan in de eetzaal van Hotel Binderhäusl, een gemberkoeken chalet aan de rand van het Beierse dorp Inzell, waar de mondiale schaatstop als elk jaar is neergestreken voor een laatste trainingskamp in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ze snottert wat, heeft met haar collega’s van Team IKO uren in de regen gefietst, maar slaat er geen acht op. „Ha-llooo”, klinkt het zangerig. Zó goed voelt ze zich. In geen jaren was ze fysiek én mentaal zo fris. Pijnvrij is ze, en ze heeft al anderhalf jaar een leuke vriend met wie ze hard kan lachen. Het moet voor het laatst in 2015 zijn geweest dat ze zo lichtvoetig door het leven ging. Toen krabbelde ze op uit wat ze „een mentale hel” noemt. Na de dood van haar vader raakte ze overtraind. Haar verdriet had ze zo ver weggestopt dat ze het zonder de hulp van een psycholoog niet meer vinden kon. Schaatsend kon ze vergeten. Maar ze vergat ook haar grenzen te bewaken.

Die aanpak leverde Ter Mors in Sotsji (2014) aanvankelijk nog twee keer olympisch goud op én een bronzen medaille bij het shorttracken – als eerste Nederlandse vrouw – maar daarna raakte ze „helemaal van het padje af”. Ze moest met verlies om leren gaan in plaats van ervoor weg te lopen. „Ik wilde geen dingen meer voor mezelf verstoppen”, zegt ze.

Jorien ter Mors, geboren in Enschede maar al een tijd woonachtig in Oldeberkoop, staat bekend als eigengereid – „ik neem geen blad voor de mond”. Hard op de schaatsbaan, maar juist zorgzaam voor wie ze liefheeft. Een vrouw ook die doet en zegt wat ze voelt, tot onbegrip soms van anderen. Zoals vorig jaar, toen ze na drie afstanden op het NK allround stopte, om te kunnen pieken op het plaatsingstoernooi voor de WK afstanden, dat voor haar belangrijker was. Er klonk kritiek, maar daar had ze geen boodschap aan. Zo ging het ook toen ze in 2011 als shorttracker naar de langebaan kwam en het de specialisten vrijwel meteen moeilijk maakte. Uiteindelijk schaatst ze voor zichzelf, zegt ze. „Als ik dichtbij mezelf blijf, kost me dat de minste energie.”

Van haar sportieve burn-out keerde ze frisser en wijzer terug, maar niet lang daarna begon haar rechterknie te irriteren. Lange tijd slaagde ze erin de pijn te compenseren met de rest van haar sterke lichaam, dat daardoor uit balans raakte, tot in de fijne motoriek aan toe. Toch werd ze in Zuid-Korea (2018) voor de derde keer olympisch kampioen, dit keer op de 1.000 meter. Maar de pijn verdween niet.

Uiteindelijk zag een specialist op een MRI-scan dat er bot woekerde onder haar knieschijf. Ze kon kiezen: zich laten opereren of blijven verrekken. In bange dagen neigde ze te stoppen met schaatsen, ook na de operatie. Dan kon ze het niet opbrengen om opnieuw te beginnen. Het hielp dat haar werkgever haar niet liet vallen. IKO verlengde haar contract, in de wetenschap dat ze een seizoen lang niet in beeld zou rijden. Het revalidatietraject kostte Ter Mors drie jaar. Maar nu is ze van alles verlost. „Het gaat gewoon heel goed”, zegt ze met een glinstering in de ogen. „Ik sta als een huis. Ik voel me stabiel, steady. En dat geeft ook mentale rust. Ik merk dat ik heel veel energie overhoud. Ook om gewoon te genieten.”

Waar geniet je van?

„Al is het een krachttraining. Of alleen maar een paar rondjes schaatsen. Dat het schaatsen gebeurt zoals ik het van nature kan. En niet zo van [ze zet een gek stemmetje op]: oh, ja, even wringen, want die knie wil niet. Nu hoef ik nergens meer over na te denken. Ik weet nog dat toen ik bij IKO kwam [drie seizoenen geleden], ik niet eens een simpele sidebrug kon doen. Dan steun je op je elleboog en voeten en til je één been op. Dat lukte niet. Terwijl ik een topsporter ben. Ik heb er drie jaar over gedaan om die oefening weer onder de knie te krijgen.”

Ze kan er nu om lachen. Maar de afgelopen twee jaar heeft ze wel „honderd miljoen keer” gezegd dat ze met schaatsen wilde stoppen. „Terwijl ik nu denk: maar als mijn lichaam zo is, dan wil ik nog wel even blijven sporten. Want ik heb dit zó gemist. Ik ben al blij met dit hele proces.”

Heb je een idee wat je moet kunnen?

„Ik hoop dat eruit komt wat ik voel. Dat is altijd de vraag. De eerste wedstrijden zullen niet geweldig zijn. Eigenlijk wil ik op het OKT [olympisch kwalificatietoernooi, eind december] 100 procent fit zijn. Daar moet je je afstanden eigenlijk gewoon winnen om naar de Spelen te mogen. Daarbuiten wordt het een loterij. Op het NK afstanden ga ik niet pieken. Ik hoop gewoon goed genoeg te zijn om de wereldbekers te mogen rijden. Ik wil podium rijden, wereldbekers, WK’s, me plaatsen voor de Spelen. Als dat niet meer lukt, dan ga ik echt wat anders doen.”

Je ziet er onoverwinnelijk uit. Voel je daardoor ook minder druk?

„De energie die ik nu overhoud gebruik ik om met psychologen nog meer te werken aan dat mentale gedeelte. Ik weet dat het goed zit, maar dat wil ik ook zo houden. Juist als je je kop erbij hebt, kun je goed aan je mentale gesteldheid werken.”

Je bent daar altijd heel open over geweest, bijna als een soort pleitbezorger van mentale begeleiding.

„Omdat ik vind dat het vaak ten onrechte wordt gezien als zwakte als je in therapie gaat. Je wordt bestempeld als iemand met wie iets mis is. Terwijl ik juist denk dat het altijd wat kan bijdragen, ook als je goed in je vel zit. Ik kan nu bijvoorbeeld op een andere manier met mezelf aan de gang. Zie het als een computer. Waar je anders altijd maar de prullenbak aan het leeghalen bent, kun je nu eindelijk eens zorgen dat er supermooie software op komt. Zo moet je het zien.”

Je hebt energie over om iets extra’s te doen.

„Ja, meestal ben je achteraf modder aan het ruimen. En nu ben ik bezig mezelf op voorhand nog beter te maken. Met goede software en een virusscanner komt er ook geen rommel in. Zo ver kwam ik in het verleden niet.”

Lees ook: In schaatsparadijs Inzell, op 700 meter hoogte, begint het olympisch seizoen

Waar werk je momenteel aan?

„Ik ben nu vooral bezig met raceplannen. Wat denk ik wanneer, wat doe ik. Hoe ga ik naar de start? Kan dat beter door iets anders te denken?”

Hoe ga je dan naar de start?

„Door mijn knieblessure kon ik niet meer zo goed starten. Door de jaren heen ben ik dat ook echt gaan denken. Dan zei ik tegen mezelf: ‘Het zal toch wel weer niet gaan.’ Terwijl ik op de Spelen gewoon in 10,5 opende op de 500 meter. Dus waarom kan ik niet starten? Ik heb het toch al laten zien? Maar ik ontwikkelde een negatief patroon door de onzekerheid van die blessure.”

En wat zeg je nu tegen jezelf?

„Ik ben nog midden in dat proces, maar ik probeer op de automatische piloot te starten. Gewoon op intuïtie. Net als de rest van mijn slagen.”

Je hebt bepaald geen makkelijk jaar achter de rug. In mei verloor je je zus Marjolein. Hoe krijg je het voor elkaar om nu alweer zo sterk te zijn?

„Het klinkt heel cru, maar ik denk dat het een voordeel is dat ik mijn vader ook al verloren heb. En vorig jaar Lara [van Ruijven], mijn oud-teamgenootje. Daardoor heb ik voor mezelf een manier ontwikkeld waardoor ik sneller rust kan vinden als zoiets gebeurt. Natuurlijk heb ik ook dagen dat ik verdrietig ben en dat het dan ineens omhoog komt. Dan denk ik: oké, Jorien, focus. Waar doe je het voor? Nou, de Olympische Spelen. En dan probeer ik dat verdriet heel even weg te zetten en kom ik er later op terug.”

Je bent bedreven geworden in omgaan met de dood, met rouw. En met tegenslagen.

„Ja, ik kan die dingen soms even on hold zetten. Maar tegenwoordig kies ik bewust om het meer aan te gaan. Ik laat het gewoon onderdeel van het proces zijn. Probeer het te verwerken, en meteen ook.”

Ze overleden allebei in mei.

„Ja, zes dagen na elkaar.”

Dat is ook absurd.

Zachtjes: „Een voorbode voor iets moois.”

Zie je het zo?

„Een beetje wel. Ik probeer van deze slechte situatie iets moois te maken. Mijn zus had al vanaf haar geboorte een spierziekte en zei altijd: ‘Alles wat ik niet heb gekregen, heb jij wel’. Dus ik probeer dat te omarmen, als een zegen. Het gevecht dat ik heb geleverd stelt niets voor bij wat zij haar hele leven moest leveren. Daardoor is het soms ook makkelijker om door te gaan. Dan kan het helpen om bij een training waarin het niet loopt, toch een procentje extra te geven. Ook al is het niet mijn beste dag.”

Bij de crematie heb je gezegd: ‘Ik ga de strijd aan om jou in een gouden rand te omlijsten’. Je wil iets voor haar doen.

„Ik wil haar graag nog iets moois geven. Dat heb ik toen ook tegen mijn pa gezegd. En dat heb ik waar kunnen maken.”

Wat zou het je waard zijn, een vierde gouden medaille in Beijing?

„Het zou een mooie afsluiter zijn.”

Wat zeg je nou?

„Ik ga denk ik niet nog een Spelen meemaken. Nog één, twee jaar ga ik door. Ik ben begonnen als shorttracker. Daarna heb ik het gecombineerd. Nu afsluiten als langebaner. Dan is mijn verhaal rond.”