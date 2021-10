Voor je eigen veiligheid in dikke broek naar Britse club

Voor student communicatiewetenschappen Imogen Moule (19) op stap gaat, houdt ze met haar vriendinnen een veiligheidsoverleg. Houd je hand de hele avond over je glas. Bestel nooit in je eentje aan de bar. En als ze elkaar kwijtraken, is de vrouwen-wc de ontmoetingsplek. In de taxi naar de club worden de laatste checks uitgevoerd: zijn alle mobieltjes opgeladen? Wie heeft een draadloze oplader bij zich? Weet iedereen waar de beveiligers staan voor als je je niet goed voelt?

Sinds een maand of twee is het een standaardonderdeel van een avondje uit in het Verenigd Koninkrijk, vertelt Moule telefonisch. „Het begon ermee dat ik had gelezen over een meid die verlamd was geraakt nadat ze was gedrogeerd bij een club hier in Bournemouth”, zegt Moule. „En daarna lazen we steeds vaker verhalen over drogeringen, op universiteitsfora, in Facebookgroepen en op websites van clubs. Het lijkt wel een epidemie.”

Moule is niet de enige die zich zorgen maakt. Sinds deze week boycotten duizenden jonge vrouwen in meer dan dertig Britse steden het nachtleven op populaire uitgaansavonden onder de vlag Girls Night In, als signaal aan nachtclubs en cafés dat zij te weinig doen om veiligheid te garanderen. In centra van universiteitssteden als Bournemouth en Nottingham was het hierdoor afgelopen woensdag, dé uitgaansavond voor studenten, beduidend rustiger. Sommige clubs bleven dicht; ook veel mannen bleven thuis.

De actie past in een trend. De veiligheid van vrouwen staat al maanden hoog op de maatschappelijke agenda in het VK, onder meer door de moord op Sarah Everard, de vrouw die dit jaar werd misbruikt en vermoord door een agent, en de afname van het aantal veroordelingen na verkrachtingen. De snelle reactie van minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, die eerder deze maand om onderzoek naar drogeringen in het nachtleven vroeg, is blijk hiervan.

Dat (vooral) vrouwen in het Britse uitgaansleven worden gedrogeerd via zogenoemde gespikete drankjes, waarbij iemand stiekem extra alcohol of drugs in het glas doet, is al jaren een probleem. Tussen 2015 en 2019 zijn in Engeland en Wales 2.600 incidenten geregistreerd. Maar de afgelopen maanden lijkt er sprake van een toename: sinds het begin van het studiejaar in september zijn in het VK 198 gevallen van drogering in het uitgaansleven bewezen.

Naalden

Moule vindt niet alleen de aantallen beangstigend, maar ook de methodes. In verschillende steden doet de politie onderzoek naar vrouwen die in nachtclubs in hun hand, been of rug werden geïnjecteerd met middelen als ghb. In Nottingham onderzoekt de politie vijftien mogelijke gevallen in één maand; twee verdachten zijn opgepakt.

„Dat we geen drankjes moeten aannemen van onbekenden, weten we al jaren”, zegt student Engelse literatuur Lorna Fowler (20) uit Reading telefonisch. „Maar nu denken we ook na over het dragen van kleding met dikkere stof – zoals jeans in plaats van een jurkje – omdat naalden daar moeilijker doorheen komen. We hebben steeds minder regie over onze veiligheid.”

Toch is de kans om gespiket te worden, kleiner dan de angst. Vooral drogeren met naalden is uitzonderlijk. Adam Winstock van het Global Drugs Survey benadrukte tegenover de BBC dat het lastig is iemand ongemerkt te injecteren. „Je zou meerdere milliliters moeten toedienen, een halve theelepel drugs. Dat doet pijn en mensen hebben dat door.”

Woordvoerder Laila Zaghdoudi van het Trimbos-instituut mailt bovendien dat mensen soms onterecht denken gedrogeerd te zijn. „Van de tientallen gesprekken die wij de afgelopen twee jaar hierover gevoerd hebben in Nederland, ging het in maximaal vijf gevallen vermoedelijk echt om drogeren”, zegt zij. „Er is vrijwel altijd alcohol gebruikt, vrijwel nooit een positieve drugstest, en een sterk geloof in de mythe dat drogeren vaak voorkomt.” Ze benadrukt dat „alcohol raar kan vallen” waardoor sommige mensen effecten niet herkennen en op zoek gaan naar een andere verklaring.

Hoewel er ook bij de Nederlandse politie gevallen bekend zijn van spiking met ghb, zijn er geen exacte cijfers beschikbaar. Drogering wordt niet als los delict geregistreerd.

Zulke verklaringen van deskundigen nemen de angst niet weg. Zowel Moule als Fowler houdt voorlopig Girls Nights In. „Sommige clubs bieden sinds deze week dekseltjes aan bij glazen, maar dat is niet genoeg”, zegt Fowler. Zij vindt dat clubs consequent tassen moeten controleren en denkt dat het zou helpen als meer daders worden gepakt. „Nu denken mensen dat ze ermee kunnen wegkomen.”

Met medewerking van Ratiba Basir.