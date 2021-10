Verbinding aangaan met een ander is best lastig, als je niet van acteren houdt

Hoe fijn zou het niet zijn als je zomaar het karakter kon doorgronden van iemand die je nog niet kent, alsof je gedachtenleest? Nou, goed nieuws: dat is te leren. Je kunt in elk geval leren om te doen alsóf je iemand volledig doorgrondt, waarna diegene, verrast door je trefzekerheid, de details verder zelf invult. Fake it till you make it. Bewondering zal je deel zijn.

Sterker nog: je kunt op dezelfde golflengte komen met je medemensen, moeiteloos nieuwe vriendschappen sluiten en soepel zakelijke relaties aangaan. Dat belooft de 27-jarige Duitse mentalist (gedachtengoochelaar) Timon Krause in zijn net verschenen boek Mensenkennis voor beginners.

Van de twee boeken die onlangs op mijn bureau belandden en die allebei betere sociale relaties beloofden (geen overbodige luxe misschien in postlockdowntijd), doet dat van Krause de spectaculairste beweringen. Het andere boek, Een goede band van David Bradford en Carole Robin (waarover later meer), belooft slechts dat je je relaties met vrienden, familie en collega’s kunt verbeteren tot „uitzonderlijk” goed.

Nee, dan Krause. Die leert je wat astrologen, handlezers en mensen die zich anderszins paranormaal begaafd noemen, al eeuwen gebruiken: een verzameling technieken waarmee je mensen het gevoel geeft dat je ze totaal begrijpt. De zin: „Eigenlijk wil iedereen gewoon begrepen worden”, komt zeven keer in Mensenkennis voor beginners voor. Het is een gevoel, weten charlatans, waarvoor grif betaald wordt. Dezelfde technieken worden tegenwoordig gebruikt in persoonlijkheidstests die werknemers in types indelen, waardoor die werknemers zich ook weer ontzettend begrepen en gezien voelen.

Die verzameling technieken heet cold reading. Het is onduidelijk door wie en wanneer die term precies is bedacht, maar met dat ‘koude lezen’ wordt bedoeld: het lezen, duiden van de persoonlijkheid van iemand die je verder niet kent. Precies vertellen hoe diegene in elkaar zit. Dat werkt als een soort sociale smeerolie: als je mensen die magie hebt geschonken, zo beschrijft Krause het graag, willen ze jou hun vertrouwen wel geven.

Maar hoe ‘lees’ je dan iemand zonder die persoon te kennen? Krause vertelt hoe hij dat zelf doet, op het podium of in het café, en interviewt er vakgenoten over. De basis is dat er ervaringen en gevoelens bestaan die vrijwel ieder mens heeft. Zoals: behoefte aan erkenning, genegenheid en vrijheid, de neiging af en toe aan jezelf te twijfelen, minstens één moeizame ervaring in de liefde… Wie herkent zich daar niet in? „In het kleine zijn we verschillend, in het grote zijn we gelijk”, schrijft Krause.

Algemene gedachtenpatronen, onzekerheden en menselijke basiservaringen die je kunt gebruiken, zijn er genoeg

Dus als een handlezeres beweert in de ‘hartlijn’ van haar klant een relatie te zien die niet afliep zoals hij wilde, maar waar hij goed overheen is gekomen, zal zijn geest automatisch een bijbehorende situatie zoeken en, waarschijnlijk, vinden. In Krauses boek noemt zijn collega Ian Rowland zo’n soort uitspraak „een zeer breed net. [...] Als ik dat net door het bewustzijn van mijn cliënt trek, is de kans groot dat er iets in verstrikt raakt”. Dan heb je dus beet, als cold reader. (Rowland is trouwens een grootheid in cold-readingland: zijn zeer informatieve The Full Facts Book of Cold Reading was in 1998 waarschijnlijk het allereerste publieksboek over het onderwerp en is aan zijn zevende herziene editie toe.)

De theorie achter cold reading is niet moeilijk, al vergt het natuurlijk oefening om het met de nodige sociale sjeu te doen: om je algemeenheden zo te formuleren en presenteren dat iemand denkt: dit gaat helemaal over mij. Maar algemene gedachtenpatronen, onzekerheden en menselijke basiservaringen die je kunt gebruiken, zijn er genoeg.

„Je hebt geleerd dat het onverstandig kan zijn om je te makkelijk open te stellen voor anderen”, bijvoorbeeld. Of: „Je bent trots op je onafhankelijke denken en neemt beweringen van anderen niet zonder bewijs aan.” Herkenbaar, toch? Die uitspraken heeft Bertram Forer (1914-2000) nog bedacht, de psycholoog die als een van de eersten aantoonde dat mensen zich gretig en heel persoonlijk in zulke beweringen herkennen.

Krause laat zien hoe je je algemeenheden bijvoorbeeld als vraag of compliment kunt formuleren om ze extra goed te laten aankomen. Ook vertelt hij hoe je zelf nieuwe kunt bedenken, bijvoorbeeld op basis van levensfasen, en hoe je je eruit kunt redden als iemand zich ergens niet in herkent.

Daarna schrijft hij: „als je in gesprek gaat met menselijke verbindingen als doel, en als je ernaar streeft de persoon tegenover je te begrijpen, en als je probeert hem het gevoel te geven dat hij begrepen wordt, dan kunnen jullie allebei alleen maar winnen”. En toen viel ik even uit het boek.

Menselijke verbindingen als doel, ja, Krause schreef het al eerder in zijn boek, „authentieke verbindingen” zelfs. Maar als cold reader creëer je toch een soort macht over iemand? En vooral: je bent aan het acteren! Cold reading, schreef Ian Rowland al in zijn boek, is een „misleidende psychologische strategie”. Als je echt diepmenselijke verbindingen wilt, moet je toch een eerlijk gesprek voeren?

Magie

Uit frustratie pakte ik Een goede band van David Bradford en Carole Robin erbij. Dat boek is gebaseerd op de cursus die de auteurs jarenlang op Stanford University gaven, om bedrijfskundestudenten te leren relaties met collega’s en vrienden op te bouwen die zo diepgaand zijn, schrijven Bradford en Robin, dat ze bijna magisch aanvoelen. De termen magie en magisch komen zeven keer in hun boek voor. Maar deze auteurs bereiken hun magie wél via eerlijke gesprekken. Hoe dan?

Ook hier geldt: de theorie (die bij Bradford en Robin vooral draait om goede feedback geven bij irritaties) is niet zo moeilijk, maar doe het maar eens. Exact beschrijven wat iemand doet en hoe jij je daarbij voelt. Het liefst als een ergernis nog maar een speldenprikje is: als je wacht wordt het groter. Nooit voor iemand invullen waaróm hij iets doet, maar je nieuwsgierig opstellen. Dat is moeilijk, maar denk nooit ‘ik kan dit niet’; denk altijd ‘ik kan dit nóg niet’. Als het gesprek niet loopt: benoem wat je in dat gesprek ziet gebeuren, geef dáár feedback over. En wees voorzichtig met de „inherente dubbelzinnigheid” en indirectheid van humor. Je weet het allemaal wel, maar ga er maar aan staan.

Verfrissend, zeker in een adviesboek, vond ik de opmerking: advies is zelden nuttig, zelfs als de ander erom vraagt (je komt toch zelden met iets wat de ander nog niet bedacht heeft en meestal met iets wat alleen voor jezelf werkt). Bizar, want schijnexact, vond ik de tip om 15 procent uit je comfortzone te stappen als je over jezelf vertelt. Juichwaardig vond ik de kritiek op de veelgebruikte ‘feedback-sandwich’, waarbij je voor en na je negatieve kritiek iets positiefs zegt – alsof mensen die hypocrisie niet zien aankomen. En interessant vond ik het idee dat het repareren van relatieproblemen lijkt op het Japanse kintsugi: gebroken serviesgoed lijmen met goudstoflak zodat de breuken een voorwerp uiteindelijk mooier maken.

In het grote zijn we gelijk

Maar het eye-openendste, als zoiets bestaat, vond ik toch wel hoe totaal Mensenkennis voor beginners (met zijn nadruk op je begrepen voelen) en Een goede band (met zijn naduk op magie) elkaar aanvullen. De speelse, grappige toon waarop een Europese twintiger beschrijft hoe je het vertrouwen kunt winnen van mensen die je nog niet kent, tegenover de bloedserieuze houding van twee Amerikaanse 55-plussers die bestaande relaties willen verbeteren en het gebruik van humor daarbij wantrouwen. Twee totaal tegenstrijdige methoden om hetzelfde doel te bereiken – in het kleine zijn we verschillend, in het grote zijn we gelijk.

Pas toen ik dat inzag, bedacht ik: oké, cold reading vereist acteren – maar ook luisteren en je kunnen inleven. En wie nog amper probleemoplossende gesprekken kan voeren, moet óók een beetje acteren om het te kunnen leren. Fake it till you make it. Acteren is soms ook veel fijner voor je medemens dan bot jezelf zijn.

Natuurlijk, cold reading wordt gebruikt door charlatans die er goed aan verdienen. Maar als je het mechanisme begrijpt, kun je je daartegen wapenen, schrijft Krause. Dat wil hij duidelijk veel liever dan dat je uit zijn boek leert hoe je zelf een charlatan wordt. In de goochelaarskringen waarin hij verkeert, is het bon ton om uit te leggen hoe cold reading werkt, in de hoop dat minder mensen zich laten bedriegen door ‘paranormaal begaafden’. Of door slim geformuleerde algemeenheden in reclames, managementpraat en politiek, want ook daar kunnen mensen vage beweringen doen waarvan je denkt ‘dit gaat precies over mij’.

En je kúnt cold reading ook positief inzetten. Om iemand zich beter te laten voelen door heel veel gerichte aandacht, als een soort superkrachtgeschenk. Of als spel, zoals mentalisten doen als ze elkáár lezingen geven, terwijl ze weten hoe het werkt. Zelfs dán kan het gevoel dat iemand je begrijpt kennelijk nog magisch voelen.

En goedbedoelde magie, die gun je iedereen wel.